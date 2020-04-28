2020-04-28T17:21:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Радуница в деревне под Докшицами, где сложная ситуация с коронавирусом: горожане приехали, но на кладбище компаниями не собираются

День поминовения в этом году получился как никогда тихий
Раиса ЮДИНА
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Люди приходят на кладбище, оставляют цветы, угощение на тарелочке и быстро уезжают, чтобы ни с кем из чужих не пересекатьсяЛюди приходят на кладбище, оставляют цветы, угощение на тарелочке и быстро уезжают, чтобы ни с кем из чужих не пересекатьсяФото: Раиса ЮДИНА
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На деревенском кладбище тихо. Только по оставленной на могилках еде можно догадаться, что кто-то приходил сюда на Радуницу. Моя деревня пока не определилась, в какой день поминать усопших. Всю сознательную жизнь делали это на Пасху, и лишь относительно недавно начали перестраиваться и, как большинство православных, навещать могилки на Радуницу.

- А мы і на Пасху прыходзілі, і сёння прыйшлі, - говорит первая односельчанка, которую я встретила на кладбище. Она приехала со своими взрослыми детьми. Зажгла свечку на могилах, положила каждому по крашеному яйцу и конфетке – традиционное «угощение»,которое оставляют в наших краях на захоронениях. А дальше, достав пакет со сладостями, пошла «угощать», всех кого знала живыми, приговаривая: «Сёння ж іх Пасха, хай адмячаюць тожа”.

Красить яйца на Радуницу и оставлять их на могилах - тоже традиция. Фото: Раиса ЮДИНА

Красить яйца на Радуницу и оставлять их на могилах - тоже традиция.Фото: Раиса ЮДИНА

А на Пасху в этом году мало кто и приехал, говорят сельчане. Раньше это был не только традиционный день посещения могилок родных, но и возможность встретиться с теми, кого давно не видел, а в этом году все пошло не так… Может, все-таки на Радуницу перестроились? Или учли, что эпидемиологическая ситуация в Докшицком районе аховая и решили не рисковать?

Год назад, когда кладбище начали расчищать от зарослей, все радовались: и старинные захоронения теперь видны, и наконец-то будем видеть всех, кто приехал!.. Так и не увиделись. Фото: Раиса ЮДИНА

Год назад, когда кладбище начали расчищать от зарослей, все радовались: и старинные захоронения теперь видны, и наконец-то будем видеть всех, кто приехал!.. Так и не увиделись.Фото: Раиса ЮДИНА

Про коронавирус все наслышаны, многие так и не рискнули ехать в деревню. Но есть люди, для которых традиция превыше всего. Но обычного для таких дней столпотворения нет. Если и приезжают, то как будто сговорились и придерживаются какого-то невидимого графика: одна машина отбывает – другая приехала. Автомобили и местные, и с минскими номерами, выходят из них по 4-5 человек. Взрослые дети с еще более взрослыми родителями. Все-таки не удержались и призыв медиков не навещать пожилых родственников не все услышали.

Правда, застолий на могилах уже никто не устраивает. Оставили цветы, зажгли лампадку, положили на тарелочку еду, да плеснули в чарку чего-то – и пошли дальше навестить могилы родственников, друзей, знакомых…

Столики со скамейками, которые так любят у нас устанавливать возле захоронений, пустуют. Но в тарелочках на некоторых могилах есть и яйцо, и хлеб, и конфета, и колбасы кусок, а то и сигаретка. Судя по тому, что еда изрядно обветрилась, кто-то побывал на кладбище с утра пораньше. Это тоже наша местная традиция - ходить на кладбище в такие дни как можно раньше, часов в 7 утра. «Гэта каб успець напіцца, праспацца к абеду, тады ячшэ выпіць і зноў паспаць да вячэры”, - шутила моя мама по поводу этой странной традиции. Но доля истины в этом была, хотя с каждым годом выпивающие компании у нас на кладбище – скорее исключение. А в этом году все и вовсе по другому сценарию пошло.

Столы, которые специально устанавливали, чтобы не накрывать поляну на могилах, сегодня пустуют. Фото: Раиса ЮДИНА

Столы, которые специально устанавливали, чтобы не накрывать поляну на могилах, сегодня пустуют.Фото: Раиса ЮДИНА

Родственники из города на востоке Витебской области поделились своими наблюдениями: “На кладбище людей не так много, как минувшие годы, но хватает. Раньше встретишься на кладбище со знакомыми или друзьями – поговоришь, а потом все вместе к кому-нибудь на поминальный стол. Сейчас поговорили и разошлись. Десять человек – это уже слишком много и небезопасно. Но видели несколько компаний,которые как и раньше накрывают поляны прямо на могилах, пьют, закусывают и все им нипочем”.

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