«Не собираюсь плодить нищету, как ты»: я вырастила неблагодарную дочь или сама плохая мать?

Часто ли взрослые дети могут сказать, что у них было идеальное детство? Одним не хватало внимания родителей, другим - достатка в семье. Но по каким-то причинам некоторые люди вырастают с чувством благодарности к родным, а другие - с обидой и сожалением. Как раз на эту тему и пришло письмо от читателей kp.by. Мы попросили психолога прокомментировать ситуацию.

- Дочке 27 лет, единственный ребенок. Я родила ее поздно, растила одна, много работала, чтобы прилично одеть и вкусно накормить. Мой ребенок ни в чем не нуждался, хотя время было такое, что тяжело приходилось всем. Да, пусть мы не шиковали, но и не бедствовали. Поэтому ее нападки, что я ужасная мать, меня ранят до глубины души.

По мнению дочки, ей в жизни с мамой не повезло: и одевала позорно, и не возила никуда, и мобильник у нее был самый дешевый. В ссорах припоминает каждую мелочь: что велосипеда у нее в детстве не было, что брекеты я ей вовремя не поставила, что денег мало давала. Короче, сплошные претензии. Я много раз объясняла, что раньше жизнь была не такая, как сейчас. Любая мать, родившая в девяностых, меня поймет: если мы и недодавали своим детям, то не из жадности, а просто потому, что не было денег. Я сама 10 лет ходила в обносках, отказывала себе практически во всем. Но дочке мои слова как о стенку горох.

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Сейчас она живет и работает в другой стране. Переехала туда со своим парнем четыре года назад. Раз в неделю мы с ней общаемся по телефону и то кое-как: «привет, все нормально, мне пора». Я уже даже свыклась, что о ее жизни узнаю из Инстаграма и Фейсбука. Два года назад я попала в больницу в предынсультном состоянии. Дочь даже не приехала проведать меня. К другим приходили родственники, поддерживали, приносили передачи. А я так и ползала одна до туалета и «наслаждалась» больничной едой. Недавно она приехала домой в отпуск. Я была искренне счастлива, наготовила ее любимой еды. Но ко мне приехал волчонок. Сухо обнялись, попили чаю, и она ушла в свою комнату. К еде даже не притронулась: «Я не ем жирное». Так и общались с дочкой, как соседки в коммуналке.

А на днях услышала, как она разговаривала по телефону с сестрой парня. Оказывается, с другими-то дочка настоящий ангел! Смеется, счастливо щебечет. Говорила, что привезла подарки их семье и готова с ними встретиться хоть сейчас. Звала на шашлыки (простите, а это не жирная еда?). Такой счастливой я ее не слышала уже много лет. Ведь для нее мама - досадное недоразумение. Со мной она разговаривает сквозь зубы, постоянно высмеивает, если я чего-то не знаю. И всем своим видом показывает, что ничего мне не должна.

- Даже не заикайся о внуках, когда сама вырастила меня в лишениях. В отличие от тебя я не собираюсь плодить нищету.

- Зачем мне чаще приезжать? У меня здесь своего дома нет - «спасибо» родителям, что помогли купить жилье.

- От хороших жен мужья не уходят, поэтому обойдемся без твоих советов.

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Сейчас она в гостях у семьи парня. Хотя сам бойфренд не приехал, остался в другой стране. На днях она снова улетает на годы. А я сижу, плачу и думаю: это я отвратительная мать или я просто воспитала неблагодарную дочь? Не сумела вложить в нее, что главное в семье - это любовь, поддержка, а материальные ценности - дело наживное. Мне очень хочется, чтобы у нее появились свои дети. Чтобы она поняла, что такое не спать по ночам, потому что твой ребенок плачет. Когда своими руками перешиваешь старые вещи, чтобы сшить малышке хоть что-нибудь из одежды. Прочувствовала, каково это, когда три месяца копишь, чтобы купить дочке мобильный, а она теряет его на следующий день (было и такое). А потом ребенок вырастает и говорит тебе, какая ты плохая мать. Может, хотя бы тогда дочь меня поймет.

Хочется узнать у обычных женщин, чьим детям сейчас больше 25 лет. Не жен олигархов и не бизнесвумен со стажем: ваши дети попрекают вас в чем-нибудь? Припоминают былые обиды, что вы им недодали в детстве? Особенно интересно мнение тех мам, которые растили детей одни, без мужей.

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Анонимно.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Ребенок приходит в мир «чистой доской», и то, что мы на ней написали, нам предстоит читать всю оставшуюся жизнь»

С риторическим вопросом: «Это я отвратительная мать или я просто воспитала неблагодарную дочь?» - сталкиваются многие люди, - объясняет психолог, кандидат психологических наук Наталья Олифирович. - Особенно обидно тем, кто действительно вкладывал в ребенка сердце, душу, последние деньги. Больше всех страдают родители, которые принесли много жертв: растили ребенка в одиночку, без помощи, много работали и старались дать ему все необходимое. Их обида и боль основана на том, что дети нарушают баланс. Ведь даже не изучая психологии, мы интуитивно понимаем, что в нашей жизни все мы участвуем в обменах, и обычно платим добром за добро. Но когда ребенок в ответ на добро платит черной неблагодарностью, окружающие начинают поддерживать родителей и рассказывать, какие у них ужасные дети.

Однако мы выслушали только одну точку зрения, а в отношениях всегда участвуют минимум два человека. И если бы мы могли послушать дочь, то, скорее всего, узнали бы следующее.

1) Мать никогда не говорила, какой ценой ей давалось поддержание нормального уровня жизни. Зато когда накипало, упрекала: «Я столько для тебя делаю, а ты… Мне было бы легче одной…» В эти моменты я очень злилась и, конечно, не слышала и не понимала ее.

2) Мать никогда не рассказывала мне о своей жизни, о ее радостях и трудностях, не делилась своими планами и мечтами. Поэтому я не знала, что с ней происходит, не сочувствовала и не имела понятия, как она зарабатывает и на что она тратит деньги.

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3) Мать почти не говорила мне, что любит меня. Когда она совершала трудовые подвиги и целый день отсутствовала дома, я не понимала, что мама делает это ради моего благополучия. Она была мне очень нужна, но ее не было рядом. Мне казалось, что она мной тяготится, не хочет проводить со мной время, и поэтому я все время одна.

4) Мать своим поведением убеждала меня, что она - не ценная, не значимая, не важная. Она все время была в позиции несчастной жертвы, не покупала себе 10 лет обновок. Она будто говорила мне: «Главное - это чтобы тебе было хорошо. Я справлюсь. Я обойдусь». Вполне закономерно, что я теперь отношусь к ней так же, как она всю жизнь относилась к себе.

5) На сегодняшний день мать совершенно мне не интересна. Она никогда не рассказывала о себе и мало интересовалась моей жизнью. Ей было важно знать, как я учусь, что я поела - и больше ничего. Я полностью зависела от нее до подросткового возраста, а потом у меня появились новые кумиры, новые идеалы, близкие друзья и подруги. У нас не сложились добрые отношения, а теперь все гораздо хуже и сложнее. Мне реально не о чем с ней разговаривать.

6) Она почти всегда была замученной, недовольной и жаловалась на жизнь. Рядом с ней я чувствовала себя виноватой. Поэтому я не хочу проводить с ней время - я хочу радоваться и жить, а не страдать и вспоминать тяжелое прошлое.

7) Она никогда не просила помочь ей по дому, сходить в магазин, а потом упрекала меня, что я лентяйка, бездельница и живу на всем готовом. Я так и не научилась читать мысли и никогда не знаю, чего она ждет от меня. Поэтому я предпочитаю воспринимать ее как человека, способного о себе позаботиться или просить о помощи.

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Как бы ужасно это ни звучало, многие родители не замечают, как именно они воспитывают детей. Героиня истории много работала и была хорошей функциональной матерью - кормила, одевала, опекала. Но, судя по черствому отношению дочери, в этих отношениях не хватало тепла, сопереживания, близости. И теперь дочь это отзеркаливает.

Бывает по другому - сверхзаботливая, излишне включенная мать не дает ребенку дышать. И, чтобы вырваться из ее удушающих объятий, ребенок сбегает как можно дальше. Уехать с родины матери - это именно такой вариант. Мать очень много вкладывает в ребенка и потом ожидает, что тот будет заботиться о ней так же, как она когда-то о нем. Но бремя долга перед родителями бывает таким невыносимым, что дети предпочитают дистанцироваться, чтобы жить своей жизнью.

Что же делать? Злость и обида - плохие советчики, разъедающие отношения, как ржавчина - металл. Дочь уже выросла, и теперь главное - не «кто виноват», а «что делать». Когда представится возможность, поговорить с дочерью открыто и откровенно. Сказать, что видит ее отстраненность, и спросить, понимает ли дочь, на что в ее поведении она так реагирует. Исключить претензии и упреки. Слушать. Говорить, что ей было непросто, что она любила как умела и хотела бы проводить вместе больше времени. Прямо рассказывать о своих проблемах, просить без двойных посланий. И помнить: ребенок приходит в мир «чистой доской», и то, что мы на ней написали, нам предстоит читать всю оставшуюся жизнь.

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