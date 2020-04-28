2020-04-28T17:27:30+03:00
Минск
КП Беларусь

Посмотрите, сколько людей пришло на Радуницу на Северное кладбище Минска

День поминовения, который в Беларуси отмечают во второй вторник после православной Пасхи, традиционно был выходным, но многие послушали рекомендации медиков и перенесли поход на кладбище [фото]
Сергей ТРЕФИЛОВ
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Многие из решившихся прийти на Радуницу на кладбище были в масках.Многие из решившихся прийти на Радуницу на кладбище были в масках.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В 2020-м Радуница отмечается 28 апреля. В народной традиции с этим днем связан обычай прийти на могилы близких, убрать их после зимы, вспомнить родственников. А кое-где поминают усопших на пасхальной неделе или в саму Пасху. «Комсомолка» посмотрела, много ли людей было в дневное время на Радуницу на Северном кладбище столицы - одном из самых крупных некрополей Минска.

Обычно на Радуницу на остановке куда более многолюдно: сыграли свою роль и рекомендации Минздрава, и более интенсивное движение автобусов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Обычно на Радуницу на остановке куда более многолюдно: сыграли свою роль и рекомендации Минздрава, и более интенсивное движение автобусов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ассортимент искусственных цветов на кладбище остался широким. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ассортимент искусственных цветов на кладбище остался широким.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Обычно аллеи кладбища в день поминовения намного более многолюдны. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Обычно аллеи кладбища в день поминовения намного более многолюдны.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией с коронавирусом Минздрав рекомендовал отказаться от посещения кладбищ, а тем более от привычной многим ритуальной трапезы на кладбище.

Приходили помянуть родственников и те, кто помоложе, и те, кто постарше. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Приходили помянуть родственников и те, кто помоложе, и те, кто постарше.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Приходили помянуть родственников и те, кто помоложе, и те, кто постарше. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Приходили помянуть родственников и те, кто помоложе, и те, кто постарше.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как правило, в день Радуницы на кладбище приходят сотни и тысячи родственников усопших, но днем 28 апреля счет шел на десятки. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как правило, в день Радуницы на кладбище приходят сотни и тысячи родственников усопших, но днем 28 апреля счет шел на десятки.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Большая проблема в том, что люди собрались на выходные к родителям, - говорила на видеостриме Минздрава замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики госоргана Инна Карабан. - Человек не знает, инфицирован он или нет. Вместе с тем собираемся ехать к своим пожилым родителям... Поэтому в очередной раз Минздрав призывает людей на большие выходные остаться дома, не посещать кладбища для того, чтобы максимально уменьшить возможность инфицирования окружающих людей. Еще раз, пожалуйста, мы просим обратить на это особое внимание. Потому что кладбища есть всегда, и они останутся, и всегда вы найдете время для того, чтобы их посетить. И обязательно ограничьте свои контакты с вашими пожилыми родителями.

Немного людей было и в зоне колумбария на Северном кладбище. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Немного людей было и в зоне колумбария на Северном кладбище.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Немного людей было и в зоне колумбария на Северном кладбище. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Немного людей было и в зоне колумбария на Северном кладбище.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Немного людей было и в зоне колумбария на Северном кладбище. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Немного людей было и в зоне колумбария на Северном кладбище.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Инна Карабан подчеркнула, что это нужно для того, чтобы через неделю - другую не получить рост заболеваемости.

Обычно на Радуницу на остановке куда более многолюдно: сыграли свою роль и рекомендации Минздрава, и более интенсивное движение автобусов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Обычно на Радуницу на остановке куда более многолюдно: сыграли свою роль и рекомендации Минздрава, и более интенсивное движение автобусов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На некоторых участках кладбища было совем немного людей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На некоторых участках кладбища было совем немного людей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

28 апреля в Беларуси отмечают Радуницу. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

28 апреля в Беларуси отмечают Радуницу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Северное кладбище - одно из самых больших в Минске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Северное кладбище - одно из самых больших в Минске.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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