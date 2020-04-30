2020-04-30T12:17:39+03:00
Досуг
КП Беларусь

«Коллеги думали, что я прикалываюсь»: где бесплатно получить смартфон?

До конца весны находчивые белорусы бесплатно получают смартфоны. Рассказываем, как вовремя сориентироваться и забрать один себе
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Всю весну Новое радио каждый день дарит смартфоны Xiaomi Redmi 8. Получить новенький девайс можно в любой день до 31 мая включительно. Достаточно слушать Новое радио и в нужный момент не растеряться.

Каждый день здесь звучат цифры номера мобильного телефона, которые нужно фиксировать в верном порядке, угадать последнюю цифру и первым дозвониться на получившийся номер. Справился с задачей – получаешь новенький Xiaomi. 92 дня – 92 шанса бесплатно достать смартфон. А в последний день, 31 мая с 9:00 до 16:00, Новое радио разыграет еще 6 смартфонов!

Если слушать радио не всегда получается, есть ещё один способ «отжать» Xiaomi у Нового радио. В Play Market есть специальная мобильная игрушка. Среди геймеров, набирающих от 200 баллов за игру в текущем месяце, разыгрываются 2 новеньких Xiaomi Redmi 8. 3 месяца – 6 победителей – ещё 6 бесплатных смартфонов от Нового радио.

Олег Лихорад, программный директор Нового радио, отмечает: «Получить Xiaomi у нас просто – шансов много. К лету в общей сложности подарим 104 смартфонов. Прошлой весной и осенью, кстати, проводили аналогичные проекты. В последний раз раздали 61 смартфон. Вышло так здорово, что решили подкинуть ещё сотню и запустить версию 3.0».

Чтобы классный смартфон скорее упал в карман любимых джинсов, лучше вооружиться полными правилами участия и подсказками, которые есть здесь.

А вот несколько из везунчиков, которые уже забрали своих красавцев!

Наталья:

Выиграла с помощью любимого числа. Просто каждый день слушала цифры в эфире, а последней всегда набирала 5. Так один раз и попала в цель. Впечатления, думаю, все слышали, потому что кричала вовсю в прямом эфире.

Сергей:

Сначала возникали сомнения, но все равно каждый рабочий день слушал эфир. И только спустя 3 недели выиграл. Не сразу поверил, что идут гудки, но, когда услышал голос Саши Козырева, переполнила буря эмоций. Коллеги подумали, что я прикалываюсь, но потом у них отвалилась челюсть. Сейчас каждый день мы все вместе слушаем радио и подменяем друг друга, чтобы не пропустить цифры.

Кстати, присоединяйся к охотникам за цифрами в Вайбере. Здесь есть группа для тех, кто очень хочет забрать свой новый Xiaomi.

Партнер проекта – официальный представитель продукции Xiaomi в Беларуси Xiaomi.by.

Все-все подробности проекта можно узнать в группах Нового радио во ВКонтакте, Facebook, Одноклассниках, Instagram и на на сайте.

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