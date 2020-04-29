2020-04-29T14:48:28+03:00
Досуг
КП Беларусь

Shuma выступит на Минском море, а прямую трансляцию покажут онлайн

Концерт пройдет уже вечером 29 апреля. До конца мая по средам и пятницам будут выступать музыканты самых разных направлений [еще несколько концертов]
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Организаторы концерта предлагают зрителям послушать группу Shuma у Минского моря. Но чтобы соблюдать все рекомендации ВОЗ и беречь себя и окружающих, сделать это можно дистанционно. Уже сегодня вечером, 29 апреля, Shuma даст онлайн-концерт на природе.

Разбавит онлайн-стрим ведущий проекта шоумен Андрей Бонд и белорусские диджеи Papa Bo Selektah и Magic. Во время эфира можно задавать вопросы, делиться своими впечатлениями, а также принять участие в творческом конкурсе.

Shuma выступит в рамках онлайн-фестиваля VELO_ve Music. По средам и пятницам до конца мая запланировано 9 онлайн-стримов разных направлений: хип-хоп, техно, рок, фламенко, знаменитые каверы. На 13-е мая запланирован концерт Натальи Куницкая с проектом Mustelide, а на 27-е - группы Akute. Музыканты будут выступать с 8 вечера и до полуночи. Каждый раз организаторы выбирают для артистов необыкновенные андеграундные локации: от Минского моря до любимых заведений. Где зрители смогут побывать не выходя из дома.

Когда: 29 апреля, 20.00 - 00.00

Где: прямую трансляцию можно смотреть по ссылке.

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