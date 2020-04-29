2020-04-29T16:59:55+03:00
Общество
КП Беларусь

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 29 апреля 2020 года: «жесткие меры» для Беларуси от представителя ООН, Радуница и продление карантина в России

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на среду, 29 апреля 2020 года
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Заболеваемость коронавирусом в Беларуси не снижается.Заболеваемость коронавирусом в Беларуси не снижается.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

К концу апреля статистика по заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире превысила 3-миллионный рубеж и продолжает увеличиваться. В лидерах по заболеваемости остаются США, Испания и Италия, во всем мире только за последние сутки от коронавируса скончались еще 4532 человека.

В Беларуси также не снижается рост заболеваемости COVID-19. По последним официально опубликованным данным Минздрава на среду, 29 апреля 2020 года, было зарегистрировано 973 новых пациента с подтвержденным коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 13 181 человек, за все время скончались 84 пациента.

Из-за геометрической прогрессии по росту COVID-19 в Беларуси представитель ООН потребовала «жестких мер»

В своем видеообращении постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий сравнила данные за 26 марта и 26 апреля 2020 года. В марте в республике было зарегистрировано 86 инфицированных коронавирусом, а спустя месяц число превысило 10 тысяч зараженных.

В связи с этим представитель ООН высказала мнение о о необходимости усиления мер по борьбе с коронавирусом в Беларуси, как то закрытие неосновных предприятий, дистанционная учеба и работа, физическое дистанцирование, отказ от массовых мероприятий, отказ от поездок за город, в деревни и на дачи, особенно для тех, кто входит в группы высокого риска и для уязвимых для вируса людей.

На кладбищах на Радуницу в этом году было меньше людей, чем обычно

День поминовения, который в Беларуси отмечают во второй вторник после православной Пасхи, традиционно был выходным, но многие послушали рекомендации медиков и перенесли поход на кладбище. Посмотрите, сколько людей пришло на Радуницу на Северное кладбище Минска

На Радуницу в Чернобыльскую зону в этом году тоже приехали немногие. А ведь для бывших жителей отселенных деревень Радуница - это всегда встреча не только с мертвыми, но и с живыми: с родственниками, которых разбросало по разным уголкам страны. Всегда - но не в этом году. Из-за коронавируса многие, послушавшись врачей, решили остаться дома. Или навестить могилы родных в разное время - чтобы не встречаться с другими родственниками. Напомним, что дорогу ко многим кладбищам в Чернобыльской зоне открывают только раз в году, специально для родственников. Мы проехали по нескольким деревням, заехали и на те погосты, на которые в другое время не попасть.

В России до 11 мая включительно продлили карантин, а затем начнут его смягчать

Во вторник, 28 апреля, Владимир Путин провел видеосовещание с регионами, в котором подытожил ситуацию с коронавирусом. Президент России рассказал, как нарастили ресурсы здравоохранения, затормозили распространение эпидемии, но так и не прошли рост заболеваемости. В связи с чем карантин в РФ продлили еще на две недели, чтобы потом начать постепенное его смягчение с учетом обстановки в каждом отдельном регионе. Ожидается, что с 12 мая начнут делать «шаги поэтапного выхода» .

УЕФА выплатит белорусскому футболу 4,3 миллиона евро

На ряду с 55 национальными футбольными ассоциациями Беларусь получит свыше 4,3 миллиона евро на борьбу с последствиями коронавирусной пандемии. В УЕФА считают что, после пандемии, возвращаясь к привычной жизни, именно футбол окажется в центре процесса. Распределять средства ассоциации стран будут на свое усмотрение.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Посол России в Беларуси: «Рад работать в Минске, где в 30-х мой дед служил инженером на «Беларускай чыгунке»…»
Ровно год назад, 30 апреля, Дмитрий Мезенцев был назначен послом. Мы побеседовали с Дмитрием Федоровичем об отношениях между странами и узнали, где он успел побывать и что увидеть за это время в Беларуси
«У моего мужа не было хронических заболеваний, его организм убил коронавирус»: рассказ жены милиционера, умершего в минской больнице
46-летний здоровый мужчина без хронических заболеваний, не перенесший ни одной операции, заболел COVID-19. Врачи делали все возможное, но мужчина скончался
«Правда ли, что выпускники РЭУ становятся миллиардерами?» Директор Минского филиала Плехановки сдал экзамен школьникам
Как белорусским абитуриентам стать студентами знаменитого вуза, в каких странах признается его диплом и можно ли обойтись без результатов ЦТ при поступлении?
Учиться и работать дистанционно, отказаться от поездок, а Минздраву - делиться информацией: как ВОЗ и ООН советуют Беларуси справляться с коронавирусом
Вирус может быть опасным даже для тех, кто кажется молодым и сильным. А те, кто не замечает его, могут быть носителями и распространителями
«Из-за коронавируса работы мало, и меня отправляют в отпуск без моего согласия. А так можно?» Отвечает эксперт
Что нужно знать работнику, если в компании наступили сложные времена и предстоит затянуть пояса потуже. Отвечает менеджер по персоналу ЗАО «БелКП-ПРЕСС» Элеонора Рубанова
Белорусские дизайнеры сумочек из дерева: Во время карантина в Европе у нас стало больше клиентов-иностранцев
Вероника Черник и Василий Стрельцов два года назад основали бренд сумок, которые они делают из непривычного материала - дерева. Модницы с удовольствием носят такие не только в Беларуси, но в Англии, Германии, Италии
Радуница у белорусов 150 лет назад: искусственные цветы на кладбища не несли, а могилы на двоих, сделанные впрок, считали дурной приметой
Накануне Радуницы поинтересовались у исследователя некрополей, чем предки заменяли искусственные цветы, когда на кладбищах появились столики со скамейками и откуда традиция ставить двойные памятники с портретом живого человека
Новости 24
Неожиданно: Беларусь заработала 14 млн долларов на экспорте огурцов
В Минске мальчик хотел достать мяч с козырька подъезда: потребовалась помощь МЧС
Лукашенко поздравил белорусов с Днем труда
Власти ввели очередные изменения по тунеядцам
Мингорисполком объяснил, почему на минских улицах появилась пена
В Беларуси начнут строительство нового нефтепровода
В ЕС предупреждают: COVID-19 очень сильно повлияет на Беларусь
88-летний бесправник на мопеде врезался в легковушку в Столинском районе
Беларусь стала второй страной по числу заболевших коронавирусом в Центральной и Восточной Европе
Видеофакт. Жителя Брагинского района оштрафовали на 30 базовых за нарушение самоизоляции
Виновника пьяного ДТП оправдали в Барановичах, а в Бресте приговор отменили и приговорили водителя к 4 годам колонии