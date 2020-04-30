Жена экс-хоккеиста сборной Беларуси намекает, что ее мужа увела Арина Соболенко
Константин Кольцов – один из самых успешных хоккеистов в истории Беларуси. Он провел 150 матчей в НХЛ за «Питтсбург Пингвинс». Кольцов стал первым белорусом, кто выиграл Кубок Гагарина (в 2011 году в составе «Салавата Юлаева»). Также он выступал за «Ак Барс», «Атлант», минское «Динамо». В составе сборной Беларуси принимал участие в двух Олимпийских играх. В 2016 году Кольцов завершил карьеру и стал тренером: работал помощником в минском «Динамо» и главным в «Бресте». Также играет за команду президента Беларуси в любительских турнирах.
С женой Юлией он познакомился в США, когда играл за «Питтсбург». В 2006 году белорус и латышка поженились. Чуть более года назад у них родился третий сын.
1 января 2020 года Юлия в Инстаграме писала, что 2019 год для ее семьи был волшебным.
23 февраля она публиковала совместное фото с мужем.
28 апреля Юлия удивила, сообщив в Инстаграме, что они с Константином расстались:
- Мы расстались. Наша семья не выдержала года без работы Константина, малыша и коронавируса. Так бывает... И это больно. Кому-то, во всяком случае, из партнеров!», – объяснила девушка. Но еще интереснее следующая часть послания: «А еще обращение ко всем девушкам, виснущим на чужих мужьях с малышами в семье!!! Это подло!!! Может так случиться, что и вы когда-нибудь там будете...
Она опубликовала два фото: где они с Константином целуются и где она с тремя сыновьями.
Но еще она в публикации отметила тегами Константина Кольцова и… теннисистку Арину Соболенко. Учтивая последние предложения в ее сообщении, читается намек: неужели у Кольцова и Соболенок начался роман?
Свою личную жизнь Арина Соболенко не афиширует. Однажды она опубликовала фото с хоккеистом Матвеем Божко (тогда играл за клуб из Орши, сейчас в составе гродненского «Немана»).
Арина Соболенко опубликовала фото с бойфрендом
В прошлом году она в программе «Макаёнка 9» на «Беларусь 1» рассказывала, что помолвлена, но так и не назвала имя избранника. Или избранницы. Болельщики в соцсетях отмечали, что у Соболенко много совместных фото и видео с российской теннисисткой Полиной Новоселовой, та даже посвятила Арине видео и написала:
- С ней только настоящие эмоции. Господа, эта девка – огонь!
И вот новость про Кольцова. Ближе познакомится с Соболенко он мог в декабре 2019 года на открытии ресторана «Лебяжий».
Лукашенко, Соболенко и звезды спорта пришли на открытие ресторана, для которого меняли границы заказника «Лебяжий»
В комментариях под публикацией Юлии Михайловой (Кольцовой) отметились жены многих хоккеистов и футболистов.
Все высказывали слова поддержки Юлии.
- Юлечка! Не могу поверить! Такая классная семья у вас- пример многим, неужели Костя думает что может быть лучше? Держись, милая. Все будет хорошо, - написала Ксения Гончар, бывшая профессиональная фигуристка и супруга известного российского хоккеиста, а ныне тренера Сергея Гончара.
Сам Кольцов там же в комментариях написал: «Костя просто хочет быть хорошим тренером, а его даже на хоккей не отпускают. Только если на коленях умолять...»
30 апреля Кольцов в своем Инстаграме написал: «Я отвык к такому вниманию к моей жизни... Добро пожаловать! Вы хотите чем-то помочь? Я твёрдо убеждён, что в своей личной жизни я в состоянии разобраться сам. Спасибо за внимание. P.S. Большая просьба люди, если вы люди, оставить в покое не имеющую к этому ни какого отношения Арину Соболенко! Это замечательный человек и спортсмен, который не заслуживает вселенского гнева. Надеюсь на понимание!»
У самой Арины Соболенко в профиле Инстаграма теперь есть такое ироничное предложение: «Не верьте слухам. Я еще хуже».