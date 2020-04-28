2020-04-28T22:08:20+03:00
Общество
КП Беларусь

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 28 апреля 2020 года: больше 3 млн зараженных в мире и прогнозы ученых о сроках заболевания в Беларуси

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом Беларуси на вторник, 28 апреля 2020 года
Сергей Диндиков
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Ученые во всем мире сейчас пытаются рассчитать сроки пандемии.Ученые во всем мире сейчас пытаются рассчитать сроки пандемии.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Количество зараженных коронавирусом в мире уже перешло отметку в 3 млн человек. Лидерство продолжают удерживать США, здесь инфицированы более 988 тысяч человек, и цифра продолжает расти.

В Беларуси число зараженных также растет. Причем на 28 апреля зарегистрирован рекордный прирост новых случаев в сутки: +919. По последним опубликованным данным Минздрава Беларуси, на 28 апреля зарегистрировано 12208 человек с положительным тестом на COVID-19 - это 7,5% от количества проведенных тестов. Проведено более 161 тысячи тестов. Выздоровели и выписаны 1993 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.

За все время распространения нового вируса в Беларуси умерли 79 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Прогноз от сингапурских ученых: 28-29 апреля в Беларуси пик

Аналитики Сингапурского университета технологии и дизайна проанализировали данные статистики по инфицированным COVID-19 в разных странах и составили прогноз. К 29 мая в мире будет выявлено 97% от общего числа зараженных. Полностью же ситуация нормализуется к декабрю 2020 года.

Ученые университета составили прогнозы и для каждой страны отдельно. В Беларуси, то, по их расчетам, пик выявляемости придется на 28 - 29 апреля, затем начнется спад. 97% всех случаев заражения будут выявлены к 3 июня, а к 15 июня таких случаев должно быть выявлено 99%. По мнению ученых, дата окончания пандемии в Беларуси - 14 августа.

Белорусский математик сделал прогноз о заболеваемости COVID-19 в Беларуси

На основании анализа статистики по заболеваемости коронавирусом в Беларуси член-корреспондент НАН, доктор физико-математических наук Павел Гринчук сделал прогноз о динамике заболеваемости COVID-19 на весну - лето 2020 года. Препринт, то есть еще не прошедшая рецензирование работа, опубликована на сайте preprints.ru.

По прогнозным расчетам математика, пик заболеваемости придется уже на эту неделю с 27 апреля по 3 мая, а после 4 мая начнется постепенный спад. Но он будет продолжаться все лето, и только к концу июля Беларусь выйдет на 100 заболевших в день.

Медикам, работающим с COVID-19, выплатят от 600 до 5 тысяч рублей

В Беларуси анонсировали выплаты медикам из специального профсоюзного фонда страхования. Ожидается, что медики, которые работают с COVID-пациентами, получат от 600 до 5 тыс. рублей «так называемой страховки», заявила зампред Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич.

- Это не только врачи, это и средний медицинский персонал, и водители скорой, и остальные, - рассказала Манкевич в эфире телеканала СТВ. — Кто уходит на больничный из-за того, что заразился коронавирусом, выполняя свои профессиональные обязанности, будет получать 600 рублей из этого фонда.

Более высокие выплаты обещают медработникам, по которым серьезно ударит COVID-19. Например, если кто-то из медиков получит из-за коронавируса инвалидность.

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