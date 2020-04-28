«Сегодня папа приснился - и я пришла». На Радуницу в Чернобыльскую зону приехали немногие

Для бывших жителей отселенных деревень Радуница - это всегда встреча не только с мертвыми, но и с живыми: с родственниками, которых разбросало по разным уголкам страны. Всегда - но не в этом году. Из-за коронавируса многие, послушавшись врачей, решили остаться дома. Или навестить могилы родных в разное время - чтобы не встречаться с другими родственниками.

Напомним, что дорогу ко многим кладбищам в Чернобыльской зоне открывают только раз в году, специально для родственников. Мы проехали по нескольким деревням, заехали и на те погосты, на которые в другое время не попасть. Кто добрался туда в этом непростом году?

«МОЖНО СИДЕТЬ ДОМА И ЗАБОЛЕТЬ, ИЛИ УМЕРЕТЬ НЕ ОТ КОРОНАВИРУСА»

В Ветковском районе встречаем семью, которой приходится ехать в далекий отселенный поселок Подгорье:

- К граблям и другим обычным орудиям труда взяли бензопилу - дорога всегда завалена ветками и деревьями, не проехать. Хоть бы кто позаботился и очистил дорогу!

Вся семья - без масок, а один из мужчин, оказалось, работает водителем «скорой» в Гомеле:

- Не только маску, а защитный костюм полностью одеваю, бахилы. Ну а здесь зачем? Даже если заражусь, у меня иммунитет крепкий!

Родственники водителя «скорой» - христиане веры Евангельской. Они пришли на кладбище из благодарности предкам, которые передали им веру. Один из родственников в советское время проповедовал Евангелие по окрестным деревням, за это его сослали в Сибирь.

Такая необычная могила - у евангелистовФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Люди боятся болезни, но не бояться самого источника, который послал эту болезнь. Она послана от Бога, чтобы люди могли задуматься над своими путями... Это суд Божий над делами человека, который творит зло, грех, - считает Ольга.

Молодая женщина на кладбище не использовала средств защиты от вируса, и объяснила свою позицию:

- Я не считаю, что не нужно носить маску, но при этом надо возлагать и надежду на Бога. Можно сидеть дома и заболеть. Можно в этот момент умереть не от коронавируса, а от чего-то другого.

«СЕГОДНЯ МЕРТВЫЕ ВЫХОДЯТ И СМОТРЯТ НА НАС»

На кладбище в полуживой деревне Рудня-Столбунская встречаем двух бабушек. Одна из них, 84-летняя Нина, живет в Гомеле, но приехала на лето в родительский дом. Здесь она родилась и провела полжизни.

Бабушка Нина приехала из Гомеля в родную деревнюФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Дети говорили не идти на кладбище, но чего мне бояться? Я уже своё прожила. У меня и так онкология и еще куча хвороб. Отец мой православный, вот и пришла на Радуницу - сегодня его праздник, сегодня для него Христос воскрес. Это кладбище католическое, но тут и православных селят. Мне этой ночью приснился папа - сидел на своей кровати, как обычно. Я спросила: «Папа, ты кушать хочешь?» Он кивнул. А потом я проснулась.

На кладбищах в этом году было почти пустоФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Бабушка наливает в стопку на могиле отца домашний компот, кладет печенье.

- Как зачем? Обычай такой. Сегодня же мертвые выходят и смотрят на нас. Мы их не видим, а они нас видят, и то, что мы принесли им угощения, видят.

Кстати, на кладбище здесь не едят и не пьют, в отличии от многих других деревень и городов на востоке страны. Застолье устраивают уже дома после возвращения с кладбища.

Нина обходит остальные могилы родственников, подходит к памятнику брата, которого застрелили фашисты в 1943 году - он был солдатом. Заодно убили и сестричку, которой тогда было всего 5 лет.

«СПЕЦИАЛЬНО ПОЗДНО ПРИЕХАЛИ, ЧТОБЫ НЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ С РОДСТВЕННИКАМИ»

В бывшую деревню Беседь на могилы к родным приехали брат и сестра из Гомеля. Шла уже вторая половина дня:

- Специально так поздно приехали, чтобы не встречаться с родственниками и не заражать друг друга. Но вообще в этом году намного меньше людей на кладбищах. Только что были в другой деревне, Железники, там тоже почти пусто на кладбище.

В отселенных деревнях много заброшенных могилФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Не приехали в этом году и те переселенцы, которые сейчас живут в России и в Украине - из-за закрытых границ.