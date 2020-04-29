Коронавирус в Беларуси, последние новости на 29 апреля 2020 года: «жесткие меры» для Беларуси от представителя ООН, Радуница и продление карантина в России

К концу апреля статистика по заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире превысила 3-миллионный рубеж и продолжает увеличиваться. В лидерах по заболеваемости остаются США, Испания и Италия, во всем мире только за последние сутки от коронавируса скончались еще 4532 человека.

В Беларуси также не снижается рост заболеваемости COVID-19. По последним официально опубликованным данным Минздрава на среду, 29 апреля 2020 года, было зарегистрировано 973 новых пациента с подтвержденным коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 13 181 человек, за все время скончались 84 пациента.

Из-за геометрической прогрессии по росту COVID-19 в Беларуси представитель ООН потребовала «жестких мер»

В своем видеообращении постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий сравнила данные за 26 марта и 26 апреля 2020 года. В марте в республике было зарегистрировано 86 инфицированных коронавирусом, а спустя месяц число превысило 10 тысяч зараженных.

В связи с этим представитель ООН высказала мнение о о необходимости усиления мер по борьбе с коронавирусом в Беларуси, как то закрытие неосновных предприятий, дистанционная учеба и работа, физическое дистанцирование, отказ от массовых мероприятий, отказ от поездок за город, в деревни и на дачи, особенно для тех, кто входит в группы высокого риска и для уязвимых для вируса людей.

На кладбищах на Радуницу в этом году было меньше людей, чем обычно

День поминовения, который в Беларуси отмечают во второй вторник после православной Пасхи, традиционно был выходным, но многие послушали рекомендации медиков и перенесли поход на кладбище. Посмотрите, сколько людей пришло на Радуницу на Северное кладбище Минска

На Радуницу в Чернобыльскую зону в этом году тоже приехали немногие. А ведь для бывших жителей отселенных деревень Радуница - это всегда встреча не только с мертвыми, но и с живыми: с родственниками, которых разбросало по разным уголкам страны. Всегда - но не в этом году. Из-за коронавируса многие, послушавшись врачей, решили остаться дома. Или навестить могилы родных в разное время - чтобы не встречаться с другими родственниками. Напомним, что дорогу ко многим кладбищам в Чернобыльской зоне открывают только раз в году, специально для родственников. Мы проехали по нескольким деревням, заехали и на те погосты, на которые в другое время не попасть.

В России до 11 мая включительно продлили карантин, а затем начнут его смягчать

Во вторник, 28 апреля, Владимир Путин провел видеосовещание с регионами, в котором подытожил ситуацию с коронавирусом. Президент России рассказал, как нарастили ресурсы здравоохранения, затормозили распространение эпидемии, но так и не прошли рост заболеваемости. В связи с чем карантин в РФ продлили еще на две недели, чтобы потом начать постепенное его смягчение с учетом обстановки в каждом отдельном регионе. Ожидается, что с 12 мая начнут делать «шаги поэтапного выхода» .

УЕФА выплатит белорусскому футболу 4,3 миллиона евро

На ряду с 55 национальными футбольными ассоциациями Беларусь получит свыше 4,3 миллиона евро на борьбу с последствиями коронавирусной пандемии. В УЕФА считают что, после пандемии, возвращаясь к привычной жизни, именно футбол окажется в центре процесса. Распределять средства ассоциации стран будут на свое усмотрение.