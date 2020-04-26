«Мы наивно полагаем, что в интернете ребенок будет учиться?» Министр образования - о несуществующей дистанционке и критике своего ведомства

В «Главном эфире» телеканала «Беларусь-1» еще раз подчеркнули, что дистанционного обучения у белорусских школьников не будет.

- Мы находимся в контакте с коллегами и наблюдаем, как дистанционное обучение организовано в России. Откровенно говоря, там тоже масса своих вопросов, - высказал мнение министр образования Игорь Карпенко. - Давайте скажем откровенно: если ребенок не мотивирован в классе, что мы, наивно полагаем, что он дистанционно, в интернете, будет сидеть и изучать исключительно эти вопросы?

Министр привел в пример студентов.

- Есть студенты, которые два-три часа проводят на этой дистанционной платформе, а есть - заглянул на 15 минут - и больше нет. Сегодня дистанционная платформа - это не панацея. Это лишь дополнительные возможности для развития системы образования.

О дистанционной платформе Карпенко тоже рассказал. Заработать единая платформа, по его словам, должна к концу года.

- И в былые годы дети болели или находились на домашнем обучении. Создав эту платформу и взяв лучшие наработки, которые есть в школах, плюс специально подготовив методические наработки для этой единой платформы - думаю, до конца года мы эту работу завершим.

«Шла посевная, и у нас был целый вал жалоб от родителей, которые работают в сельском хозяйстве: ребенок один дома, а так был в школе - накормлен, присмотрен, занимался делом»

- Сегодня сыпется очень много критики: почему школы не закрыли? А что, школа сегодня единственный институт в нашем государстве, который работает в этих условиях? - задался вопросом министр. - У нас работают предприятия, организации, заводы, фабрики. Так что, школа должна была закрыться и создать родителям дополнительные проблемы? Мы, например, по сельской местности решали вопросы, - приводит пример Карпенко. - Шла посевная, и у нас был целый вал жалоб от родителей, которые работают в сельском хозяйстве: ребенок один дома, а так был в школе - накормлен, присмотрен, занимался делом.

"Я бы попросил всех сбавить уровень критики системы образования. Особенно учителя. Я спокойно реагирую на то, что критикуют министра и Министерство образования. Но давайте прекратим критиковать учителя. Учитель сегодня делает свое дело", - сказал Карпенко.

В сюжете подчеркнули, что школьников аттестуют и по результатам трех четвертей.

Коснулся министр и темы выпускных экзаменов и ЦТ - формат, говорят, оставят прежним.

- Хотим, чтобы в аудиториях было чуть меньше людей, чем было раньше. Усилим санитарную обработку этих помещений, - прокомментировал вопрос о ЦТ Игорь Карпенко. - Мы сейчас запускаем электронную регистрацию, это упростит ситуацию, не нужно будет несколько раз ходить при записи на централизованное тестирование. В том числе обсуждаем при необходимости вопросы возможного смещения сроков проведения вступительной кампании. Но во всяком случае пока будем наблюдать за той ситуацией, которая развивается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Министр образования: «Обсуждаем возможность смещения сроков вступительной кампании» (Читать подробнее)

«Маски сказали снять, чтобы не пугать детей»: учитель о том, как просят повысить посещаемость и сначала вводят, а потом отменяют масочный режим (Читать подробнее)

«Отметки за год можно выставить по трем четвертям»: Минобразования о дистанционке, которой нет в Кодексе, и масках по желанию (Читать подробнее)

Минобразования: «Пока дистанционное обучение в школах носит рекомендательный характер. Надо учитывать технические возможности» (Читать подробнее)

«Педагоги не должны выполнять двойную нагрузку и вести уроки дистанционно»: Минобразования - об учебе 60% школьников, оставшихся дома (Читать подробнее)