Посмотрите, как над Минским морем прошла первая репетиция воздушного парада 9 мая 2020 года

29 апреля над Заславским водохранилищем (его называют Минским морем) прошла первая репетиция воздушного парада. Над дамбой, отделяющей Заславское водохранилище от водохранилища Криница, пролетели вертолеты Ми-8МТВ5 и Ми-24, истребители МиГ-29 и Су-30СМ, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130 и L-39 Albatros. Замкнули колонну военно-транспортные самолеты Ил-76МД и Ан-26.

Над Минским морем прошла первая репетиция воздушного парада 9 мая.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще один проход над водохранилищем летчики сделают сегодня вечером – в 20:30. А завтра, если позволит погода, пройдет вторая тренировка авиапарада над водохранилищем. А на 6 и 7 мая запланированы пролеты авиации уже над центром Минска.

На тренировке авиапарада присутствовал Госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Новинкой авиационной части белорусского парада Победы - 2020 официально называют истребитель Су-30СМ. Такие самолеты появились в белорусской армии в ноябре прошлого года. Однако в минских парадах такие самолеты уже принимали участие. Правда, они принадлежали ВВС России. Такие самолеты прилетали к нам в 2016, 2018 и 2019 годах.

Вертолет Ми-24 ВВС Беларуси.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Напомним, договор на поставку 12 таких истребителей мы заключили с Россией еще в 2017 году. Первая партия из четырех самолетов прилетела в ноябре прошлого года. Еще 4 самолета прилетят в этом году, и еще 4 – в следующем. Говорят, стоимость сделки – 600 миллионов долларов. Это значит, что каждый самолет стоит 50 миллионов.

Новинкой авиационной части белорусского парада Победы - 2020 официально называют истребитель Су-30СМ.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Модификация Су-30СМ появилась в 2012 году. Су-34СМ – достаточно современный истребитель, принадлежит к поколению «4++». У России сейчас примерно 90 таких самолетов. Четыре из них с конца 2015 года воевали в Сирии, но один в мае 2018 года разбился – по официальной версии из-за попадания в двигатель птицы. Такие же самолеты есть на вооружении Армении и Казахстана.

Над Минским морем прошла первая репетиция воздушного парада 9 мая.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А еще на нашем параде Победы – 2020 полетят 8 российских самолетов и вертолетов. По данным «Комсомолки», это ударные вертолеты Ка-52, истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-34, сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3, стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 «Белый лебедь» - он сверхзвуковой. Новинок среди российской авиационной техники нет – все эти самолеты и вертолеты и раньше участвовали в минских парадах. В предварительных тренировках над Заславским водохранилищем российская авиация не участвует.

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, подготовка к параду Победы в Минске пока идет по плану.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, подготовка к параду Победы в Минске пока идет по плану.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, подготовка к параду Победы в Минске пока идет по плану.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, подготовка к параду Победы в Минске пока идет по плану.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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