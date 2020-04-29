2020-04-29T19:37:53+03:00
Минск
КП Беларусь

Уже май, но идет похолодание. Узнали, когда в Минске начнут отключать батареи

Пока что в квартирах, садах, школах и больницах будет тепло. А вот на улице, как говорят синоптики, холодно!
Виктор ПАЖИТОК
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На этой неделе отопление в Минске не отключатНа этой неделе отопление в Минске не отключатФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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- Решение о сроках завершения осенне-зимнего периода, то есть отопительного сезона, принимается областными, районными и городскими исполнительными комитетам, в Минске это Мингорисполком. Согласно действующим нормативам, отключать отопление начинают, когда средняя температура наружного воздуха в течение трех суток подряд составляет + 8 градусов и выше, - рассказал «Комсомолке» заместитель начальника УП «Минсккоммунтеплосеть» Дмитрий Миронов. - При этом есть определенная последовательность отключения. В первую очередь перестают отапливаться общественные, административные здания, промышленные предприятия и прочие объекты. После этого батареи отключают в жилом фонде, общежития, гостиницах и учебных заведениях. Самыми последними от отопления отключаются детские дошкольные, школьные, лечебно-профилактические, медицинские, учебные учреждения, а также учреждения социального обеспечения.

- Ждать ли отключения батарей на этой неделе?

- Учитывая прогноз гидрометеорологического центра по среднесуточной температуре воздуха в ближайшие три дня (до 2 мая), а также прогноз на ближайшие шесть дней (до 4-5 мая), решение об отключении отопления, вероятно, будет принято на следующей неделе.

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