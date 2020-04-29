Пришло время купить свой первый iPhone. Выбор очевиден

Медиа в один голос предрекают самому доступному из актуальных, новому iPhone SE бешеную популярность. Данные о первых предзаказах в Китае это подтверждают: за несколько часов заявки оставили более 340 тысяч человек!

Главная причина этому – никогда еще возможность стать владельцем последнего смартфона от Apple не была так велика, как сейчас.

Цена новинки стартует от 1399 руб. И без того приемлемая стоимость кажется еще приятнее, если учесть, что все официальные реселлеры предлагают приобрести его в рассрочку и с кредитными предложениями!

Новый iPhone SE получил дизайн iPhone 8. Представлен в трех цветах: черном, белом и ярко красном. В новинку вернули культовую кнопку “Домой” со сканером отпечатков Touch ID v2. Размер экрана самый популярный – 4,7 дюйма, с поддержкой Retina HD. А внутри у SE самый мощный процессор на рынке среди устройств Apple – A13 Bionic, который установлен в iPhone 11 и 11 Pro. Среди других преимуществ: основная камера на 12 мегапикселей, а также он поддерживает беспроводную зарядку и технологию eSIM.

Все эти флагманские характеристики никогда еще не были так доступны. Поэтому журналисты и блогеры прогнозируют дефицит нового iPhone SE и рекомендуют поторопиться сделать предзаказ, чтобы забрать вожделенную новинку в желаемом цвете и объеме памяти одним из первых.

В Беларуси старт продаж назначен на 8 мая. А к старту продаж, все официальные ресселеры делают специальные условия. Ниже представлены акционные предложения.

i-Store | Apple Premium Reseller - на предзаказы предоставит специальные цены. Новинка будет стоить 1399 рублей на модель с объемом памяти в 64ГБ, 1599 рублей - версия с 128ГБ, 1899 рублей - версия с 256ГБ. Дополнительно i-Store предложит своим покупателям выгодные условия по Trade-In и возможность приобретения в кредит.

МТС - в дополнение к специальным ценам, девайс можно приобрести в рассрочку до 24 месяцев - всего от 70.55 рублей в месяц, при покупке смартфона можно получить приятный бонус - пакет Безлимит на 90 дней или Интернет-трафик объемом 5ГБ на 180 дней!

А1 - в дополнение к специальным ценам, девайс можно приобрести в рассрочку до 24 месяцев от 66.62 рублей в месяц , а также подключить eSim!

5элемент - новинка доступна не только в рассрочку до 12 месяцев, но и по специальной цене при предзаказе при оплате единовременным платежом.

21vek.by - предлагает выгодные кредитные предложения, новинку можно приобрести всего от 47.94 рублей месяц с бонусными баллами на счет.

Сеть салонов “На связи” - легкая рассрочка от 60.40 рублей до 30 мес. с возможностью бесконтактной доставки, а также дополнительными пакетами программ и сервисов.

Электросила - предлагает рассрочку до 12 месяцев.

Сеть салонов “Алло” - помимо специальной цены и возможности оформить оплату по частям, в сети действует специальный Trade-in. По которому, сдав свой старый смартфон, покупатель может приобрести новый iPhone SE со скидкой до 99%.

Связной и Евросеть - 100% кэшбек на карту лояльности сети на следующие покупки - щедрое предложение! Но есть ограничения, бонусами покупатели могут оплатить не более 5% стоимости устройств и не более 15% стоимости аксессуаров.

Официальный iPhone SE также предложат: монобрендовые магазины CafeConnect, JustA, New-Store, интернет-магазины 7745.by, imarket.by, ultra.by и даже gipermall.by.

В нынешнем неустойчивом мире не меняется, кажется, только одно – Apple вновь на шаг впереди всех и выпустила на рынок смартфон, которому суждено стать настоящим бестселлером.

СЗАО «АСБИС». УНП 100079992.

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