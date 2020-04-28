2020-04-28T11:09:15+03:00
Спорт
КП Беларусь

Белорусская федерация футбола получит 4,3 млн евро от УЕФА для борьбы с последствиями коронавируса

Федерации будут сами решать, как потратить средства
Захар ПЛАТОНОВ
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Чемпионат Беларуси не приостанавливались из-за пандемии коронавируса.Чемпионат Беларуси не приостанавливались из-за пандемии коронавируса.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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УЕФА принять решение выделить 55 национальным футбольным ассоциациям 236,5 миллиона евро на помощь в борьбе с последствиями нового коронавируса COVID-19 в своих странах.

- Наш вид спорта столкнулся с беспрецедентным испытанием, вызванным кризисом COVID-19. УЕФА хочет помочь своим ассоциациям ответить на вызов теми способами, какие будут уместны в их конкретных случаях, - сообщил президент УЕФА Александер Чеферин. - Как результат, мы решили выплатить каждой ассоциации до 4,3 миллиона евро за следующий сезон и остаток текущего, а также в рамках программы финансирования инвестиций. Эти средства могут быть использованы нашими ассоциациями на восстановление футбольного сообщества в том виде, в каком они посчитают нужным. Считаю, мы приняли ответственное решение помочь, насколько это в наших силах. Я горжусь единством, которое футбол демонстрирует в ходе всего текущего кризиса. Без сомнений, футбол будет в центре процесса по возвращению к привычному образу жизни. Когда этот момент наступит, футбол должен быть готов откликнуться.

Все европейские чемпионаты были приостановлены на несколько месяцев, что повлекло издержки клубов и других организаций. Чемпионат Беларуси по футболу продолжается и остается единственным в Европе продолжающимся футбольным турниром.

По данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 28 апреля – более 2,9 миллионов случаев.

В Беларуси по данным на 28 апреля 11289 зафиксированных случаев заражения коронавирусом,1740 человек выздоровели и 75 умерли.

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