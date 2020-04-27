Бизнес заплатит двойную аренду в октябре. Разбирались, кому и как поможет новый указ о поддержке экономики

Указ «О поддержке экономики», направленный на поддержку работы наиболее пострадавших на фоне пандемии отраслей, бизнес-сообщество Беларуси ждало около месяца. Документ не предусматривает каких-то выплат представителям пострадавших отраслей как в других странах, а вводит в действие меры, которые могут на время облегчить их работу.

На поддержку могут рассчитывать не все организации, а только те, что попали в перечень наиболее пострадавших от пандемии: это пассажирский наземный и авиатранспорт, гостиницы, бары, рестораны, розничная торговля, производители одежды и прочие сферы.

Согласно документу, в Беларуси вводятся арендные каникулы, мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы. Собственникам имущества рекомендовано предоставлять арендаторам отсрочку по оплате арендной платы, а также уменьшать ее размер. Отсроченные платежи нужно будет платить ежемесячно равными долями с 1 октября по 31 декабря 2020 года.

Местные власти смогут уменьшать имущественные налоги. ИП в связи с временной остановкой работы смогут переходить на иные режимы налогообложения и перерасчета единого налога. А вот послаблений по проверкам новый документ не предусматривает, а вместо этого дает право по результатам проверки приостанавливать работу заведения общепита или торговли на срок до 90 дней, если в его работе найдены нарушения.

Людям, которые ухаживают за ребенком в возрасте до 10 лет, предусмотрена выплата пособия по временной нетрудоспособности, если их ребенок относится к контактам первого или второго уровня.

Какие еще меры примут для поддержки белорусов?

Как говорилось выше, это только первый пакет мер, направленных на смягчение удара пандемии. Анонсировали еще как минимум два пакета, один из которых коснется социальной сферы, а именно увеличения размера пособия по безработице для тех, кто потерял работу во втором квартале этого года, а также дополнительная помощь семьям с детьми, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой, передает телеканал ОНТ.

Для тех, кто лишился работы во время пандемии, планируют увеличить размер пособия по безработице - до бюджета прожиточного минимума. С 1 мая он увеличится и составит 247 рублей. Пока средний размер пособия составляет 30 рублей, а максимальный - 54 рубля. По словам Дмитрия Крутого, предложение по повышению пособия по безработице уже направили на рассмотрение президента.

Среди других мер запланирована матпомощь людям с низкими доходами, а также семей с детьми. Первый заместитель премьер-министра подчеркнул, что доплата на каждого члена семьи будет увеличена до бюджета прожиточного минимума, примерно на 50 - 55 рублей на одного человека.

Поддержать планируют и работников предприятий, которые оказались в вынужденном простое, и тех, кто по инициативе нанимателя работает в режиме неполной занятости. Таким людям доплатят до минималки, которая сейчас равна 375 рублям.

Всего на социальный блок планируют направить около 300 миллионов рублей.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Чтобы поддержать отечественный бизнес, надо 7 - 8 млрд долларов»

О том, поможет ли в нынешней ситуации бизнесу данный указ, рассказал Владимир Карягин, председатель высшего координационного совета «Республиканской конфедерации предпринимательства»

- Этот пакет можно рассматривать как первый шаг на определенный краткосрочный период, ведь дальнейшие решения могут приниматься в развитие данного указа, который всегда можно продлить и переделать. Как именно - это будет зависеть от конъюнктуры рынка и развития событий в мировой экономике, сегодня этого не знает никто. Мы ожидаем и иных шагов поддержки экономики.

Признаюсь, мы были откровенно недовольны тем, что ожидали принятия указа 40 дней, это очень долго. К сожалению, правительство здесь схитрило и дождалось оплаты налогов в первом квартале - все меры документа касаются налогов на второй и третий квартал. Но хорошо то, что указ наконец-то принят, хорошо, что есть конкретика и определенность, так необходимая бизнесу. Это даже важнее принимаемых мер - документ позволяет планировать работу, понимать, стоит ли продолжать работать, или лучше закрыть дело и распустить людей.

Тот же вопрос аренды - совсем не простой. Он много обсуждался. В отношения частного арендодателя и арендатора вмешиваться нельзя - можно только рекомендовать снизить оплату аренды. Но тогда это надо компенсировать снижением налога на землю или продлением кредита. Но это не функция правительства, такой налог может снизить только областной совет депутатов. Об этом говорится в указе. С другой стороны, это выпадение денег из местного бюджета, что тоже надо учитывать.

Еще один момент: если освободить бизнес от уплаты налогов в ФСЗН, как в других странах, мы не сможем платить пенсии - у нас нет никаких стабилизационных фондов и резервов, как в других странах, а ведь именно из них выплачивают деньги в других странах.

Я посчитал: для того чтобы более-менее поддержать отечественный бизнес, нужно 7 - 8 млрд долларов. Но таких денег нет. Понятно, что наша бюджетная система имеет ограниченные возможности, всех поддерживать она не может.

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