Рок и классика онлайн: Президентский оркестр выступит в прямом эфире

Главный оркестр страны сыграет большую программу из проверенной классики и бессмертных рок-хитов. Одна из композиций прозвучит по заявкам зрителей - среди подписчиков группы VOKA «Вконтакте» идет голосование за «Танец Феи Драже» Петра Чайковского из балета «Щелкунчик» и Nothing else matters группы Мetallica.

30 апреля оркестр выступит перед пустым залом, но благодаря VOKA участниками атмосферного музыкального события смогут стать зрители по всему миру - через приложение VOKA на любом устройстве или на сайте voka.tv.

Авторизация для просмотра не требуется, а после прямого эфира запись концерта выложат в архив видеосервиса.