Почему уровень самоизоляции в Минске падает?

Месяц назад Яндекс запустил новый сервис, который показывает индекс самоизоляции в разных городах России, Казахстана и Беларуси. Этот индекс - от 0 до 5 баллов. Самоизоляция - одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо мы справляемся с этой задачей, в Яндексе придумали считать балл, который показывает уровень самоизоляции в разных городах. Для этого мы сравниваем уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, - это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться.

Вначале с самоизоляцией минчан все было плохо. Вот так, по данным Яндекса, индекс самоизоляции в Минске выглядел с 2 по 29 марта.

Таким был уровень самоизоляции в Минске в начале марта.

Видно, что в будние дни самоизоляция минимальная - всего около одного балла. В будние дни Индекс держался на уровне одного балла.

Но постепенно минчане стали более острожными, и уровень самоизоляции стал расти. Как видно из графика Яндекса, самая хорошая самоизоляция в будний день в Минске была 16 апреля – это был четверг. В те же выходные (18-19 апреля) был пик уровня самоизоляции в выходные дни.

Но потом что-то пошло не так: постепенно уровень самоизоляции в Минске стал падать. В пятницу, 20 апреля, он находился на отметке 2 балла. В следующий понедельник, 20 апреля – 1,9. Во вторник – 1,8, в среду, четверг и пятницу – 1,7. В субботу, 25 марта, индекс тоже снизился относительно прошлой субботы, и составил всего 2,9 (в прошлую субботу он был 3,4 балла).

Уровень самоизоляции в Минске по данным Яндекса.

Выходит, минчане стали менее осторожными, и стали больше выходить на улицы. Почему? Вероятно, из-за хорошей погоды – стали больше гулять. Тем не менее, специалисты твердят: в это непростое время нужно максимально оградиться от контактов и сидеть дома – пик пандемии еще впереди. А количество новых заболевших коронавирусом в Беларуси растет с каждым днем. Только за минувшие сутки врачи выявили 873 новых случаев заражения. А всего в стране опасным вирусом уже заболело больше десяти тысяч человек.

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 29 124-42-59.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кто будет следить за самоизоляцией людей, приехавших в Беларусь из-за границы? Все приезжающие, в том числе и из России, должны 14 дней быть на карантине

«Россияне тоже хотят приехать, а нельзя!» Несмотря на коронавирус, на майские праздники белорусы заполонят санатории. Некоторые агроусадьбы забронированы на 100%. Вирус людей не пугает, но в санаториях принимают меры

Весенние каникулы во время коронавируса: «На фуд-кортах стало больше школьников, приходят тусоваться». Официанты и администраторы минских кафе говорят, что посетителей неожиданно стало больше