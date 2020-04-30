2020-04-30T10:09:11+03:00
Спорт
КП Беларусь

В невероятном матче в Солигорске решилось, кто сыграет в финале Кубка Беларуси

«Шахтер» и брестское «Динамо» выдали матч-триллер
Владимир КРИУЛИН
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В полуфинале Кубка Беларуси "Шахтер" - "Динамо" Брест кипели страсти. Фото: ФК "Шахтер" СолигорскВ полуфинале Кубка Беларуси "Шахтер" - "Динамо" Брест кипели страсти. Фото: ФК "Шахтер" Солигорск
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В среду, 30 апреля, прошли ответный полуфинальные матчи Кубка Беларуси по футболу. И везде интрига была на максимуме.

Брестское «Динамо» и солигорский за неделю встречались в третий раз. Сначала брестчане в первой игре полуфинала дома одержали победу (2:0). Потом «горняки» в матче чемпионата в Бресте выиграли – 2:0. Чтобы восстановить статус-кво в кубковой встрече, им надо было забить те же два мяча.

Уже на старте игры «Шахтер» потерял ключевого защитника – Сергей Политевич неудачно поставил ногу при исполнении передачи и был вынужден попросить замену. К концу первого тайма «Динамо» забило дважды и, казалось, убило интригу. Чтобы «Шахтеру» выйти в финал, надо было забивать пять раз.

Во втором тайме за 16 минут четыре мяча! Играть оставалось почти 20 минут (вместе с компенсированным временем). Интересно, что «горняки» начали забивать, когда у «Динамо» заменили Артема Милевского. Все-таки это в очередной раз показывает, как важен этот игрок для брестчан: может, не так много бегает, но точечными действиями влияет на игру и внушает уверенность.

В итоге «Шахтер» выиграл 4:2, а счет по сумме двух матчей 4:4 и благодаря голам на чужом поле в финал вышло брестское «Динамо».

- Хорошая встреча, - резюмировал главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб. - Я думаю, такие игры добавляют драйва для всего чемпионата Беларуси. Больше мне сказать нечего. Могу низкий поклон адресовать тем людям, которые пришли, поддержали команду даже в это время, в этот час. Ну а футболистам низкий поклон за ту игру, за ту самоотдачу, что показали. Не хватило чуть-чуть, бывает. Самое важное, мы показали, что мы команда. Я горжусь каждым из своих футболистов.

Во втором полуфинале БАТЭ дома обыграл мозырьскую «Славию» - 2:0 (первый матч закончился победой мозырян – 1:0).

Таким образом в финале сыграют брестское «Динамо» и борисовский БАТЭ.

После матча главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский рассказал, чего в его работе сейчас больше: ответственности или удовольствия.

- Ответственности. Пока получаю удовольствия не так много, как хотелось. Никуда не деться от того факта, что покойный Анатолий Анатольевич Капский — мой дядя. Наследием, который он оставил, нужно распорядиться правильно. Давление, которое я ощущаю, — непростое для меня. Мне приходится с ним справляться. До удовольствия… В матче с «Динамо» на стадионе «Динамо» и ответный матч в Борисове — в этих двух играх я больше испытывал удовольствия, а не ответственности.

Также стали известны все белорусские представители в еврокубках. Брестское «Динамо» сыграл в квалификационном раунде Лиги чемпионов, БАТЭ, «Шахтер», минское «Динамо» - в квалификации Лиги Европы.

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