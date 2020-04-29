Shuma выступит на Минском море, а прямую трансляцию покажут онлайн

Организаторы концерта предлагают зрителям послушать группу Shuma у Минского моря. Но чтобы соблюдать все рекомендации ВОЗ и беречь себя и окружающих, сделать это можно дистанционно. Уже сегодня вечером, 29 апреля, Shuma даст онлайн-концерт на природе.

Разбавит онлайн-стрим ведущий проекта шоумен Андрей Бонд и белорусские диджеи Papa Bo Selektah и Magic. Во время эфира можно задавать вопросы, делиться своими впечатлениями, а также принять участие в творческом конкурсе.

Shuma выступит в рамках онлайн-фестиваля VELO_ve Music. По средам и пятницам до конца мая запланировано 9 онлайн-стримов разных направлений: хип-хоп, техно, рок, фламенко, знаменитые каверы. На 13-е мая запланирован концерт Натальи Куницкая с проектом Mustelide, а на 27-е - группы Akute. Музыканты будут выступать с 8 вечера и до полуночи. Каждый раз организаторы выбирают для артистов необыкновенные андеграундные локации: от Минского моря до любимых заведений. Где зрители смогут побывать не выходя из дома.

Когда: 29 апреля, 20.00 - 00.00

Где: прямую трансляцию можно смотреть по ссылке.