Туристы, застрявшие в Индии из-за коронавируса, вернулись в Минск

Эвакуационный рейс «Белавиа» из Гоа благополучно вернулся в Беларусь. Его организовало Министерство транспорта и коммуникаций. Из Индии улетели 180 человек, из которых 85 - граждане Беларуси, в том числе два маленьких ребенка. Еще 95 пассажиров — граждане иностранных государств: Австрии, Армении, Грузии, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Украины.

Самолет приземлился в Национальном аэропорту Минск около 3 часов ночи и до 6 утра пассажиры проходили специальные процедуры - тепловизионный контроль в зоне прилета. Теперь им всем предстоит провести две недели на самоизоляции.

- Ни одного человека не забыли. Из всех населенных пунктов Гоа собрали туристов организованно привезли на автобусах. Те, кто хотели, приехали на такси, - рассказал координатор эвакуации застрявших в Индии туристов Андрей Жалевич. - Рейс задержали на полчаса из-за того, что ждали одного опаздывающего. Наши люди помогли пройти ему все инстанции в Гоанском аэропорту, и он улетел с нами. Мы летели через Баку, все было хорошо организовано..

Напомним, для туристов этот рейс был не бесплатным – билет стоил порядка $750, эти деньги можно было не возвращать сразу, а выплатить в рассрочку до 2021 года. Из-за приличной суммы некоторые туристы отказались лететь и предпочли остаться в Индии до нормализации обстановки и открытия чартерных рейсов.

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