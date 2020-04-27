Коронавирус в Беларуси, последние новости на 27 апреля 2020 года: количество зараженных растет, на повестке дня - учеба студентов и школьников

Во всем мире заболело коронавирусом уже почти 3 миллиона человек - до них остается всего 50 тысяч случаев заболевания, которые, увы, скорее всего будут зафиксированы в течение понедельника, 27 апреля 2020 года.

В Беларуси число заболевших также растет. По последним данным, которые Минздрав Беларуси опубликовал в воскресенье, 26 апреля, за сутки в стране умерли 5 человек, у которых подтвердился коронавирус. То есть всего с начала пандемии зафиксировано 72 смертельных случая. А всего в стране зарегистрировано уже 10 463 случая заболевания коронавирусом. Это на 873 больше. чем было на 25 апреля. Проведено 147 525 тестов на коронавирус.

Студенты БНТУ, у которых подтвердился коронавирус, переезжают в общежитие №17

Минздрав сообщил, что в общежитии №6 БНТУ зарегистрированы случаи инфекции COVID-19. И сейчас студентов, у которых подтвердился коронавирус, переведут в общежитие №17. Все дело в том, что в общежитии №6 из-за его особенностей нельзя обеспечить полную самоизоляцию. Если у кого-то из студентов проявятся признаки болезни, то его госпитализируют.

Между тем Минздрав, ссылаясь на сайт БНТУ, сообщает, что студентам, которые жили в общежитии №17, предоставят жилье в другом общежитии.

Лукашенко рассказал, нужен ли в Беларуси карантин и что будет в будущем

Александр Лукашенко снова прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

- Мною было принято решение - действовать сообразно обстановке. Надо изолировать - будем изолировать. Надо вводить карантин - будем вводить карантин. Надо комендантский час - введем комендантский час. Но надо это нашим людям? Нам сейчас это не надо, - цитирует слова президента Телеграм-канал "Пул Первого".

Президент на встрече с жителями Наровлянского района говорил про коронавирус. И советовал сразу обращаться к врачу, если есть проблемы со здоровьем.

- Заболел, начинается что-то там - немедленно к врачу. Врачи знают уже, что делать. Или вас на самоизоляцию, и вас будут дома лечить, или заберем в госпиталь. Надо делать все вовремя. И каждый человек должен поберечь себя.

Лукашенко также говорил о том, что надо думать, что будет после пандемии.

- Переживем и это. Надо думать о будущем. Нам надо думать о том, что будет с нами после того, как уйдет эта пандемия. Я это почувствовал два месяца назад.

Министр образования: «Обсуждаем возможность смещения сроков вступительной кампании»

Министр образования Игорь Карпенко рассказал в интервью телеканалу "Беларусь-1" о том, как пройдет ЦТ и выпускные экзамены в условиях пандемии. Так, по словам Карпенко, в аудиториях усилят санитарную обработку, также запустят электронную регистрацию.

- В том числе обсуждаем при необходимости вопросы возможного смещения сроков проведения вступительной кампании, - сказал министр.

В «Главном эфире» телеканала «Беларусь-1» еще раз подчеркнули, что дистанционного обучения у белорусских школьников не будет:

- Мы находимся в контакте с коллегами и наблюдаем, как дистанционное обучение организовано в России. Откровенно говоря, там тоже масса своих вопросов, - высказал мнение Игорь Карпенко. - Давайте скажем откровенно: если ребенок не мотивирован в классе, что мы, наивно полагаем, что он дистанционно, в интернете, будет сидеть и изучать исключительно эти вопросы? (...)

Министр привел в пример студентов. Мол, есть те, кто по 2-3 дистанционно учатся, а другие зайдут на 15 минут - и все. Поэтому сегодня дистанционная платформа - это лишь дополнительные возможности для образования.

О дистанционной платформе Карпенко тоже рассказал. Заработать единая платформа должна к концу года.

- И в былые годы дети болели или находились на домашнем обучении. Создав эту платформу и взяв лучшие наработки, которые есть в школах, плюс специально подготовив методические наработки для этой единой платформы - думаю, до конца года мы эту работу завершим.

В сюжете подчеркнули, что школьников аттестуют и по результатам трех четвертей. Коснулся министр и темы выпускных экзаменов и ЦТ - формат, говорят, оставят прежним.

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