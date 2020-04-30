Коронавирус в Беларуси, последние новости на 30 апреля 2020 года: беспокойство ВОЗ, опасность для мужчин и условия Минздрава для лечения на дому

По последним данным, число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 3-миллионный рубеж. Наиболее сложная ситуация складывается в США: там инфицированы более миллиона человек. За Штатами с сильным отрывом идут Испания (свыше 230 тысяч зараженных) и Италия (больше 200 тысяч).

В Беларуси зарегистрировано 13 181 случаев COVID-2019. За все время выздоровели 2 072 пациента, умерли – 84. У погибших имелись многочисленные хронические заболевания, которые усугубили течение коронавирусной инфекции. Эти данные Минздрав озвучил 29 апреля. Цифры на 30 апреля ведомство еще не называло, но мы продолжаем следить за ситуацией.

ВОЗ: ситуация с коронавирусом в Беларуси вызывает озабоченность

Во вторник, 28 апреля, к белорусам обратилась постоянный координатор ООН в РБ Иоанна Казана-Вишневецкая, которая заявила, что, несмотря на усилия властей, в стране наблюдается «эволюция вспышки коронавируса» и уточнила, что нужны более жесткие меры. Она призвала людей оставаться дома и подчеркнула необходимость закрыть предприятия, не оказывающие необходимые услуги.

Ее точку зрения разделили и эксперты ВОЗ. Миссия экспертов Всемирной организации здравоохранения находилась в Беларуси с 8 по 11 апреля. Специалисты проанализировали эпидобстановку в стране, дали оценку предпринимаемым мерам и озвучили собственные рекомендации.В заключении отчета о поездке в Беларусь сказано: «Вспышка COVID-19 в Беларуси перешла в фазу контактной передачи на уровне сообщества. Это поворотный момент для Беларуси в ее ответных действиях, и поэтому требуется незамедлительное осуществление дополнительных мер, в частности мер по физическому дистанцированию».

Исследование: каждый второй белорус уже стал получать меньше, а 65% считают, что нужен карантин

Любопытное исследование провели центры SATIO и BEROC. В опросе участвовали 1011 белорусов разного пола, возраста, семейного положения и уровня доходов.

На фоне остальных стран, белорусы оказались настоящими пессимистами! Треть опрошенных считает, что ситуация с COVID-19 в ближайшие пару месяцев ухудшится, а на спад пандемия пойдет только к октябрю-декабрю. Также эксперты отмечают: еще месяц назад маски носило около 10% населения республики, а сейчас – каждый второй.

65% опрошенных считают, что нужно вводить карантин. За него высказались даже те, кто уже столкнулся с сокращением заработка или переводом на неполный рабочий день из-за пандемии. С уменьшением зарплат по сравнению с мартом уже столкнулись 45%, у 51% доход остался прежним, а у 1% даже вырос. Половина опрошенных уверена, что их зарплаты будут снижаться и дальше, по ощущениям - аж на 44%. Еще больше занимательных фактов из исследования смотрите здесь.

Ученые: мужчины чаще умирают от коронавируса, чем женщины

К такому выводу пришли пекинские ученые, которые проанализировали более тысячи историй болезней пациентов различных возрастов и социоэкономических категорий.

Шансы заразиться и у мужчин, и у женщин оказались примерно одинаковы, а вот доля мужчин среди жертв COVID-19 составила 70%. Примерно это же число характерно и для объема пациентов мужского пола, которые попадали в реанимацию и нуждались в поддержке аппаратов ИВЛ. Ученые связывают это с тем, что возбудитель для проникновения в клетки легких и других тканей человека использует рецепторы ACE2. В клетках легких мужчин молекул этого рецептора значительно больше, чем у женщин.

Минздрав рассказал, кому можно лечиться от COVID-19 на дому

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало памятку для пациентов с положительным тестом на коронавирус. В ведомстве напомнили, что только врач может решить, как будет лечиться пациент: стационарно или амбулаторно. А на его решение влияет множество обстоятельств.

Одно из главных условий: остаться на дому могут только люди с бессимптомным или легким течением заболевания. Доктор оценивает состояние здоровья инфицированного, его диагностические исследования и сопутствующие заболевания.

Чтобы пациент остался выздоравливать дома, он не должен быть старше 55 лет, а условия его проживания должны позволять ему быть изолированным от членов семьи. Принимается во внимание и то, может ли человек обслужить себя сам или с помощью родственников. Подробнее об условиях читайте здесь.

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