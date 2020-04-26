2020-04-26T10:17:09+03:00
Общество
КП Беларусь

Туристы, застрявшие в Индии из-за коронавируса, вернулись в Минск

Для них организовали эвакуационный рейс «Белавиа».
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Туристы больше месяца ожидали возможности улететь из Индии, которая ввела у себя жесткий карантин из-за эпидемии коронавируса.Туристы больше месяца ожидали возможности улететь из Индии, которая ввела у себя жесткий карантин из-за эпидемии коронавируса.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Эвакуационный рейс «Белавиа» из Гоа благополучно вернулся в Беларусь. Его организовало Министерство транспорта и коммуникаций. Из Индии улетели 180 человек, из которых 85 - граждане Беларуси, в том числе два маленьких ребенка. Еще 95 пассажиров — граждане иностранных государств: Австрии, Армении, Грузии, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Украины.

Самолет приземлился в Национальном аэропорту Минск около 3 часов ночи и до 6 утра пассажиры проходили специальные процедуры - тепловизионный контроль в зоне прилета. Теперь им всем предстоит провести две недели на самоизоляции.

- Ни одного человека не забыли. Из всех населенных пунктов Гоа собрали туристов организованно привезли на автобусах. Те, кто хотели, приехали на такси, - рассказал координатор эвакуации застрявших в Индии туристов Андрей Жалевич. - Рейс задержали на полчаса из-за того, что ждали одного опаздывающего. Наши люди помогли пройти ему все инстанции в Гоанском аэропорту, и он улетел с нами. Мы летели через Баку, все было хорошо организовано..

Напомним, для туристов этот рейс был не бесплатным – билет стоил порядка $750, эти деньги можно было не возвращать сразу, а выплатить в рассрочку до 2021 года. Из-за приличной суммы некоторые туристы отказались лететь и предпочли остаться в Индии до нормализации обстановки и открытия чартерных рейсов.

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После введения карантина в Индии застряли наши соотечественники. Часть туристов удалось эвакуировать из Нью-Дели самолетом «Белавиа». Второго рейса «Белавиа» ожидают в штате Гоа еще более 200 белорусских туристов. У них уже на исходе деньги, а некоторые уже и вовсе живут в долг (читать далее)

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