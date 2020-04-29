900+ новых случаев коронавируса в сутки: Беларусь подошла к пику заболеваемости?

По данным Минздрава, по состоянию на 29 апреля в Беларуси подтверждено 13 181 случай COVID-19, 84 пациентов с хроническими заболеваниями и подтвержденным коронавирусом умерли, за последние сутки – плюс 973 новых случая коронавируса, днем ранее, 28 апреля – 873 случая. Похоже, прогнозы медиков сбываются: страна подходит к пику заболеваемости

«Не совершайте лишние поездки, не навещайте пожилых родственников»

Сейчас многие вспоминают, как 3 апреля во время брифинга Минздрава замминистра здравоохранения Елена Богдан сказала:

- Если бы не те меры, которые мы приняли, сегодня мы бы имели 840 случаев заражения в день. И ничем бы не отличались от других стран.

А ведь сегодня прирост новых подтвержденных случаев уже больше! Тем не менее, ни республиканский субботник, который прошел 26 апреля, ни парад 9 мая в стране отменять не стали. Более того, участие в нашем параде примут даже военные из России и Китая.

По этой диаграмме видно, как растет число зараженных коронавирусом в нашей стране.

Еще 26 апреля во время общения с жителями Наровлянского района Александр Лукашенко сказал:

- Мною было принято решение - действовать сообразно обстановке. Надо изолировать - будем изолировать. Надо вводить карантин - будем вводить карантин. Надо комендантский час - введем комендантский час. Но надо это нашим людям? Нам сейчас это не надо. Нас кое-кто подталкивает в спину. Давайте карантин! Лукашенко такой-сякой! Нет такой необходимости.

Напомним, в канун православной Пасхи министр здравоохранения Владимир Караник сообщил, что после Вербного воскресенья число инфицированных COVID-19 выросло. Подросшие цифры статистики медики еще тогда связывали с посещением белорусами массовых мероприятий вопреки рекомендациям Минздрава.

В канун Радуницы и майских праздников к белорусам обратилась замминистра здравоохранения Елена Богдан:

- Не совершайте лишние поездки, не навещайте пожилых родственников... Мы, как врачи, понимаем, что у них уже есть хронические заболевания. И то, что мы можем им привезти (вирус. – Ред.) утяжелит заболевание, которое у них сегодня есть.

Кстати, медики официально подтвердили: в Витебской области действительно очаговое течение коронавирусной инфекции. А недавно белорусов взбудоражила новость о том, что в Весновском доме-интернате Могилевской области, где находятся порядка 200 воспитанников с особенностями психофизического развития, тоже вспышка COVID-19. Сообщило об этом не руководство дома-интерната, не Минздрав, а председатель организации «Дети Чернобыля» Эди Роуч в интервью ирландскому телеканалу RTE. На сайте благотворительной организации «Дети Чернобыля» сообщается, что положительный тест на коронавирус у 13 детей и 10 сотрудников дома-интерната.

Похоже, прогнозы медиков сбываются: страна подходит к пику заболеваемостиФото: Олег РУКАВИЦЫН

Стало известно о смерти 56-летнего священника Свято-Петро - Павловского-собора, подтвержденных случаях коронавируса в Свято-Елисаветинском и Жировичском монастырях. Известно, что несколько монахинь в больнице, многие ждут результатов теста и находятся в самоизоляции.

Но есть и хорошие новости. Минздрав сообщил, что к концу апреля в Беларуси появятся тесты на антитела к коронавирусу, а шесть из девяти пациентов с COVID-19, которым перелили плазму выздоровевших после коронавируса, пошли на поправку. Работает это так: в крови людей, которые переболели COVID-19, вырабатываться антитела к инфекции. И если перелить их плазму средне- или тяжелобольному коронавирусом, есть шансы, что это поможет выздороветь. Но стать донорами плазмы могут только те, кто перенес заболевание в легкой форме, кому от 18 до 60 лет и кто подходит по состоянию здоровья. Обращаться можно в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, а также в областные центры трансфузиологии.

«Школьников аттестуют по результатам трех четвертей?»

После окончания весенних каникул за парты вернулись немногие. По данным Минобра – около 40% учеников. Остальные – дома в ожидании начала дистанционного обучения. Минобр заявил: Кодексом об образовании дистанционное обучение не предусмотрено. В результате учителя проводят уроки для нескольких учеников в классе, а остальным присылают домашние задания по телефону.

На днях учителя стали рассказывать о том, что на совещаниях им сказали возвращать учеников в школы, а задания, которые дети выполняли дома, не засчитывать. Поползли слухи: мол, тем, кто не вернется в школу, за четвертую четверть могут поставить ноль, а среднегодовую оценку вывести с учетом этого нуля.

После этого с открытым письмом к министру образования через СМИ обратилась учитель высшей квалификационной категории, известный блогер Анна Северинец, в котором она выразила свое мнение о том, что лишение аттестации детей, обучающихся дома, непедагогично и не по-человечески.

26 апреля министр образования Игорь Карпенко выступил в «Главном эфире» на телеканале «Беларусь-1»:

-…Наблюдаем, как дистанционное обучение организовано в России. Там тоже масса вопросов. Давайте скажем откровенно: если ребенок не мотивирован в классе, что мы, наивно полагаем, что он дистанционно, в интернете, будет сидеть и изучать исключительно эти вопросы?

Министр подтвердил, что «школьников аттестуют и по результатам трех четвертей». Однако о подробностях выставления годовых оценок не высказался.

Минздрав сообщил, что к концу апреля в Беларуси появятся тесты на антитела к коронавирусу.Фото: Артем КИЛЬКИН

А В ЭТО ВРЕМЯ Европа ослабляет карантин

По состоянию на 29 апреля в мире подтверждено 3,1 млн случаев COVID-19, умерли 218 тыс. человек. В топе по числу зараженных - США, Испания и Италия. Китай уже на десятом месте.

В Испании со 2 мая карантин планируют ослабить. Можно будет выходить на прогулку и заниматься спортом. Похожие меры и в Польше. Там даже снова разрешили заключать браки. Но жених с невестой должны быть в масках, а число гостей – не больше 15. Ослабить карантин хотят и в Италии. С 4 мая барам и ресторанам разрешат продавать еду навынос, а жителям - перемещаться внутри своей провинции. Чехия открывает границы для своих граждан, но не для туристов. В соседней Литве открываются музеи, библиотеки, уличные кафе, парикмахерские и косметические салоны.

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