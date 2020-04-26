«Как машина не заводится? Нас ждет 100 врачей и бабушка!» Как мы с волонтерами ездили помогать тем, кому это нужно во время коронавируса

Уже больше 20 лет Анна работает судебным экспертом, муж Аркадий по специальности эпидемиолог. Мы встречаемся в пятницу - этот день семья проводит, помогая тем, кому это сегодня нужно: медикам в кожно-венерологический диспансер повезем обеды, а для минчанки Анны Филипповны съездим за продуктами и оплатим квартплату.

Анна больше 20 лет работает судебным экспертом, а свободный день проводит, помогая тем, кому это нужноФото: Святослав ЗОРКИЙ

С Анной и Аркадием встречаемся на Сурганова, у входа в заведение Döner Kebab. Здесь уже собраны десятки аккуратно упакованных пакетов. Повара несколько часов делали шаурму и суп почти в производственных масштабах - чтобы медики, которые сегодня борются в больницах с СOVID-19, могли пообедать.

- Для кожно-венерологического диспансера - 100 обедов, еще 100 отвезут в другую больницу, - говорят парни в перчатках и масках и продолжают дальше крутить шарму.

Döner Kebab уже не в первый раз передает бесплатные обеды медикамФото: Святослав ЗОРКИЙ

На вопрос о том, отвечали им как-нибудь врачи, говорят скромно:

- Может быть, руководству?.. Но в комментариях пишут, что дело правильное. Таким и должно быть добро.

За несколько заходов Анна с Аркадием забирают черные пакеты с обедами и аккуратно составляют их в багажник.

- Сейчас едем в кож-вен - отвозим обеды, а потом к бабушке: сходим за продуктами и оплатим коммуналку. Я ей уже позвонила и предупредила, - Анна описывает планы на ближайшие пару часов.

Вбиваем адрес в навигаторе и прикидываем маршрут. В машине пахнет вкусной едой, но защитная маска немного приглушает аромат.

- Машина не заводится? Как это? Такого не бывает! Она ж всю жизнь заводится, Аркадий Юрьевич, - Анна, улыбаясь, обращается к мужу. - Но я могу толкнуть! У нас 100 обедов и врачи, она не может не заводиться!

«Хочется купить именно то, что просила бабушка»

Когда пандемия коронавируса коснулась и Беларуси, помогать стали многие. В этом числе и Красный Крест. Каждый человек может позвонить по короткому номеру 201 (с мобильного телефона) или 122 (со стационарного) и получить ответы на вопросы о коронавирусе. Предлагают и более конкретную помощь. Например, тем, кто находится в группах риска или самоизолировался из-за того, что является контактом 1-го или 2-го уровня, могут привезти домой продукты, лекарства и другие предметы первой необходимости. Когда позвоните, волонтеры подскажут, что делать. Пожилых людей попросят набрать телефон поликлиники (если надо купить лекарства) или местного центра соцобслуживания (если нужны продукты). Потом просьбы сформируют и передадут волонтерам, которые отправятся в магазин или аптеку, а вскоре будут у вас на пороге. Волонтер придет в маске и будет соблюдать дистанцию. Инфолиния работает по будним дням с 9.00 до 18.00.

Волонтеры Красного Креста всем в подарок приносят свежий выпуск «Комсомолки»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Навигатор подсказывает, что повернуть нам нужно налево, а потом направо, а мы по дороге в больницу общаемся с волонтерами.

- Разговаривал на днях с заведующей нашей поликлиникой, она недостаточно информирована о том, что Красный Крест тоже может помочь принести из аптеки лекарства, - говорит Аркадий. - Привыкли, что медсестры носят рецепты, но о том, что эту задачу полностью могут взять на себя волонтеры, знают далеко не все.

Мы подъезжаем к кожно-венерологическому диспансеру, Анна созванивается с медиками, и нас уже ждут. Выгружают пакеты с обедами.

- А соберите нам 9. Нам, пожалуйста, 11, - врачи в защитных костюмах, масках и щитках подходят за обедами для своих отделений. - Кто еще не пришел? Приемная?

Медики в защитных костюмах вышли за обедами для своих отделенийФото: Святослав ЗОРКИЙ

Почти все пакеты на столе разобраны, а те, что остались, подсчитаны и проверено, из каких отделений еще не пришли за обедами. А мы садимся в машину и едем дальше.

- Видишь, какая она у меня послушная? - шутит об автомобиле Анна, а потом рассказывает, как мы поступаем дальше. - Сейчас поднимемся к Анне Филипповне: она даст список продуктов, которые ей нужно купить, и денежки. А еще квитанции с данными для оплаты квартиры. Мы все это сфотографируем: делаем снимки, когда получаем все и когда сдаем. Чтобы было все четко.

Чтобы сэкономить время, Анна и Аркадий разделяются, поделив и деньги, которые дала Анна Филипповна: муж идет в магазин за продуктами, а жена - в банк.

- Если у меня чек выйдет на большую сумму, созвонимся, - договариваются.

- А кто умеет за квартиру платить не по ЕРИПу? - улыбается Анна, стоя в очереди в банк. - А еще совсем недавно мы же все в кассах платили! Ну, ничего, сейчас вспомним и разберемся.

Анна и Аркадий разделяются. Жена остается в банке, чтобы оплатить квартиру, а муж идет в магазин за продуктамиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Аркадий в это время ходит по магазину, выбирая продукты.

- Хочется купить именно то, что заказывала бабушка, хоть она и неприхотливая совсем, - по-доброму говорит он и ищет хлеб «Водар». Такого хлеба не оказывается, продавец предлагает максимально похожий вариант.

Аркадий берет с собой пакет, который дала Анна ФилипповнаФото: Святослав ЗОРКИЙ

И старается купить именно те продукты, которые просила бабушкаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Анна в банке справляется раньше и приходит в магазинФото: Святослав ЗОРКИЙ

Так выглядит продуктовый набор для Анны Филипповны. Позже она скажет, что еды ей хватит на две недели и пообещает никуда не выходитьФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Мир немного спасен. Для этого все и волонтерят»

С оплаченными квитанциями и пакетом продуктов поднимаемся на 8-й этаж.

- Сначала антисептик, - улыбается Анна, брызгает на перчатки и протирает руки, перед тем как снова встретиться с Анной Филипповной.

- За квартиру заплатили? - первым делом интересуется Анна Филипповна, открывая дверь.

- Вот свет, вода, а это - за телефон, - Анна отдает квитанции и подробно рассказывает, сколько оплатила и сколько денег осталось, отдает чек из магазина.

Аркадий брызгает ручки пакета антисептиком и отдает Анне Филипповне.

- О, молодцы, что молоко взяли, творожка, - радуется бабушка, перебирая пакет. - Ой, и сыр в какой коробочке, яичко! И булочек набрали - молодцы! Я ж плохо ем черный хлеб. И масла - две пачки. Спасибо за все! Я теперь на две недели буду обеспечена! Дай бог здоровьечка вам! Еще и газет надавали, буду сидеть и читать.

Анна и Аркадий прощаются с Анной Филипповной.

- На сегодня мир спасен! - улыбается Анна.

- Немножко спасен, - добавляет Аркадий. - Ради этого все и волонтерят!

Анна и АркадийФото: Святослав ЗОРКИЙ

КСТАТИ

Везем «Комсомолку» в подарок

Вместе с нужными продуктами и лекарствами волонтеры Красного Креста приносят и номер «Комсомолки». Причем абсолютно бесплатно. Только за первую неделю акции в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве раздали уже 500 экземпляров еженедельной «толстушки»! А минчане получили 100 экземпляров ежедневного выпуска со специальной пасхальной вкладкой. Редакция и дальше каждую неделю будет передавать волонтерам свежий номер «толстушки».

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