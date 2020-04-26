Большие выходные в «Дана Молл»: акции, скидки и отличное настроение!

Большие выходные в «Дана Молл» – это прежде всего большой шопинг! Zara, Mango, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti, Colin's, Levi's, Adidas, Reebok, DeFacto, Sister's, NewYorker и еще более 100 международных и белорусских брендов открыли здесь свои магазины для белорусских покупателей.

Крупные международные сети проводят единую ценовую политику во всех странах, где представлены. А это значит, что сейчас, когда Европа закрыта для туризма, частичка ее торгового потенциала – в самом центре Минска! Со всеми своими преимуществами.

Более 100 международных и белорусских брендов открыли в «Дана Молл» свои магазины для белорусских покупателей.

В «Дана Молл» обновить гардероб можно выгодно!

Более 2 млн посетителей за месяц – таковы данные статистики для обычного времени. Из-за угроз пандемии это количество, конечно, несколько снизилось, но постепенно покупателей вновь становится все больше и больше. И чтобы никто не почувствовал себя разочарованным, именно сейчас в «Дана Молл» – время отличных скидок и лучших предложений!

Более 2 млн посетителей за месяц – таковы данные статистики для обычного времени.

В «Дана Молл» приезжают со всех концов Минска. И, конечно, из всех регионов страны. На просторной удобной стоянке и в подземном паркинге всегда найдется место, и номерах машин покупателей – цифры областей всей Беларуси. В том числе много «единичек» и «четверок» – брестчане и гродненцы, для которых граница Польши и Литвы теперь закрыта, повернули на Минск. Пандемия пандемией, а время покупок новых нарядов к весенне-летнему сезону никто не отменял!

Время покупок новых нарядов к весенне-летнему сезону никто не отменял!

Особенно возможность большого и удачного шопинга радует дам. Ведь здесь они чувствуют и себя, и всю свою семью в безопасности – в «Дана Молл» предприняты все необходимые меры. На входе всем желающим, например, выдаются одноразовые маски.

В «Дана Молл» на входе всем желающим выдаются одноразовые маски.

Директор одного из магазинов Зоя Лосицкая рассказывает:

– Наш магазин предлагает специализированную продукцию для беременных женщин и кормящих мамочек. Это разнообразная одежда, аксессуары, переноски для малышей. В это непростое время мы решили сделать специальную скидку для наших покупателей на продукцию собственного производства – 30%. Наш бренд был зарегистрирован в 2017 году, и мы производим одежду на 100% из хлопка. Она пользуется большим интересом со стороны покупателей, и мы решили, что скидка будет действовать до конца апреля. В «Дана Молл» всегда большой поток покупателей, и мы стараемся предложить им все, что они хотят.

Зоя Лосицкая.

А вот что рассказала Милана Пагарельская, продавец-консультант одного из детских магазинов:

– Мы носим перчатки, маски, в магазине есть антисептики, как и по всему торговому центру. Людей в будни стало несколько меньше, но в выходные покупателей много – детям игрушки и одежда нужны всегда!

Милана Пагарельская.

Елена Барковская, продавец-консультант магазина женского белья, уверяет:

– Маски, перчатки, антисептики – этим наш магазин обеспечен сполна. Каждое утро дезинфицируем все оборудование – кассу, терминал, прилавок, полки. Покупатели активно используют антисептики, на протяжении дня мы следим, чтобы этих средств всегда хватало.

Елена Барковская.

Приспособились к работе в новых условиях и предприятия общественного питания. Директор по маркетингу одной из сетей пиццерий Юлия Матросова рассказала:

– Как предприятие общественного питания, мы соблюдаем все меры предосторожности и безопасности, чтобы наши дорогие и любимые гости и наши сотрудники избежали каких-либо рисков. Поддержание чистоты, обработка всех поверхностей антисептиками – это обязательное условие. Есть у нас также возможность бесконтактной доставки заказов – для тех, кто находится в самоизоляции. Курьер доставит заказ до дверей, оставит его на симпатичном столике, а сам отойдет на безопасную дистанцию. И лишь убедившись, что клиент забрал заказ, уедет. В «Дана Молл» мы организовали работу с заказами навынос, что позволяет получить скидку 30% на все виды пицц.

Юлия Матросова.

В «Дана Молл» созданы все условия, чтобы ваш шопинг был без риска!

Особенно удобно жителям практически завершенного многофункционального комплекса «Маяк Минска», в состав которого и входит «Дана Молл». Для них торгово-развлекательный центр – это не только ежедневный повод заглянуть за чем-нибудь нужным, полезным и желанным, но и место комфортного и приятного времяпровождения. Буквально рядом с домом!

Здесь представлен весь набор услуг. Продовольственный гипермаркет – это возможность купить все, что надо к столу и для домашнего быта. Есть аптека и ветеринарные магазинчики, салоны операторов сотовой связи и огромный торговый центр бытовой техники и электроники. Хочешь – за багетом и бутылкой молока забежишь, а понадобится – со смартфоном или телевизором вернешься! В одном только магазинчике для любителей кондитерского дела можно зависнуть на часы – сколько здесь всяких форм, украшений, приспособлений и совершенно фантастических ингредиентов для будущих капкейков и тортиков!

Стоит отметить, что жителям «Маяка Минска» повезло не только с ТРЦ «Дана Молл». Вся территория комплекса – это пространство насыщенной городской жизни. На пешеходном бульваре Пикассо все лето по выходным проводятся акции, фестивали, семейные праздники.

На в ТРЦ «Дана Молл» регулярно проводятся праздники и акции, а на пешеходном бульваре Пикассо все лето по выходным проходят семейные праздники.

У мультимедийного фонтана «Дана Танец», который вот-вот откроет новый сезон, не раз организовывались масштабные концерты, собиравшие тысячи поклонников.

У мультимедийного фонтана «Дана Танец» не раз организовывались масштабные концерты, собиравшие тысячи поклонников.

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ!

«Покупайте сейчас – платите потом!»

Совершенно уникальная акция от застройщика «Эмирэйтс Блю Скай» – это возможность приобрести квартиру в комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» в беспроцентную рассрочку без первого взноса! Таких условий не предлагает никто в мире!

«Маяк Минска» – это энергия и драйв современного города!

И у каждого еще есть возможность стать жителем этого самого современного комплекса столицы, строительство которого практически завершено.

Свободные квартиры еще есть в трех полностью готовых к заселению домах – «Микеланджело», «Гоген» и «Рафаэль».

Дом «Микеланджело».

Дома «Рафаэль» и «Гоген».

Не будем подробно расписывать преимущества этого жилья премиум-класса. Ведь все подробности всегда можно узнать на сайте застройщика или в офисе продаж, который, к слову, расположен на первом этаже главного атриума ТРЦ «Дана Молл». Отметим лишь главное: «Маяк Минска» – это необычайный комфорт для жизни.

Панорамное остекление и застекленные лоджии в квартирах – обязательный атрибут для домов, которые фасадами выходят на Национальную библиотеку и парк Слепянской водной системы. Вид потрясающий!

Панорамное остекление и застекленные лоджии в квартирах – обязательный атрибут для домов, которые фасадами выходят на Национальную библиотеку и парк Слепянской водной системы.

Стильные просторные лобби с консьержем, зоной встречи гостей и санитарной комнатой – именно так должна выглядеть входная группа в элитных жилых зданиях.

Лобби дома «Микеланджело» с санитарной комнатой с пеленальным столиком.

Дизайнерского лобби в домах «Гоген» и «Рафаэль».

Скоростные бесшумные лифты OTIS – это моментальный и комфортный подъем на любой этаж.

Скоростные бесшумные лифты OTIS.

В доме «Микеланджело» – подземный паркинг с лифтом от дверей квартиры и специальными боксами для хранения велосипедов, а также двухэтажный торговый центр.

Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом «Микеланджело».

В домах «Гоген» и «Рафаэль» – общий стилобат, в котором вскоре будут работать кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами. А буквально во дворе уже построен новенький детский сад! Эти два дома, к слову, к радости владельцев квартир, купивших здесь жилье, были сданы на полгода раньше запланированных сроков!

Общий стилобат В домах «Гоген» и «Рафаэль».

И это – главное преимущество квартир в «Маяке Минска»! Вы покупаете уже готовое жилье – и тут же получаете ключи от квартиры! Рассрочка без первого взноса предоставляется на срок до пяти лет. Стоимость квартир, таким образом, делится на 60 выплат. В акции участвуют дома, в которых еще есть квартиры на продажу.

А буквально в одной остановке на метро застройщик «Эмирэйтс Блю Скай» возводит еще один премиальный жилой комплекс – «Парк Челюскинцев». Он строится на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка, у самых границ одноименного парка. Буквально под окнами – более 170 гектаров лесного массива!

Комплекс «Парк Челюскинцев».

Жилой комплекс «Парк Челюскинцев» строится у самых границ огромного паркового массива в центре города.

И в самом центре города – прямо на главном проспекте столицы, здесь расположены сразу две станции метро. В непосредственной близости – школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. Рядом с комплексом – спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» с несколькими бассейнами и центр «Фристайл» с аквапарком и боулингом.

И здесь тоже действует уникальная акция от застройщика «Покупайте сейчас – платите потом!».

Рассрочка без первого взноса предоставляется на срок до четырех лет. Стоимость квартир, таким образом, делится на 48 выплат. В акции участвуют два дома, в которых есть квартиры на продажу.

В доме №1, срок сдачи которого февраль 2021 года, предусмотрена эксплуатируемая крыша и теплый подземный паркинг, куда можно будет спуститься прямо на лифте. Прямо в здание будет встроен двухэтажный детский сад на 90 мест с собственной территорией.

Дом №1.

Лобби дома №1.

В доме №2, который сдается в ноябре нынешнего года, первый этаж – это паркинг, на крыше которого разместятся площадки для отдыха и детских игр. Здесь можно купить и квартиры с открытыми террасами!

Лобби дома №2.

В доме №2 первый этаж – это паркинг, на крыше которого разместятся площадки для отдыха и детских игр.

Лифты OTIS, свободные планировки, панорамное остекление, красивое и просторное лобби с консьержем – дома с видом на парк обладают всеми атрибутами жилья премиум-класса!

Воспользуйтесь предложениями уникальной акции «Покупайте сейчас – платите потом!»!

Премиум – это дорого? Элитное жилье в центре Минска – неподъемно? Да вы просто не знаете, на каких условиях застройщик продает квартиры и какие приятные акции проводит для своих покупателей!

Акция «Покупайте сейчас – платите потом!» – это рассрочка от застройщика до пяти лет в комплексе «Маяк Минска» и до четырех – в комплексе «Парк Челюскинцев». Без первого взноса! Без процентов, без поручителей, без справок и без стартового взноса – ваш первый ежемесячный платеж и станет первым взносом! Стоимость квартиры просто делится на 60 частей в «Маяке Минска» и на 48 – в «Парке Челюскинцев». Это и есть ваш график выплат за квартиру.

Тем, кто готов при покупке в рассрочку выплатить от 30% стоимости квартиры – «Платежные каникулы» на шесть месяцев! И первый ежемесячный взнос вы уплатите только через полгода – успеете накопить на предстоящий ремонт.

А тем, кто готов внести более половины стоимости квартиры – будет предложена дополнительная скидка!

При покупке квартиры воспользуйтесь онлайн-сервисом застройщика на сайте www.bir.by! При бронировании и покупке квартиры на сайте в режиме онлайн ваша экономия составит существенную сумму – от 4 до 10 тысяч рублей в зависимости от площади приобретенной квартиры! Онлайн бронирование особенно удобно для тех, кто живет не в Минске, у кого мало времени для посещения офиса продаж, а также тех, кто не хотел бы появляться лично в сегодняшней ситуации в публичных местах. И при этом сэкономить!

Воспользоваться онлайн-сервисом и узнать все подробности по условиям покупки квартир на акции «Покупайте сейчас – платите потом!» можно на сайте bir.by.

Офис по продаже квартир в комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» работает ежедневно без входных с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

ООО «Эмирейтс Блю Скай», УНП 191061449.