2020-04-29T13:32:45+03:00
Общество
КП Беларусь

В начале мая – до +23! Синоптики обещают белорусам к концу недели температуру на 2-3 градуса выше нормы

Борьба между холодом и теплом продолжается, но сажать картошку уже пора
Ирина КАЛИНИНА
Поделиться:
Теплые куртки скоро можно будет спрятать в шкаф.Теплые куртки скоро можно будет спрятать в шкаф.Фото: Ирина КАЛИНИНА
Изменить размер текста:

После зимы, побившей все температурные рекорды, многие ждали раннюю теплую весну, но не тут-то было! Апрель заставил нас снова надеть зимние куртки, а на православную Пасху даже шел снег. Особенно обидным такой фортель оказался для тех дачников, которые посадили картошку уже в середине апреля в надежде собрать два урожая за сезон. Зато сейчас - самое подходящее время для посадки.

- Картошку сажать уже можно и нужно, - рассказал Вадим Маханько, гендиректор научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству. – Может, только в Витебской области еще рановато, а вот на юге и в центральной части Беларуси уже пора. Обратите внимание: мало того, что одуванчики зацвели, так уже и на отдельных березках листья начинают распускаться. А это верные признаки того, что можно сажать картофель. Кроме того, белорусские картофелеводы регулярно измеряют температуру почвы, и сейчас она оптимальна для этих работ.

По словам синоптиков, на этой неделе будет идти борьба между холодом и теплом.

- В среду днем, 29 апреля, в Беларуси ожидается примерно +12…+19 градусов, на юге +20…+25, а на севере - не выше +8…+11, возможны грозы, - рассказали «Комсомолке» в Белгидромете. - В четверг днем +6…+13, на юго-востоке до +19, во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

В конце недели температура на юге страны ожидается выше климатической нормы на 2-3 градуса. Днем в пятницу, 1 мая, будет +10…+16 градусов, на юго-западе - до +18. Днем в субботу +10…+16, на юге до +19, в воскресенье +12…+19, на юго-востоке +20+23.

А что обещают народные приметы?

- К маю всегда относились с оглядкой, не зря в народе была поговорка: «Май зямлю грэе, а сiверам (холодным ветром. – Ред.) вее», - рассказала этнолог Елена Довнар-Запольская. - На Пасху погода была не самая лучшая, а считается, что этот день маркирует погоду на ближайшие 40 дней. Обратите внимание и на то, какая погода будет 6 мая, в день Святого Георгия Победоносца - считается, что таким же будет и весь май. А еще сейчас определяют погоду на лето. 30 апреля, в день Зосима Пчельника, достают пчел из тех мест, где они были спрятаны, и смотрят, как они себя ведут. Если пчелы летают активно, то лето будет хорошим и урожайным.

Судя по долгосрочному прогнозу на сайте gismeteo.ru, в мае в Минске в среднем ожидается +16…+18 градусов, в середине месяца похолодает до +6…+7, а к концу месяца потеплеет до +20…+21.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Посол России в Беларуси: «Рад работать в Минске, где в 30-х мой дед служил инженером на «Беларускай чыгунке»…»
Ровно год назад, 30 апреля, Дмитрий Мезенцев был назначен послом. Мы побеседовали с Дмитрием Федоровичем об отношениях между странами и узнали, где он успел побывать и что увидеть за это время в Беларуси
«У моего мужа не было хронических заболеваний, его организм убил коронавирус»: рассказ жены милиционера, умершего в минской больнице
46-летний здоровый мужчина без хронических заболеваний, не перенесший ни одной операции, заболел COVID-19. Врачи делали все возможное, но мужчина скончался
«Правда ли, что выпускники РЭУ становятся миллиардерами?» Директор Минского филиала Плехановки сдал экзамен школьникам
Как белорусским абитуриентам стать студентами знаменитого вуза, в каких странах признается его диплом и можно ли обойтись без результатов ЦТ при поступлении?
Учиться и работать дистанционно, отказаться от поездок, а Минздраву - делиться информацией: как ВОЗ и ООН советуют Беларуси справляться с коронавирусом
Вирус может быть опасным даже для тех, кто кажется молодым и сильным. А те, кто не замечает его, могут быть носителями и распространителями
«Из-за коронавируса работы мало, и меня отправляют в отпуск без моего согласия. А так можно?» Отвечает эксперт
Что нужно знать работнику, если в компании наступили сложные времена и предстоит затянуть пояса потуже. Отвечает менеджер по персоналу ЗАО «БелКП-ПРЕСС» Элеонора Рубанова
Белорусские дизайнеры сумочек из дерева: Во время карантина в Европе у нас стало больше клиентов-иностранцев
Вероника Черник и Василий Стрельцов два года назад основали бренд сумок, которые они делают из непривычного материала - дерева. Модницы с удовольствием носят такие не только в Беларуси, но в Англии, Германии, Италии
Радуница у белорусов 150 лет назад: искусственные цветы на кладбища не несли, а могилы на двоих, сделанные впрок, считали дурной приметой
Накануне Радуницы поинтересовались у исследователя некрополей, чем предки заменяли искусственные цветы, когда на кладбищах появились столики со скамейками и откуда традиция ставить двойные памятники с портретом живого человека
Новости 24
Неожиданно: Беларусь заработала 14 млн долларов на экспорте огурцов
В Минске мальчик хотел достать мяч с козырька подъезда: потребовалась помощь МЧС
Лукашенко поздравил белорусов с Днем труда
Власти ввели очередные изменения по тунеядцам
Мингорисполком объяснил, почему на минских улицах появилась пена
В Беларуси начнут строительство нового нефтепровода
В ЕС предупреждают: COVID-19 очень сильно повлияет на Беларусь
88-летний бесправник на мопеде врезался в легковушку в Столинском районе
Беларусь стала второй страной по числу заболевших коронавирусом в Центральной и Восточной Европе
Видеофакт. Жителя Брагинского района оштрафовали на 30 базовых за нарушение самоизоляции
Виновника пьяного ДТП оправдали в Барановичах, а в Бресте приговор отменили и приговорили водителя к 4 годам колонии