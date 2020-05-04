2020-05-04T19:37:19+03:00
Минск
КП Беларусь

Умерла 83-летняя монахиня Свято-Елисаветинского монастыря, у которой был подтвержден коронавирус

В монастыре подтвердили, что еще несколько монахинь находятся в больнице, их состояние стабильно
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Свято-Елисаветинский монастырь находится на карантине.Свято-Елисаветинский монастырь находится на карантине.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В Свято-Елисаветинском монастыре умерла 83-летняя монахиня Мария. Женщина скончалась в больнице.

- У монахини было много хронических заболеваний в силу возраста. И был подтвержден коронавирус, - рассказали «Комсомолке» в Свято-Елисаветинском монастыре. - Она пришла к нам из Бобруйского монастыря. Была у нас уже больше пяти лет. Монахиня Мария была очень добродушным человеком, трудолюбивым, очень добрым, заботливым. На земле любила трудиться. На огороде работала. Она готовилась уйти, ждала перехода к Господу...

- Много монахинь находится в больнице?

- Нет, немного. Они в стабильном состоянии. Они находятся в палате. У них подтвердили коронавирус.

Председатель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви протоиерей Сергий Лепин подтвердил смерть монахини Свято-Елисаветинского монастыря. По его словам, в монастыре проходят службы, на которых присутствуют монахини и духовенство. Напомним, монастырь закрыт на карантин до 15 мая. Официально сообщалось, что коронавирус подтвердился у двух монахинь. Однако позже заболевших стало больше.

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