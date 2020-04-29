Вырастут некоторые пенсии и детские пособия, отменят лимиты на посылки. Что изменится в Беларуси с 1 мая

Увеличатся пенсии (но не все)

Хорошая новость для тех, кто получает минимальные трудовые и социальные пенсии: они немного подрастут из-за увеличения бюджета прожиточного минимума. Социальная пенсия увеличится на 3,5 рубля и составит 123 рубля 39 копеек. Минимальная трудовая пенсия составит 61 рубль 70 копеек. (+1,73 рубля). Немного вырастут и пенсионные надбавки, доплаты пенсионерам старше 75 лет, пособия по уходу за людьми старше 80 лет и инвалидами I группы.

А вот перерасчета трудовых пенсий из-за роста зарплат пока ждать не стоит. Напомним, это происходило обычно с 1 мая для того, чтобы довести размер средних пенсий до 40% от зарплат.

Вырастут детские пособия

Самая большая прибавка будет за рождение второго и последующих детей, такие семьи получат 3454,92 рубля (+96,74 рубля). У единовременного пособия на первого ребенка - плюс 69 рублей, с 1 мая оно составит 2467,8 рубля. Женщинам, ставшим на учет до 12-недельного срока беременности, начислят 246,78 рубля. Следующее увеличение по плану - 31 июля этого года.

Отменяются месячные лимиты на зарубежные посылки

Раньше физлица могли получать в месяц зарубежные посылки не дороже 200 евро и не более 31 кг в совокупности. Теперь месячные лимиты отменяются, но остаются разовые нормы: стоимость посылки не должна превышать 22 евро, а ее вес - 10 кг.

Отменили и нормы ввоза багажа для людей, которые въезжают в страну на автотранспорте чаще одного раза в три месяца. Раньше они могли привезти через границу без пошлины не более 20 кг товара стоимостью 300 евро.

Дети и учителя пойдут в школу

Обычно в праздник труда все отдыхали, но в этом году президент решил, что хватит. Почему? Если верить подписанному указу, то для рационального использования рабочего времени, обеспечения соблюдения режима труда и отдыха, а также своевременного завершения учебного года. У большинства работников 1 мая будет выходным днем, а вот дети и учителя пойдут в школу.

Бесплатный проезд на поезде для ветеранов

В честь 75-летия Победы с 1 по 17 мая ветераны ВОВ смогут бесплатно ездить в поездах по стране. Причем в вагонах любой категории (кроме СВ) в составах поездов региональных линий бизнес-класса, межрегиональных линий и международных линий (в пределах страны). Вместе с ними бесплатно может проехать один сопровождающий.

Пенсионеры смогут ездить в некоторых поездах за полцены

Если ветераны смогут ездить бесплатно, то пенсионерам с 1 мая до октября дадут привычную скидку в 50% на поездки в поездах региональных линий экономкласса. Правда, эпидемиологи и ВОЗ из-за коронавируса советуют оставаться дома и никуда не ездить.

Подорожают сигареты

Уже ставшее традиционным подорожание некоторых марок сигарет в этот раз пройдет в диапазоне от 3 до 15 копеек за пачку.

Тунеядцы начнут платить по полной за газ и отопление

Напомним, эту дату несколько раз переносили «в целях недопущения необоснованных случаев начисления увеличенной платы за указанные услуги» и в итоге остановились на 1 мая. Если те, кто работает, платят за отопление по тарифу чуть больше 18 рублей за 1 Гкал, то не занятые в экономике будут платить в пять раз больше (по тарифу 92,25 рубля за 1 Гкал). За газ с тунеядцев будут брать при наличии приборов учета газа по 44 копейки за куб (точнее, по 0,4421 рубля), и это на 2 копейки дороже, чем платят те, кто работает. Напомним, в базу тунеядцев в Беларуси включено 425 тысяч человек.

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