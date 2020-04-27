В начале мая – до +23! Синоптики обещают белорусам к концу недели температуру на 2-3 градуса выше нормы

После зимы, побившей все температурные рекорды, многие ждали раннюю теплую весну, но не тут-то было! Апрель заставил нас снова надеть зимние куртки, а на православную Пасху даже шел снег. Особенно обидным такой фортель оказался для тех дачников, которые посадили картошку уже в середине апреля в надежде собрать два урожая за сезон. Зато сейчас - самое подходящее время для посадки.

- Картошку сажать уже можно и нужно, - рассказал Вадим Маханько, гендиректор научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству. – Может, только в Витебской области еще рановато, а вот на юге и в центральной части Беларуси уже пора. Обратите внимание: мало того, что одуванчики зацвели, так уже и на отдельных березках листья начинают распускаться. А это верные признаки того, что можно сажать картофель. Кроме того, белорусские картофелеводы регулярно измеряют температуру почвы, и сейчас она оптимальна для этих работ.

По словам синоптиков, на этой неделе будет идти борьба между холодом и теплом.

- В среду днем, 29 апреля, в Беларуси ожидается примерно +12…+19 градусов, на юге +20…+25, а на севере - не выше +8…+11, возможны грозы, - рассказали «Комсомолке» в Белгидромете. - В четверг днем +6…+13, на юго-востоке до +19, во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

В конце недели температура на юге страны ожидается выше климатической нормы на 2-3 градуса. Днем в пятницу, 1 мая, будет +10…+16 градусов, на юго-западе - до +18. Днем в субботу +10…+16, на юге до +19, в воскресенье +12…+19, на юго-востоке +20+23.

А что обещают народные приметы?

- К маю всегда относились с оглядкой, не зря в народе была поговорка: «Май зямлю грэе, а сiверам (холодным ветром. – Ред.) вее», - рассказала этнолог Елена Довнар-Запольская. - На Пасху погода была не самая лучшая, а считается, что этот день маркирует погоду на ближайшие 40 дней. Обратите внимание и на то, какая погода будет 6 мая, в день Святого Георгия Победоносца - считается, что таким же будет и весь май. А еще сейчас определяют погоду на лето. 30 апреля, в день Зосима Пчельника, достают пчел из тех мест, где они были спрятаны, и смотрят, как они себя ведут. Если пчелы летают активно, то лето будет хорошим и урожайным.

Судя по долгосрочному прогнозу на сайте gismeteo.ru, в мае в Минске в среднем ожидается +16…+18 градусов, в середине месяца похолодает до +6…+7, а к концу месяца потеплеет до +20…+21.