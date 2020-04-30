2020-04-30T10:51:03+03:00
Минск
КП Беларусь

100 месяцев рассрочки в престижных жилых комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»!

Покупка квартиры возможна даже без первоначального взноса! По сути, вашим первым взносом станет первый ежемесячный платеж – и их останется уже 99!
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Рассрочки бывают разные. Кто-то из продавцов год готов предоставить, а некоторые – и вовсе пару месяцев. При покупке обычных товаров небольшие сроки покупателя устраивают. Но приобретение квартиры для многих из нас – одно из важнейших событий в жизни. И чем длиннее рассрочка – тем доступнее цена и тем больше шансов на то, что квартирный вопрос будет успешно решен для многих белорусских семей!

Теперь квартиры в престижных столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» можно купить в длительную рассрочку на 100 месяцев и без первого взноса!

Председатель совета директоров застройщика Вибор Мулич отмечает, что новая акция – стратегическое решение для холдинга, который возводит самые знаковые комплексы белорусской столицы.

– В строительство жилых комплексов наша компания инвестирует значительные суммы собственных средств. Это позволяет нам предлагать нашим покупателям самые выгодные условия. Так, в уже завершенных домах комплекса «Маяк Минска» и строящихся домах комплекса «Парк Челюскинцев» мы начинаем уникальную акцию. Теперь здесь квартиры можно купить в длительную рассрочку на 100 месяцев без первого взноса. Таких условий застройщики не предлагают нигде в мире. Но в период пандемии мы решили поддержать наших покупателей, помочь им преодолеть этот трудный период неопределенности. Любые кризисы когда-нибудь заканчиваются. И возвращаться к росту выгоднее с собственной недвижимостью, которая была приобретена именно в период кризиса, – подчеркивает Вибор Мулич.

Председатель совета директоров застройщика Вибор Мулич.

Председатель совета директоров застройщика Вибор Мулич.

По его словам, застройщик получал много просьб от покупателей об увеличении сроков рассрочки в комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев», в которых ранее действовали сроки рассрочки 5 лет и 4 года соответственно. Теперь продолжительность рассрочки увеличена практически в два раза!

Без процентов, без поручителей, без сбора различных справок о заработке и с места работы – рассрочка позволяет приобрести квартиру быстро, на самых выгодных условиях и без лишних хлопот. Покупателю не придется проходить процедуру скоринга – оценки его платежеспособности. Для оформления договора достаточно предъявить паспорт!

И самое важное – покупка возможна даже без первоначального взноса! По сути, вашим первым взносом в стоимость вашей квартиры станет первый ежемесячный платеж – их останется уже 99!

Что такое 100 месяцев рассрочки? Это 8 лет и четыре месяца! Срок вполне достаточный для многих семей, чтобы равными долями ежемесячно расплатиться за свою новенькую квартиру в престижных комплексах в центре Минска!

А ГЛАВНОЕ, УНИКАЛЬНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ САМИ ВЫБРАТЬ УСЛОВИЯ РАССРОЧКИ!

- На сайте bir.by в комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» представлены цены при условии единовременной оплаты, в том числе с помощью кредита и при рассрочке платежа на 100 месяцев без первоначального взноса.

- Если вы готовы оплатить первоначальный взнос, а он может быть 10%, 20%, 30% и более, то вам будет предоставлена скидка от цены рассрочки на сайте.

- Если у вас есть пожелание использовать условия рассрочки меньше чем на 100 месяцев, то и здесь компания предложит вам более низкую цену квадратного метра, с дополнительной скидкой от цены рассрочки на сайте.

Выбирайте вашу квартиру и покупайте ее на условиях, которые вам нравятся! То, о чем мечтали многие, сегодня стало реальностью!

А выбор очень достойный!

Престижный комплекс «Маяк Минска» возводился по принципу «город в городе», подразумевающему наличие всей необходимой инфраструктуры буквально в шаговой доступности. Он построен рядом с Национальной библиотекой и по соседству с обширной лесопарковой зоной.

Комплекс «Маяк Минска».

Комплекс «Маяк Минска».

Здесь отличное транспортное сообщение. Комплекс построен у станции метро «Восток», рядом – многочисленные маршруты наземного транспорта.

Все необходимое для комфортной жизни – в шаговой доступности! Детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы – предусмотрена вся инфраструктура, в которой заинтересованы современные горожане.

Школа.

Школа.

Детский сад.

Детский сад.

Важная точка притяжения – самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси «Дана Молл». Еще одно место активной городской жизни – красивейшая пешеходная улица города бульвар Пикассо с мультимедийным фонтаном «Дана Танец».

Торгово-развлекательный центр Dana Mall.

Торгово-развлекательный центр Dana Mall.

Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо.

Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо.

Мультимедийный фонтан «Дана Танец» – новая городская достопримечательность Минска.

Мультимедийный фонтан «Дана Танец» – новая городская достопримечательность Минска.

Комплекс «Маяк Минска» очень удобен для ведения бизнеса. Здесь много помещений коммерческого назначения, а также возведен бизнес-центр «Дана Центр».

Бизнес-центр «Дана Центр».

Бизнес-центр «Дана Центр».

В комплексе «Маяк Минска» в рассрочку на 100 месяцев можно приобрести квартиры в домах «Микеланджело», «Гоген» и «Рафаэль». Это жилье премиум-класса в уже сданных в эксплуатацию зданиях – покупатель может осмотреть свою квартиру и сразу же приступать к ремонту и заселению!

В доме «Микеланджело», который состоит из двух секций, переменная этажность — от 9 до 13 этажей. Его отличительная особенность — открытые террасы с изумительными видами!

Дом «Микеланджело».

Дом «Микеланджело».

Фасад, который обращен к Национальной библиотеке, полностью выполнен с панорамным остеклением и имеет наклонную геометрию – верхние этажи будто нависают над нижними. Это обеспечивает наилучшую обзорность и одновременно приватность жилого пространства.

Фасад дома «Микеланджело» полностью выполнен с панорамным остеклением.

Фасад дома «Микеланджело» полностью выполнен с панорамным остеклением.

Светлое лобби с отделкой под белый мрамор и пурпурный с золотом декор стен, а также красивые светильники напоминают дворцовый стиль музеев, в которых хранятся полотна великого мастера.

Лобби дома «Микеланджело».

Лобби дома «Микеланджело».

Санитарная комната с пеленальным столиком.

Санитарная комната с пеленальным столиком.

На первых этажах дома размещен двухэтажный торговый комплекс, имеющий в своем составе рестораны, кафе и оздоровительный центр, а также подземный паркинг на 50 машиномест с местами для хранения велосипедов. Кстати, в паркинг можно спуститься прямо на лифте.

Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом «Микеланджело».

Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом «Микеланджело».

Дома «Гоген» и «Рафаэль» высотой 25 этажей составляют единый ансамбль. Их объединяет стилобат, на первом и втором этажах которого откроются кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами. Третий и четвертый этажи стилобата будут жилыми, здесь в будущем можно будет приобрести квартиры.

Дома «Гоген» и «Рафаэль».

Дома «Гоген» и «Рафаэль».

Дизайнерского лобби.

Дизайнерского лобби.

Скоростные бесшумные лифты OTIS.

Скоростные бесшумные лифты OTIS.

Квартиры свободной планировки, панорамное остекление и застекленные лоджии – это не только много света и солнца, но и чудесный вид, который открывается из окон. Очень стильные здания!

Дома расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы.

Дома расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы.

Важный плюс для родителей — прямо во дворе домов уже построен детский сад!

Детский сад построен прямо во дворе домов.

Детский сад построен прямо во дворе домов.

Детская площадка.

Детская площадка.

Свободными здесь осталось всего несколько десятков квартир, и это последняя возможность приобрести уже построенное готовое жилье в комплексе «Маяк Минска» напрямую от застройщика. Теперь – в рассрочку на 100 месяцев без первого взноса!

Экологичный элитный жилой комплекс «Парк Челюскинцев» обладает всеми преимуществами престижного комплекса комфорт-класса в самом центре города.

Комплекс «Парк Челюскинцев».

Комплекс «Парк Челюскинцев».

Комплекс начал строиться всего несколько лет назад на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка, у самых границ парка имени Челюскинцев. Буквально под окнами – более 170 гектаров лесного массива, если посчитать вместе парк и Ботанический сад.

Жилой комплекс «Парк Челюскинцев» строится у самых границ огромного паркового массива в центре города.

Жилой комплекс «Парк Челюскинцев» строится у самых границ огромного паркового массива в центре города.

Комплекс строится с выходом на главный проспект столицы. Рядом – сразу две станции метро. В непосредственной близости – школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. Неподалеку, через парк, расположены спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» с несколькими бассейнами и центр «Фристайл» с аквапарком и боулингом.

В комплексе «Парк Челюскинцев» квартиры можно приобрести в двух домах, строительство которых вышло на финишную прямую.

В доме №1, срок сдачи которого февраль 2021 года, предусмотрена эксплуатируемая крыша и теплый подземный паркинг, куда можно будет спуститься прямо на лифте.

Дом №1.

Дом №1.

Лобби дома №1.

Лобби дома №1.

Еще одно удобное решение — в здание будет встроен двухэтажный детский сад на 90 мест с собственной территорией.

В этом доме можно приобрести и коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости — они расположены на первых двух этажах. Все с отдельными входами, различной площадью, мультифункциональные. Можно реализовать практически любую бизнес-идею или получить немалый доход от сдачи помещения в аренду!

В доме №2, который сдается в ноябре нынешнего года, первый этаж – это паркинг, на крыше которого разместятся площадки для отдыха и детских игр. Здесь можно купить и квартиры с открытыми террасами!

Дом №2.

Дом №2.

Лифты OTIS, свободные планировки, панорамное остекление, красивое и просторное лобби с консьержем – дом с видом на парк обладает всеми атрибутами жилья премиум-класса!

Лобби дома №2.

Лобби дома №2.

Скоростные бесшумные лифты OTIS.

Скоростные бесшумные лифты OTIS.

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Офис по продаже квартир в комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 («Дана Молл», 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Длинная рассрочка без первого взноса – шанс, который нужно использовать!

ООО «Эмирейтс Блю Скай», УНП 191061449.

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