2020-04-29T18:21:47+03:00
Минск
КП Беларусь

Пришло время купить свой первый iPhone. Выбор очевиден

То, чего ждали несколько лет, наконец произошло. Триумфальное возвращение iPhone SE в новом обличии. Никакой специальной презентации – страница с новым iPhone просто появилась на официальном сайте Apple и это был эффект разорвавшейся бомбы
Поделиться:
Изменить размер текста:

Медиа в один голос предрекают самому доступному из актуальных, новому iPhone SE бешеную популярность. Данные о первых предзаказах в Китае это подтверждают: за несколько часов заявки оставили более 340 тысяч человек!

Главная причина этому – никогда еще возможность стать владельцем последнего смартфона от Apple не была так велика, как сейчас.

Цена новинки стартует от 1399 руб. И без того приемлемая стоимость кажется еще приятнее, если учесть, что все официальные реселлеры предлагают приобрести его в рассрочку и с кредитными предложениями!

Новый iPhone SE получил дизайн iPhone 8. Представлен в трех цветах: черном, белом и ярко красном. В новинку вернули культовую кнопку “Домой” со сканером отпечатков Touch ID v2. Размер экрана самый популярный – 4,7 дюйма, с поддержкой Retina HD. А внутри у SE самый мощный процессор на рынке среди устройств Apple – A13 Bionic, который установлен в iPhone 11 и 11 Pro. Среди других преимуществ: основная камера на 12 мегапикселей, а также он поддерживает беспроводную зарядку и технологию eSIM.

Все эти флагманские характеристики никогда еще не были так доступны. Поэтому журналисты и блогеры прогнозируют дефицит нового iPhone SE и рекомендуют поторопиться сделать предзаказ, чтобы забрать вожделенную новинку в желаемом цвете и объеме памяти одним из первых.

В Беларуси старт продаж назначен на 8 мая. А к старту продаж, все официальные ресселеры делают специальные условия. Ниже представлены акционные предложения.

i-Store | Apple Premium Reseller - на предзаказы предоставит специальные цены. Новинка будет стоить 1399 рублей на модель с объемом памяти в 64ГБ, 1599 рублей - версия с 128ГБ, 1899 рублей - версия с 256ГБ. Дополнительно i-Store предложит своим покупателям выгодные условия по Trade-In и возможность приобретения в кредит.

МТС - в дополнение к специальным ценам, девайс можно приобрести в рассрочку до 24 месяцев - всего от 70.55 рублей в месяц, при покупке смартфона можно получить приятный бонус - пакет Безлимит на 90 дней или Интернет-трафик объемом 5ГБ на 180 дней!

А1 - в дополнение к специальным ценам, девайс можно приобрести в рассрочку до 24 месяцев от 66.62 рублей в месяц , а также подключить eSim!

5элемент - новинка доступна не только в рассрочку до 12 месяцев, но и по специальной цене при предзаказе при оплате единовременным платежом.

21vek.by - предлагает выгодные кредитные предложения, новинку можно приобрести всего от 47.94 рублей месяц с бонусными баллами на счет.

Сеть салонов “На связи” - легкая рассрочка от 60.40 рублей до 30 мес. с возможностью бесконтактной доставки, а также дополнительными пакетами программ и сервисов.

Электросила - предлагает рассрочку до 12 месяцев.

Сеть салонов “Алло” - помимо специальной цены и возможности оформить оплату по частям, в сети действует специальный Trade-in. По которому, сдав свой старый смартфон, покупатель может приобрести новый iPhone SE со скидкой до 99%.

Связной и Евросеть - 100% кэшбек на карту лояльности сети на следующие покупки - щедрое предложение! Но есть ограничения, бонусами покупатели могут оплатить не более 5% стоимости устройств и не более 15% стоимости аксессуаров.

Официальный iPhone SE также предложат: монобрендовые магазины CafeConnect, JustA, New-Store, интернет-магазины 7745.by, imarket.by, ultra.by и даже gipermall.by.

В нынешнем неустойчивом мире не меняется, кажется, только одно – Apple вновь на шаг впереди всех и выпустила на рынок смартфон, которому суждено стать настоящим бестселлером.

СЗАО «АСБИС». УНП 100079992.

Реклама.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Прибыли нет, а за аренду и коммуналку надо 7000 рублей в месяц!»: в здании завода «Горизонт» студиям танцев и квест-румам уже отключают электричество
Владельцы «Горизонта» не дают арендаторам отсрочек по платежам. В результате многие известные заведения, которые там расположены, оказались на грани разорения
Выгодные акции - время покупать! В столичном комплексе «Минск Мир» – лучшие предложения и последние квартиры в квартале «Эмиратс Люкс»
В ЖК «Минск Мир» действуют сразу три выгодные акции — «Платежные каникулы», «Покупайте сейчас — платите потом!» и «Минус 10%» на квартиры в квартале «Северная Америка». А при покупке квартиры онлайн можно сэкономить от 4 000 до 10 000 рублей!
Пришло время купить свой первый iPhone. Выбор очевиден
То, чего ждали несколько лет, наконец произошло. Триумфальное возвращение iPhone SE в новом обличии. Никакой специальной презентации – страница с новым iPhone просто появилась на официальном сайте Apple и это был эффект разорвавшейся бомбы
Посмотрите, сколько людей пришло на Радуницу на Северное кладбище Минска
День поминовения, который в Беларуси отмечают во второй вторник после православной Пасхи, традиционно был выходным, но многие послушали рекомендации медиков и перенесли поход на кладбище [фото]
Престижная квартира – без первого взноса! Рассрочка на невероятно выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»
Уникальная акция «Покупайте сейчас – платите потом!», которая на пасхальной неделе стартовала в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев», стала настоящей сенсацией на белорусском рынке недвижимости
Большие выходные в «Дана Молл»: акции, скидки и отличное настроение!
Большие выходные кого-то позвали за город, но многие остались в столице. Как провести эти дни с пользой и удовольствием, получив заряд хорошего настроения? Конечно же, отправиться в крупнейший торгово-развлекательный центр страны «Дана Молл»!
Танцевальный стрим, массаж и йога: чем заняться на самоизоляции с партнером, если вы от всего устали?
Более десяти спикеров — психолог, сексолог, известные пары, которые готовы поделиться опытом своих отношений, — проведут онлайн-консультации для белорусских семей, которые сейчас находятся на «удаленке»
Радуница в 2020 году: как и когда добраться на кладбище, кто поможет с уборкой могил, как установить колумбарную стену
Для белорусов прийти в Радуницу на могилы предков - важная традиция. Но в этом году идеально поехать на кладбище только своей семьей и не в день Радуницы, советуют специалисты
В рассрочку – без первого взноса! Акция «Покупайте сейчас – платите потом!» стартовала в «Маяке Минска» и «Парке Челюскинцев»!
В комплексе «Маяк Минска» рассрочка без процентов предоставляется на готовые квартиры на 5 лет, в «Парке Челюскинцев» – на 4 года. Вам не нужно платить проценты или дополнительные взносы: цена квартиры просто делится на количество месяцев рассрочки
«Минск Мир»: столичный комплекс, в котором воплощаются ваши мечты о своей квартире
Это более 3 млн кв. метров жилых и коммерческих помещений, и более 340 га городской территории. Важнейший принцип застройщика - покупка квартиры должна быть доступна каждой белорусской семье со стабильным доходом
«Я закрывала больничный, а оказалось – у меня пневмония и коронавирус»: как минчанка вместо выхода на работу попала в больницу
У 45-летней Ольги были не совсем типичные симптомы - насморк без температуры и кашля. До больницы она три недели выходила только в магазин и поликлинику
Новости 24
Неожиданно: Беларусь заработала 14 млн долларов на экспорте огурцов
В Минске мальчик хотел достать мяч с козырька подъезда: потребовалась помощь МЧС
Лукашенко поздравил белорусов с Днем труда
Власти ввели очередные изменения по тунеядцам
Мингорисполком объяснил, почему на минских улицах появилась пена
В Беларуси начнут строительство нового нефтепровода
В ЕС предупреждают: COVID-19 очень сильно повлияет на Беларусь
88-летний бесправник на мопеде врезался в легковушку в Столинском районе
Беларусь стала второй страной по числу заболевших коронавирусом в Центральной и Восточной Европе
Видеофакт. Жителя Брагинского района оштрафовали на 30 базовых за нарушение самоизоляции
Виновника пьяного ДТП оправдали в Барановичах, а в Бресте приговор отменили и приговорили водителя к 4 годам колонии