Учиться и работать дистанционно, отказаться от поездок, а Минздраву - делиться информацией: как ВОЗ и ООН советуют Беларуси справляться с коронавирусом

С 8 по 11 апреля в Беларуси находилась миссия ВОЗ. Эксперты побывали в больницах, пообщались с медиками и проанализировали, как у нас борются с COVID-19. А затем высказывали свои краткие рекомендации. Несколько дней назад на сайте Всемирной организации здравоохранения появились более подробные советы, как нашей стране пережить пандемию.

- Беларусь вступила в новый этап эволюции пандемии COVID-19 с передачей инфекции среди населения, что особенно заметно в отдельных частях страны, включая столицу Минск, город Витебск и Витебскую область, - говорили специалисты ВОЗ, еще когда находились в Беларуси. Эта же мысль повторяется в отчете. - Ситуация вызывает озабоченность и требует немедленной реализации всеобъемлющей смешанной стратегии.

Эксперты ВОЗ советуют усилить физическое дистанцирование на национальном и областном уровнях. Что считать физическим дистанцированием, объясняется по пунктам (См. ПОДРОБНОСТИ). Кроме того, эксперты советуют продолжать соблюдать и те меры, которые существуют теперь. Один из пунктов - продолжать тестирования и увеличить число мест тестирований, включая специальные пункты с пешим или автомобильным доступом и мобильные группы тестирования.

В отчете напоминают, что сейчас лекарств от COVID-19 с доказанной эффективностью не существует.

- Поэтому все фармацевтические вмешательства, включая противовирусные препараты, должны проводиться в контексте клинического испытания, - сообщается в отчете.

Также отмечается важность регулярного и всестороннего информирования о развитии ситуации с COVID-19 в Беларуси.

- Включая данные по регионам, - конкретизируют в ВОЗ. - Это имеет жизненно важное значение для повышения уровня понимания складывающейся эпидемиологической обстановки, а также для разъяснения причин принятия определенных общенациональных мер, таких как перенос публичных мероприятий или ограничение перемещения.

Постоянный координатор ООН: «COVID-19, как безжалостный убийца, атакует страны и людей»

О ситуации с COVID-19 в Беларуси высказались и в ООН. Постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецки выступила с видеообращением.

- В воскресенье, 26 апреля, Министерство здравоохранения подтвердило более 10 тысяч случаев заражения COVID-19 в Беларуси. Это количество растет в геометрической прогрессии. Вспомните, 26 марта было всего 86 случаев - сравнила Казана-Вишневецки.

Постоянный координатор ООН сообщила, что пришло время для ужесточения физического дистанцирования, подтвердив слова Всемирной организации здравоохранения.

- ВОЗ рекомендует физическое дистанцирование и перенос всех массовых мероприятий. Также внедрение возможности дистанционной работы и дистанционного обучения в школах, университетах и других образовательных учреждениях, приостановку работы всех предприятий, не оказывающих основные услуги (например, кафе, ресторанов, торговых центров). И сокращение несущественных передвижений (поездок за город, в деревни и на дачи), особенно для групп высокого риска и уязвимых пациентов, - напомнила постоянный координатор.

Такие меры, по словам Иоанны, помогут предотвратить и замедлить распространение вируса.

- Медучреждения смогут использовать это время, чтобы подготовить ресурсы - медработников, койко-места, изолированные палаты, отделения реанимации и интенсивной терапии и средства защиты для подготовки к увеличению случаев инфицирования, - сказала представитель ВОЗ.

- Для всех нас картина ясна: COVID-19, как безжалостный убийца, атакует страны и людей, - резюмировала Иоанна. - Вирус может быть смертельным, даже если вы молоды и сильны. К сожалению, бывает и так, что вы не знаете, есть ли у вас вирус, но можете быть его носителем и распространителем. Нет ничего более ценного, чем жизнь. Нет ничего более тяжелого, чем потерять членов семьи, друзей, коллег или своих сограждан. Пожалуйста, оставайтесь дома, чтобы остановить COVID-19. Это поможет медикам, предприятиям и сотрудникам экстренных служб выполнять свою работу и справляться с кризисом.

ПОДРОБНОСТИ

Как ВОЗ советует облегчить пандемию?

1. Перенос всех массовых скоплений людей, включая спортивные, культурные, политические и религиозные мероприятия.

2. Обеспечение дальнейшей изоляции и лечения пациентов с подтвержденным COVID-19 и изоляции в условиях карантина контактов пациентов с подтвержденным COVID-19.

3. Внедрение форматов удаленной работы и дистанционного обучения, приостановка деятельности всех второстепенных организаций, предприятий и экономических субъектов.

4. Обеспечение строгого выполнения мер профилактики и инфекционного контроля на тех рабочих местах, где невозможна удаленная работа, включая гигиену рук, респираторный этикет и физическое дистанцирование с соблюдением безопасного расстояния в 1 - 1,5 м;

5. Обеспечение расстояния между работниками, ограничение количества совещаний и встреч и обеспечение надлежащей вентиляции, особенно в медицинских учреждениях.

6. Минимизация необязательных перемещений, особенно для групп высокого риска и уязвимых пациентов.

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