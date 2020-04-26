2020-04-26T16:25:39+03:00
Общество
КП Беларусь

Почему уровень самоизоляции в Минске падает?

Опасная тенденция: несмотря на коронавирус, люди стали чаще выходить на улицу
Геннадий МОЖЕЙКО
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Уровень самоизоляции в Минске по данным Яндекса.Уровень самоизоляции в Минске по данным Яндекса.
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Месяц назад Яндекс запустил новый сервис, который показывает индекс самоизоляции в разных городах России, Казахстана и Беларуси. Этот индекс - от 0 до 5 баллов. Самоизоляция - одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо мы справляемся с этой задачей, в Яндексе придумали считать балл, который показывает уровень самоизоляции в разных городах. Для этого мы сравниваем уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, - это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться.

Вначале с самоизоляцией минчан все было плохо. Вот так, по данным Яндекса, индекс самоизоляции в Минске выглядел с 2 по 29 марта.

Таким был уровень самоизоляции в Минске в начале марта.

Таким был уровень самоизоляции в Минске в начале марта.

Видно, что в будние дни самоизоляция минимальная - всего около одного балла. В будние дни Индекс держался на уровне одного балла.

Но постепенно минчане стали более острожными, и уровень самоизоляции стал расти. Как видно из графика Яндекса, самая хорошая самоизоляция в будний день в Минске была 16 апреля – это был четверг. В те же выходные (18-19 апреля) был пик уровня самоизоляции в выходные дни.

Но потом что-то пошло не так: постепенно уровень самоизоляции в Минске стал падать. В пятницу, 20 апреля, он находился на отметке 2 балла. В следующий понедельник, 20 апреля – 1,9. Во вторник – 1,8, в среду, четверг и пятницу – 1,7. В субботу, 25 марта, индекс тоже снизился относительно прошлой субботы, и составил всего 2,9 (в прошлую субботу он был 3,4 балла).

Уровень самоизоляции в Минске по данным Яндекса.

Уровень самоизоляции в Минске по данным Яндекса.

Выходит, минчане стали менее осторожными, и стали больше выходить на улицы. Почему? Вероятно, из-за хорошей погоды – стали больше гулять. Тем не менее, специалисты твердят: в это непростое время нужно максимально оградиться от контактов и сидеть дома – пик пандемии еще впереди. А количество новых заболевших коронавирусом в Беларуси растет с каждым днем. Только за минувшие сутки врачи выявили 873 новых случаев заражения. А всего в стране опасным вирусом уже заболело больше десяти тысяч человек.

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