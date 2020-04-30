Футбольные фанаты, ликуйте! В Беларуси стартовал чемпионат по футболу среди женщин

У футбольных фанатов всего мира сегодня очередной праздник, который им подарили белорусы. Мало того, что чемпионат Беларуси по футболу был единственным в Европе, который не остановился из-за пандемии, так сегодня стартовал еще и женский турнир.

В 2021 году в Беларуси пройдет чемпионат Европы среди девушек до 19 лет.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Напомним, только официально чемпионат Беларуси показывают телеканалы, вещающие в 12 странах (в том числе в Индии!). А сколько еще ретрансляторов в интернете! Купил права на показ чемпионата Беларуси и российский «Матч ТВ». Многие сразу обратили внимание на необычный антураж некоторые игр.

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В России бывший глава РФС Вячеслав Колосков такой футбол назвал порнографией, Андрей Аршавин ехидничал, что под такую игру хорошо засыпать. Но российский тренер Сергей Ташуев предложил иной ракурс и сказал, что в некотором смысле чемпионат Беларуси по уровню выше российского.

Так вот. 30 апреля стартовал 29-й чемпионат Беларуси среди женских команд. В первом матче команда АБФФ WU-19 принимала «Динамо-БГУФК». Динамовки выиграли со счетом 7:0. На матче присутствовало 132 зрителя. Остальные матчи тура пройдут 1 и 2 мая. Команда «Динамо-БГУФК» проводит свой первый сезон. АБФФ WU-19 сформировали с прицелом на 2021 год, когда Беларуси примет чемпионат Европы среди девушек до 19 лет.

На матче присутствовало 132 зрителя.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Всего в турнире участвуют восемь команд: «Динамо-БГУФК» (Минск), АБФФ WU-19 (Минск), «Бобруйчанка» (Бобруйск), «Неман» (Гродно), БОЦОР (Брест), «Зорка-БДУ» (Минск), ФК «Минск», «Днепр-Могилев».

Матч прошел на стадионе ФК "Минск". 130 зрителей. Сейчас примерно столько же ходят на любой футбольный матч.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Анастасия Шлапакова развивает атаку.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Анастасия Шуппо в этом матче забила два мяча.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Отметим, что стартовать женский турнир должен был 16 апреля. Но старт перенесли на две недели, так как футболистки могли контактировать с носителем коронавируса.

- В одной из команд были подозрения, что у двух игроков был контакт 1-го уровня. Поэтому на две недели решили перенести чемпионат, чтобы точно знать, был ли контакт. Считаю это правильным. Самое главное - здоровье наших ребят и девушек, - сказал председатель Белорусской федерации футбол Владимир Базанов, присутствовавший на матче.

Владимир Базанов на открытии женского чемпионата Беларуси.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Также Базанов добавил, что среди игроков и тренеров футбольных команд нет подтвержденных случаев коронавируса.

- Вы сами видите, что в Европе страны, которые остановили чемпионат, хотят поскорее возобновить турниры. Мы заботимся об игроках. Так делают в каждой команде. Мы ставим задачи, которые нам в свою очередь ставит Минздрав и так далее.

- Чемпионаты Беларуси по гандболу и волейболу приостановили несколько недель назад, а недавно приняли решение завершить досрочно.

- Где они проводятся? В закрытых помещениях. В футбол играют на открытом воздухе. Мы стараемся, чтобы зрители сели в шахматном порядке, обеспечиваем антисептиком, где-то меряют температуру, чтобы больные люди не зашли на стадион. Все меры безопасности соблюдаются.

Легионерка "Динамо-БГУФК" Клаудиа Дабда Вулания.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Яна Артишевская.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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