Минскому священнику, у которого нашли коронавирус, ищут донора плазмы: мужчина в тяжелом состоянии

- Священнику Свято-Петро-Павловского собора, который с 14 апреля находится на ИВЛ в искусственной коме в 6-й больнице Минска, необходимо переливание плазмы крови с антителами к коронавирусу. Группа крови 1-я положительная, - написала в "Фэйсбуке" белоруска Natallia Vasilevich, которая сейчас живет в Германии.

"Комсомолка" связалась с Натальей. Она подтвердила, что информация точная. Священника, о котором идет речь в посте, зовут Геннадий Бутько. Он много лет служит в Свято-Петро-Павловском соборе, который находится в центре Минска.

- Отцу Геннадию 56 лет, больше двадцати лет он отдал Свято-Петро-Павловскому собору, из них почти 17 лет в священном сане. Очень скромный и аскетичный, всегда «меньший из всех», приветливый к людям, готовый выслушать и помочь духовным советом, - говорит Наталья. - Даже самый антиклерикально настроенный скептик не смог бы в отце Геннадии найти того, за что его можно было бы упрекнуть.

В Белорусской Православной Церкви подтвердили тяжелое состояние священника.

- Мы просим молитв за его здоровье, - сказали "Комсомолке" в пресс-службе БПЦ.