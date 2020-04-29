В мае в Беларусь поступит 1,13 миллиона тонн российской нефти

В апреле, как и было запланировано, Беларусь купила около 2 миллионов тонн нефти.

- Из них 1,56 миллиона тонн - это российские поставки по трубе и железнодорожным транспортом, - сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

Остальной объем, по его словам, - это танкерные поставки, а также собственная нефтедобыча республики.

В мае Беларусь собирается купить у России 1,13 миллиона тонн черного золота, хотя по индикативному балансу, согласованному странами, беспошлинная поставка может составлять до 2 миллионов тонн.

- На май планы поставок из России подтверждены на уровне 1,13 миллиона тонн нефти. Это нормальный объем для данного месяца. Это связано с рынком. Продолжится работа и с альтернативными источниками. Объемы будут определяться исходя из конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков, - подчеркнул представитель «Белнефтехима».

Напомним, что в середине апреля «Белнефтехим» сообщил о возобновлении сотрудничества с крупными российскими компаниями по поставки нефти. В частности, с «Роснефтью», «Татнефтью», «Сургутнефтегазом», «Лукойлом», «Газпромнефтью». Кроме этого, Беларусь закупала азербайджанское черное золото (через порт Одессы) и норвежское сырье (с перевалкой в Клайпеде).