Умерла 83-летняя монахиня Свято-Елисаветинского монастыря, у которой был подтвержден коронавирус

В Свято-Елисаветинском монастыре умерла 83-летняя монахиня Мария. Женщина скончалась в больнице.

- У монахини было много хронических заболеваний в силу возраста. И был подтвержден коронавирус, - рассказали «Комсомолке» в Свято-Елисаветинском монастыре. - Она пришла к нам из Бобруйского монастыря. Была у нас уже больше пяти лет. Монахиня Мария была очень добродушным человеком, трудолюбивым, очень добрым, заботливым. На земле любила трудиться. На огороде работала. Она готовилась уйти, ждала перехода к Господу...

- Много монахинь находится в больнице?

- Нет, немного. Они в стабильном состоянии. Они находятся в палате. У них подтвердили коронавирус.

Председатель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви протоиерей Сергий Лепин подтвердил смерть монахини Свято-Елисаветинского монастыря. По его словам, в монастыре проходят службы, на которых присутствуют монахини и духовенство. Напомним, монастырь закрыт на карантин до 15 мая. Официально сообщалось, что коронавирус подтвердился у двух монахинь. Однако позже заболевших стало больше.

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