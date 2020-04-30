Жена экс-хоккеиста сборной Беларуси намекает, что ее мужа увела Арина Соболенко

Константин Кольцов – один из самых успешных хоккеистов в истории Беларуси. Он провел 150 матчей в НХЛ за «Питтсбург Пингвинс». Кольцов стал первым белорусом, кто выиграл Кубок Гагарина (в 2011 году в составе «Салавата Юлаева»). Также он выступал за «Ак Барс», «Атлант», минское «Динамо». В составе сборной Беларуси принимал участие в двух Олимпийских играх. В 2016 году Кольцов завершил карьеру и стал тренером: работал помощником в минском «Динамо» и главным в «Бресте». Также играет за команду президента Беларуси в любительских турнирах.

С женой Юлией он познакомился в США, когда играл за «Питтсбург». В 2006 году белорус и латышка поженились. Чуть более года назад у них родился третий сын.

1 января 2020 года Юлия в Инстаграме писала, что 2019 год для ее семьи был волшебным.

juliet2826 С Новым годом, друзья!!! 2019 был для нас волшебным годом!!! 2020 знаю будет ещё лучше!!! p.s. зимой сфоткаться всей семьёй ещё не успели p.p.s. Будет ещё пост о резолюции на следующий год попозже... ( нарезка Оливье и приготовление сельди под шубой заняло чуть больше времени чем предполагалось )

23 февраля она публиковала совместное фото с мужем.

juliet2826 Чуть уставшие, но довольные родители

28 апреля Юлия удивила, сообщив в Инстаграме, что они с Константином расстались:

- Мы расстались. Наша семья не выдержала года без работы Константина, малыша и коронавируса. Так бывает... И это больно. Кому-то, во всяком случае, из партнеров!», – объяснила девушка. Но еще интереснее следующая часть послания: «А еще обращение ко всем девушкам, виснущим на чужих мужьях с малышами в семье!!! Это подло!!! Может так случиться, что и вы когда-нибудь там будете...

juliet2826 А вот сейчас увидим, кто читает посты Мы живем в мире соцсетей и накопилось слишком много вопросов... Это будет последняя фотография с ним в моей инсте, где мы вместе и где мы были безумно счастливы!!! Скоро чёртова дюжина нашему браку. И мы расстались

Она опубликовала два фото: где они с Константином целуются и где она с тремя сыновьями.

Но еще она в публикации отметила тегами Константина Кольцова и… теннисистку Арину Соболенко. Учтивая последние предложения в ее сообщении, читается намек: неужели у Кольцова и Соболенок начался роман?

Свою личную жизнь Арина Соболенко не афиширует. Однажды она опубликовала фото с хоккеистом Матвеем Божко (тогда играл за клуб из Орши, сейчас в составе гродненского «Немана»).

Арина Соболенко опубликовала фото с бойфрендом

В прошлом году она в программе «Макаёнка 9» на «Беларусь 1» рассказывала, что помолвлена, но так и не назвала имя избранника. Или избранницы. Болельщики в соцсетях отмечали, что у Соболенко много совместных фото и видео с российской теннисисткой Полиной Новоселовой, та даже посвятила Арине видео и написала:

- С ней только настоящие эмоции. Господа, эта девка – огонь!

sabalenka_aryna я и моя худая подруга

И вот новость про Кольцова. Ближе познакомится с Соболенко он мог в декабре 2019 года на открытии ресторана «Лебяжий».

Лукашенко, Соболенко и звезды спорта пришли на открытие ресторана, для которого меняли границы заказника «Лебяжий»

В комментариях под публикацией Юлии Михайловой (Кольцовой) отметились жены многих хоккеистов и футболистов.

Все высказывали слова поддержки Юлии.

- Юлечка! Не могу поверить! Такая классная семья у вас- пример многим, неужели Костя думает что может быть лучше? Держись, милая. Все будет хорошо, - написала Ксения Гончар, бывшая профессиональная фигуристка и супруга известного российского хоккеиста, а ныне тренера Сергея Гончара.

Сам Кольцов там же в комментариях написал: «Костя просто хочет быть хорошим тренером, а его даже на хоккей не отпускают. Только если на коленях умолять...»

30 апреля Кольцов в своем Инстаграме написал: «Я отвык к такому вниманию к моей жизни... Добро пожаловать! Вы хотите чем-то помочь? Я твёрдо убеждён, что в своей личной жизни я в состоянии разобраться сам. Спасибо за внимание. P.S. Большая просьба люди, если вы люди, оставить в покое не имеющую к этому ни какого отношения Арину Соболенко! Это замечательный человек и спортсмен, который не заслуживает вселенского гнева. Надеюсь на понимание!»

У самой Арины Соболенко в профиле Инстаграма теперь есть такое ироничное предложение: «Не верьте слухам. Я еще хуже».