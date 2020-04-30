Посол России в Беларуси: «Рад работать в Минске, где в 30-х мой дед служил инженером на «Беларускай чыгунке»…»

О чем бы мы сейчас ни говорили, все будет начинаться с коронавируса. Еще на ступеньках посольства сотрудники поинтересовались нашим самочувствием, измерили нам с коллегой температуру, и первые наши шаги мы сделали к умывальнику. Руки вымыты, поднимаемся в зал, где нас уже ждет чай с пирогами. Входит посол, здороваемся и уже вместе с ним дезинфицируем руки антисептиком. Все. К беседе нас подготовили. Периодически она будет прерываться телефонными звонками - посол решал, в том числе и с Белорусским МИД, проблему эвакуации белорусов и россиян из Индии и Вьетнама.

А начали мы со строительства колокольни в Свято-Успенском Жировичском мужском монастыре. На стол выкладываются фотографии колоколов, временной звонницы, чертежи проекта колокольни…

«Планируем возведение в Жировичском монастыре новой колокольни"

- Этот снимок сделан вчера, - говорит Дмитрий Мезенцев и показывает фото огромного колокола весом 4200 кг. - Это «завершающий», 12-й колокол из тех, что отлиты для Жировичской обители. Еще в прошлом году мы получили обращение настоятеля монастыря архиепископа Новогрудского и Лидского Гурия. Владыка полагал, что 500-летие обители и 550-летие чудесного явления Жировичской иконы Божией Матери на этой благословенной земле должно быть ознаменовано возвращением в монастырь тех колоколов, что были в свое время утрачены. Вы хорошо понимаете, что другого ответа - как сделать все возможное, чтобы монастырь мог радовать прихожан перезвоном новых колоколов, быть не могло. Проект осуществляется благодаря отклику и масштабной поддержке руководства Банка ВТБ (Беларусь) при заинтересованном внимании со стороны губернатора Свердловской области Куйвашева, руководителей Воронежской и Новгородской областей Гусева и Никитина. Буквально вчера завершено строительство временной звонницы, где до момента возведения колокольни будут сохраняться колокола, которые были отлиты на Воронежском колокольном заводе в апреле.

- Проект колокольни впечатляет.

- Наш замысел поддержан руководством республики, уполномоченным по делам религий Леонидом Гуляко, Министерством культуры, специалистами в области охраны памятников. Только общими усилиями можно возвести колокольню, полагаем, она достигнет 57 метров. Это будет серьезная задача для белорусских строителей, а финансирование обеспечат ряд бизнес-структур из Свердловской области. Колокольня станет архитектурной доминантой всего монастырского комплекса, символом укрепления традиций православия на белорусской земле. Благодарны за то, что находимся в рабочем взаимодействии с вице-премьерами белорусского правительства Владимиром Кухаревым и Игорем Петришенко, членами правительства и руководителями республиканских министерств и ведомств. Для меня было честью информировать об этом проекте президента Республики Беларусь осенью прошлого года.

- На большом колоколе написано его имя?

- Да. В бронзе равноправно отлиты слова: «Попечением Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина».

- Когда начнется строительство?

- 20 мая планируется освящение колоколов и камня на месте возведения будущей колокольни. Памятный камень в несколько тонн по-своему походит на тот, что стал постаментом памятника Петру Великому на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Если освящение проведет патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, то это будет особым событием, особым днем для православных прихожан, для обители, для Белорусского экзархата Русской православной церкви.

- Камень из уральских самоцветов?

- Нет, камень местный, но если понадобится, будут и самоцветы, - ответил шуткой на шутку посол.

Планируется, что колокольня в Жировичах будет высотой 57 метров и с 12 колоколами.

«Отец был военным журналистом»

- На парад 9 Мая в Минске придете?

- Обязательно. Мы также возложим венки на Площади Победы и к стеле у Музея истории Великой Отечественной войны. 30 апреля предполагаем, что вместе с протоиреем Федором Повным, настоятелем Храма-памятника в честь Всех Святых и министром обороны Беларуси генералом Хрениным, российским военным атташе генералом Пащенко примем землю с мест захоронения воинов Великой Отечественной, упокоенных на территории Беларуси, чтобы передать эту капсулу в возводимый Главный Храм Вооруженных сил России в Подмосковье.

- Как война коснулась вашей семьи?

- Убежден - так же, как и сотен тысяч советских семей. Когда началась война, сержант Федор Мезенцев служил на Дальнем Востоке срочную - в 70-м отдельном путевом железнодорожном батальоне. В 1943-м его 11-й рапорт о направлении на фронт удовлетворили, направили в училище железнодорожных войск, которое тогда было переведено из Ленинграда и дислоцировалось в Ярославле, и уже после 9 месяцев учебы по ускоренному «фронтовому» циклу младшим лейтенантом был направлен на 3-й Белорусский фронт, на первичную должность командира мостового взвода. После - замполит роты, комсорг батальона, снова замполит роты. Это еще одно подтверждение сколь велики были боевые потери. Понимаю, что его главным фронтовым испытанием было участие в битве за Кёнигсберг. У нас в семье есть копия представления младшего лейтенанта Ф. Мезенцева к ордену Красной Звезды, отпечатанное в боевых условиях на обычной пишущей машинке, где не хватает нескольких литер. Всегда читаем эти строки с особым волнением. Слева вверху на пожелтевшем листе бумаги надпись обычной перьевой ручкой: «Вручена медаль «За боевые заслуги». Тогда же в Восточной Пруссии - еще не закончилась война - отца перевели в газету отдельной железнодорожной бригады прославленного соединения, удостоенного ордена Александра Невского и позже названного Кёнигсбергской. И с тех пор до ухода в запас в середине 70-х его призванием была военная журналистика. Другой судьбы он для себя не представлял. После окончания редакторского факультета Военно-политической академии в Москве был направлен в газету Ленинградского военного округа «На страже Родины». Позднее служил в газетах группы Советских войск в Германии и в Южной группе войск. Полковник, кавалер орденов Отечественной войны, Красной Звезды, отец очень хотел, чтобы мы, его сыновья, обязательно стали офицерами. Так, мой старший брат Александр после окончания Военно-космической академии более 20 лет служил на космодроме Байконур. Стал генералом, потом еще почти 12 лет - мэром этого легендарного города - «космической гавани» страны, а я уже по моей инициативе был призван из запаса в железнодорожные войска, поработав и на Октябрьской железной дороге, и в комсомоле. И уже в те годы и для меня, и для моих сверстников день обязательно начинался с «Комсомольской правды».

На этом снимке 1948 год, мой отец Федор Дмитриевич Мезенцев - старший лейтенант, заместитель редактора газеты «Во славу Родины», - показывает посол фотографию офицера.

Федор Дмитриевич Мезенцев - старший лейтенант, заместитель редактора газеты «Во славу Родины». 1948 год.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Поступив в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ), вы пошли по стопам отца.

- В нашей семье династия железнодорожников. Прадед работал начальником поезда "Варшава - Москва", дед закончил МИИТ и в самом начале 30-х получил назначение в Минск, на «Беларускую чыгунку», - посол подчеркнуто произнес эти слова на мове. - Всей семьей они жили в одном из тех деревянных двухэтажных домов для комсостава и ИТР, часть из которых до сих пор сохранились недалеко от Центрального вокзала и депо. По-своему мой путь уже был предопределен. С самыми добрыми чувствами вспоминаю учебу в ЛИИЖТе, свои стройотряды, в том числе БАМ. Тогда наш отряд участвовал в возведении Байкальского тоннеля - второго по протяженности на магистрали - 6,4 км. Перевал Даван как раз географически на стыке Иркутской области и Бурятии.

- Вас же потом судьба также направила в Иркутскую область?

- Понятно, что в конце 70-х я, конечно, не мог представить, что через 30 лет приеду в эти сибирские края уже как губернатор Иркутской области. Точно также не ожидал, что буду работать в Минске, куда в свое время был направлен инженером путей сообщения мой дед.

«На нашем столе все продукты белорусские, только порой для наших гостей «довозим» краснодарские и крымские вина»

- Какой вы увидели Беларусь после вашего назначения послом?

- Приехал в страну далеко не в первый раз. На выборах президента республики в 2015 году возглавлял миссию наблюдателей государств - членов ШОС (Шанхайская организация сотрудничества. - Ред.) как генеральный секретарь организации. Тогда мы нашим многонациональным коллективом объехали все области страны. Помню, как мэр Бреста Александр Рогачук показывал нам город.

И тогда, и сегодня - в самом широком смысле слова - вижу Беларусь как надежный, радушный, добротный дом, где живут хлебосольные и гордые люди - со своим характером, с «моделью» своего будущего и пониманием того, чего они хотят и что они могут. А национальный характер белорусов надо понимать, принимать и уважать.

- На вашем столе есть белорусские продукты?

- Да у нас все продукты белорусские! Только порой для наших гостей «довозим» краснодарские и крымские вина. Находясь здесь, нельзя не полюбить драники, да и белорусскую кухню, а если говорить о том, как формируется национальный гостеприимный стол, то и мясная, и молочная продукция действительно высокого качества, в чем не раз убеждался и на выставках и ярмарках, которые регулярно проводятся здесь.

- А как же возникают молочные войны?

- Да, случаются какие-то кефирные споры, мясные и прочие. Но давайте относиться к ним лишь как к эпизодам. Никогда даже наши самые «жесткие» контролеры и самые резвые проверяющие не нанесут каким-то кефирным конфликтом или молочной дискуссией вред масштабной системе двусторонних отношений. Отметьте, что в последний год таких эпизодов продовольственных сражений стало принципиально меньше, да и стороны реагируют на взаимные претензии куда спокойнее. Другое дело - ваши коллеги нередко эту тему выводят в медийную плоскость, делая ее столь горячей, что задумываешься: а зачем так?

Новость о выходе строительства Белорусской АЭС на завершающий этап, о начале монтажа уникального оборудования на первом энергоблоке - разве это не пример успешной совместной работы? А информация о том, что не дали попробовать кефир на продовольственной выставке в Москве, - это новость или повод усложнить отношения? Если бы я сейчас работал в том или ином СМИ, возвращаясь к своим журналистским годам, обязательно думал бы о том, как вписывать строки в страницы истории российско-белорусских отношений: когда шуткой-прибауткой, а если вопросы всерьез, то давая высказаться обеим сторонам - в спокойной товарищеской профессиональной манере. Полагаю, это правильно...

Ровно год назад - 30 апреля, Владимир Путин подписал Указ о назначении Дмитрия Мезенцева Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- У нас есть еще вторая тема раздора - нефть и газ. Настанут ли времена, когда страны уже придут к консенсусу?

- Давайте будем откровенны и честны, но при этом мы обязаны быть справедливыми, никого не обидеть. На протяжении долгих лет цены на нефть и газ были для братской Беларуси в рамках поставок энергоносителей из России по-настоящему льготными. Никто и никогда из наших друзей, из наших соседей не покупал углеводороды дешевле, чем Беларусь. И если об этом многие-многие люди особо не задумываются, да и не знают деталей, то это добрый знак того, что поставщик вел себя в целом правильно. Хотя иногда партнеры - хозяйствующие субъекты делали свои разногласия предметом медийного внимания. Но при всех спорах базовые стратегические условия соблюдались неизменно. И даже в этом году, когда январь, к сожалению, ознаменовался временным перерывом в поставках черного золота, все прогнозы по российской нефти, даже в условиях альтернативных поставок, показывали, что российская нефть всегда будет дешевле. Полагаю, что ранее определенная базовая формула, по которой и сейчас - де-факто - формируется цена на нефть, может быть скорректирована только при взаимном и безусловном учете прогнозов и планов друг друга. Мы пережили определенное напряжение в отношениях нефтяников в начале года. Но заверяю вас, что контракты на апрель в рамках пакетного предложения со стороны российского регулятора Минэнерго были оперативно заключены. Угроз наполнению розничного рынка Беларуси, как и поставкам на Новополоцкий и Мозырский НПЗ, нет. Профессионально и точно оценил ситуацию президент Беларуси, подчеркнув, что пока нефть столь дешевая, нужно как можно больше переработать, умножить запас. Понятно, когда коронавирус отступит, а экономика многих стран будет возвращаться к нормальному ритму, а спрос на рынках вновь возрастать, республика традиционно обеспечит запрос на поставки нефтепродуктов потребителям из государств-соседей.

Нефтяной вопрос требует содержательного решения и диалога хозяйствующих субъектов, регуляторов. Но не острого вынесения в публичное поле всех тех нюансов, которые миллионам людей не нужны, чужды и их только тревожат. Хотел бы посмотреть на эту тему и сквозь призму той огромной работы, которую в прошлом году провели правительства наших стран под руководством глав государств по «интеграционной повестке».

- Союзного государства?

- В ушедшем году были проработаны предложения по 30 «дорожным картам», которые в том числе включали выход в январе 2023 года на единый рынок нефти и газа, на формирование совместных подходов в промышленности и сельском хозяйстве, налоговом регулировании, с возможным выходом на единый Налоговый кодекс, в котором должны быть учтены лучшие практики и опыт именно каждой из сторон… Совсем недавно мы услышали мнение главы белорусского государства, что республика не против единой валюты Союзного государства, притом что это не должен быть ни российский рубль, ни белорусский. Вопрос сложнейший. И, полагаю, десятки вопросов Союзного строительства могут быть успешно решены и сейчас. Потенциал Союзного договора, который был подписан 8 декабря 1999 года, огромен, и если братские народы видят в этом документе фундамент большей сплоченности, объединения усилий и конкурентоспособности, важно это сделать - во благо миллионов людей.

- После закрытия границ возникли и проблемы с возвращением белорусских туристов через Россию.

- Порою мы слышали обоснованные вопросы от белорусских туристов, которые не могли попасть на борт российских авиаперевозчиков - после объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии и принятия в Российской Федерации временных и обоснованных ограничений по въезду на территорию страны. Такие случаи были, и мы как могли стремились помочь белорусам. Потребовалось специальное поручение председателя правительства России Михаила Мишустина и его заместителя Алексея Оверчука, где было четко обозначено, что белорусские пассажиры как граждане Союзного государства при возможности должны вывозиться из третьих стран российскими самолетами.

Именно поэтому по инициативе посольства и при поддержке Банка ВТБ (Беларусь) был организован рейс по маршруту Минск - Дели - Минск, который доставил и граждан Беларуси, и россиян в национальный аэропорт столицы. Подчеркну, такой рейс был организован во взаимодействии и по согласованию с МИД республики, нашими партнерами.

Но есть и обратная сторона. Эти укоры - следствие того, что юридически, отнюдь не в полной мере, прописан статус гражданина Союзного государства.

Мы должны открыто говорить людям, что нас волнует в наборе больших задач двустороннего сотрудничества, отношений правительств и парламентов, министерств и ведомств, регионов. Мы должны уметь говорить о том, ради чего выстраиваются технологические производственные цепочки, расширяется внешняя торговля, решаются тысячи вопросов. Наши сиюсекундные споры - по кефиру и творогу, нефти и газу, недавно и по крупе - заканчиваются, что называется, за день-два, а мы, потревожив людей, заставляем их переживать, при этом не всегда умеем вовремя сказать, что причины, которые вызвали споры, уже позади. Важно помнить - перед нашими странами стоят глобальные совместные задачи.

Необходимо молодому поколению больше рассказывать, что Союзное государство для белорусов - не только Гродно и Минщина, но и Приморье и Сибирь, Москва и Петербург, что огромная Россия открыта для белорусов так же, как и их Отечество. Вот тогда мы куда больше сделаем, востребовав талант, чувство нового и энергию молодых людей, а значит, две страны будут сильнее, конкурентоспособнее.

- Так и Александр Лукашенко говорит…

- …наша Калининградская область. И в голову никому же не приходит спросить - почему Калининградская область «наша» для белорусского лидера. Союзное государство для того и создавалось, чтобы у миллионов россиян и белорусов было ощущение своей, особой, свободы, были новые окна возможностей для ведения бизнеса, учебы, повышения квалификации, отдыха, лечения, а не для политических игр и конъюнктуры.

- Говорят, что мир после коронавируса изменится. Согласны?

- Полагаю, как и многие эксперты, что мир после вируса станет жестче, будет обновляться старая система межгосударственных связей и формироваться новая... Благодаря опыту работы в штаб-квартире ШОС в Пекине, имел возможность близко видеть, как выстраивается система отношений больших и малых стран на континенте.

- Беларусь ведь тоже имеет свой статус в Шанхайской организации сотрудничества?

- Да, под председательством президента России Владимира Путина в Уфе в 2015 году было принято решение Совета глав государств - членов ШОС о предоставлении Беларуси статуса наблюдателя. Это позволяет играть весомую роль в организации, дает возможность президенту Беларуси выступать с трибуны саммитов ШОС, где выступают главы государств - членов организации и наблюдателей. Это возможность для национального лидера представлять свою позицию, свои оценки государствам-партнерам да и, пожалуй, всему миру. Беларусь умело и последовательно проводит в организации свою линию, как, к слову, и политику многовекторности.

Коронавирус стал серьезным экзаменом для десятков стран. Важно учитывать прогноз негативных социально-экономических последствий пандемии. Мы слышим очень много утверждений о том, что мир изменится и уже не будет прежним. Наверное, это так, но хотя это не тема нашей встречи, скорее, для большого экспертного обсуждения, но позволю сделать только одно замечание. На мой взгляд, в системе мирохозяйственных связей после COVID-19 будет уменьшаться число стран, реально влияющих на глобальные процессы, на конфигурацию отношений на континентах и в рамках макрорегионов. В обновленной системе отношений страны, не «относящиеся» к группе ведущих мировых держав, обязаны будут сохранять свое право на учет их позиций, на собственное мнение... И чтобы последовательно обеспечивать и отстаивать позиции, их укреплять, важно умножать сложившуюся систему союзнических связей. Новые форматы сотрудничества должны открывать новые перспективы, но, полагаю, не могут, да и не должны заменять действующие практики и успешно наработанный опыт отношений, тем более тех, которые по десяткам направлений показали свою эффективность и которые востребованы и безусловно поддерживаются гражданами.

Посол показал, как выглядит самый большой колокол для колокольни в Жировичах.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Новый год встречали в санатории под Гродно»

- Россияне любят отдыхать в Беларуси. А вам удается?

- Мы любим гулять с женой по Старому городу. С удовольствием бываем и в Центральном детском парке, который носит имя Горького, а когда-то назывался Губернаторским садом. Возможность видеть, как успешно и ладно содержится белорусская столица - это для меня в какой-то степени и возвращение к набору задач, которые мы решали, готовясь к 350-летию Иркутска, в тот период, когда мне было поручено возглавлять регион. Тогда мы стремились к тому, чтобы сделать «столицу Восточной Сибири» краше, комфортнее. И если бы сейчас вернулся в то время, то точно бы мэров Иркутска, Братска, Ангарска, других сибирских городов направлял для обмена опытом управления городским хозяйством в Минск и областные центры Беларуси, в Александрию, Полоцк, Жодино, в Борисов... Когда бываю в областях республики, то смотрю на то, как содержатся города и поселки с учетом и своего губернаторского опыта. Вижу, сколько внимания руководство страны и регионов уделяет тому, чтобы в белорусском доме было комфортно и хозяевам и гостям... А это огромный труд!

- А за пределами Минска отдыхали?

- Новый год встречали под Гродно, сняли небольшой коттедж, а 2 января мы с удовольствием поехали смотреть, как Дедушка Мороз встречает гостей в зимнем Гродно. На нас особое впечатление произвел город, а память о посещении Коложской церкви XII века до сих пор в сердце.

- В прошлом году на фестивале «Александрия собирает друзей» Александр Лукашенко сказал вам: «Это посол России. Привез жену, толкового человека, преподавателя. Я от него требовал, чтобы привез ее, чтобы она нам знания преподавала здесь. Молодец, привез!» Как преподавательская деятельность супруги проходит?

- Отмечу, что от журналистов «Комсомолки» не ожидал такого внимания к нашей семье. А где вы раздобыли такую видеозапись?

- Нашли в интернете.

- Если тема разговора множится, то попрошу принести книгу, для нас дорогую - «Ректоры МГУ». Одна из страничек посвящена Илье Саввичу Галкину - прадеду Евгении. Он родился в Пружанском уезде Гродненской губернии.

С него началась профессорская династия Галкиных - Фроловых, которую продолжила и моя жена. Более 20 лет она преподает в высшей школе, немало лет отработала в аппарате Центрального банка России. И именно по финансовому праву защищала и кандидатскую, и докторскую. Недавно из рук ректора БГУ, профессора Андрея Короля получила удостоверение научного руководителя-консультанта одной из кафедр юридического факультета университета. По-особому ценим это большое доверие. Несколько дней назад российским и белорусским фондами фундаментальных исследований коллективу ученых-правоведов из Белорусского государственного университета, Российского университета дружбы народов и Дальневосточного федерального университета был предоставлен грант на проведение совместных научных исследований, который будет осваивать профессорско-преподавательский коллектив, к которому сегодня Евгения имеет право себя причислить.

Совсем недавно в белорусском издательстве «Мастацкая лiтаратура» был отпечатан сигнальный экземпляр книги на белорусском языке «Фiнансавыя казкi для дзяцей». Книга, изданная в свое время на русском, китайском и армянском языках, теперь будет издана на белорусском. Продаваться она не будет, авторы передадут тираж совсем юным ученикам школ республики.

- Что для вас сейчас работа в Минске?

- Для меня это право быть причастным к особой системе союзнических отношений Беларуси и России, право внести в эту огромную работу вместе с профессиональным коллективом посольства свой возможный вклад.

И очень хочу, когда коронавирус отступит и моя мама Вера Михайловна сможет приехать к нам из Петербурга, вместе с ней пойти на прогулку по Минску… И найти тот дом, в котором они жили всей семьей в начале 1930-х, когда мой дед Михаил Терентьевич после окончания МИИТа молодым инженером путей сообщения получил назначение на Белорусскую железную дорогу…

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