Хоккеистов, замешанных в договорном матче, обвиняют еще и в распространении порнографии

12 ноября 2019 года состоялся матч чемпионата Беларуси по хоккею «Динамо-Молодечно» - «Могилев». «Могилев» шел на последнем месте в турнирной таблице, в той игре проигрывал 1:5, а в итоге чудесным образом вырвал победу в концовке – 6:5. Но чудеса бывают не так часто. Позже выяснилось, что имело место незаконное влияние на результат матча. Проще говоря, матч был договорным и его участники заранее расписали, что и как будет, и сделали соответствующие ставки.

Еще до судебного дела Федерация хоккея Беларуси наказала участников «договорняка» в таком своего правового и спортивного поля. Денежные штрафы и дисквалификацию на год получили Сергей Шелег, Никита Устиненко, Алексей Иванов, Станислав Кучкин, Вячеслав Лисичкин, Александр Сырей и Павел Боярчук.

Тренер Игорь Кривошлык получил бессрочную дисквалификацию. Хоккеисты Волков, Амброжейчик и Феоктистов оштрафованы на 1350 рублей.

Детали договорного матча в белорусском хоккее: дисквалифицированы на год бывшие игроки «Динамо» и команды президента

В отношении Лисичкина, Боярчука и Кучкина вынесено постановление о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям (в связи с деятельным раскаянием).

29 апреля начались судные слушания.

Перед судом предстали защитники (речь о игровой позиции в хоккее) Никита Устиненко, Сергей Шелег, Александр Сырей и вратарь Алексей Иванов.

Внезапно выяснилось, что хоккеистам предъявили обвинения не только по статье за незаконное влияние на результат матча (статья 253, подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов), но и по статье 343 (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера). В данном случае дело в распространении. Как передает pressball.by, хоккеисты в общем чате обменивались видеороликами и ссылками с соответствующим содержанием.

Первое судебное слушание уместилось в полчаса. Следующее назначено на 7 мая.