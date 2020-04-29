2020-04-29T22:02:11+03:00
Экономика
КП Беларусь

За март зарплата у айтишников в Беларуси выросла сразу на 1700 рублей, а по стране - в среднем на 94 рубля

Белстат посчитал, сколько мы получили. Самые маленькие зарплаты - в Могилевской области, а больше других получают работники в Минске
Виктор ПАЖИТОК
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По данным Белстата, средняя заработная плата в Могилевской области в два раза меньше средней зарплаты в МинскеПо данным Белстата, средняя заработная плата в Могилевской области в два раза меньше средней зарплаты в МинскеФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Белстат подсчитал среднюю заработную плату за март. В минувшем месяце она составила 1213 рублей 60 копеек, и это на 93 рубля 90 копеек больше февральского показателя (он был на уровне 1119,7 рубля). Напомним, среднюю зарплату статистики считают до вычета подоходного налога (13%) и взносов в ФСЗН (1%).

Причин довольно существенного - без малого 100 рублей - роста средней заработной платы несколько. Во-первых, есть сезонный фактор: это не только дополнительные выплаты, приуроченные к 8 Марта, но и вознаграждения по итогам первого квартала. Также сказалось начало активных полевых работ в сельском хозяйстве, посевная. Во-вторых, в марте предприятия в большинстве своем полностью выплачивают годовые бонусы и окончательно рассчитываются по тринадцатой зарплате. Но самый значимый момент - рост заработных плат у айтишников: зарплата у них в большинстве случаев привязана к доллару, который, как известно, очень сильно рос в цене на протяжении всего марта. И если в феврале айтишники в среднем получали 4 697,4 рубля, то в марте их зарплаты выросли сразу на 1700 рублей! Средний заработок в этой сфере - самый высокий по стране: 6418,6 рубля.

Вторую позицию по зарплатам, несмотря на сложную ситуацию с авиаперевозками, удерживают работники пассажирского воздушного транспорта - 2899,4 рубля. Третье место - страховщики и финансисты, средний расчетник которых содержит начисление в размере 2492,7 рубля.

Меньше всех в марте зарабатывали парикмахеры и работники сферы красоты - в среднем по 607 рублей 20 копеек. На 67 рублей больше (674,3 рубля) получили сотрудники библиотек, архивов, музеев и других учреждений в области культуры. На рубль больше составил заработок тех, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг.

Отметим также, что в Беларуси реальная заработная плата (то есть заработная плата, подсчитанная с учетом потребительских цен на товары и услуги) в январе - марте этого года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года увеличилась на 8,9%.

КСТАТИ

Самые маленькие зарплаты - в Могилевской области

Больше других получают работники в Минске - 1801,5 рубля. Почти в два раза меньше зарплата в Могилевской области - 971 рубль.

В остальных регионах, по данным Белстата, заработки такие:

Минская область - 1185,2 рубля

Гомельская область - 1043,1 рубля

Брестская область - 1019,7 рубля

Гродненская область 1018,4 рубля

Витебская область - 989,7 рубля

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