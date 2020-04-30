2020-04-30T17:24:47+03:00
Общество
КП Беларусь

Для белорусов Болгария откроется в июле, Турция в августе, а Италия не будет пускать к себе и осенью. Но это не точно

Люди устали от карантина из-за коронавируса. Но строить планы на отпуск за границей пока рано
Оксана БРОВАЧ
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Многие ждут, когда страны начнут открывать границы и можно будет свободно путешествовать.Многие ждут, когда страны начнут открывать границы и можно будет свободно путешествовать.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Польша постепенно выходит из режима карантина. С 4 мая здесь начинают работать отели, с 6 мая планируют открыть детские сады и ясли. А до этого жителям страны разрешили выбираться на прогулки в парк, а в магазины стали пускать чуть больше людей.

Правда, открывать границы страна не спешит. В среду 29 апреля министр внутренних дел Польши подписал решение продлить ограничение въезда иностранцев до 13 мая. Это распоряжение действует с 16 марта.

Отложила открытие границ и Россия. Премьер-министр Михаил Мишустин продлил запрет на въезд иностранцев на неопределенный срок - до улучшения эпидемиологической обстановки. Раньше сообщалось, что границы могут открыть с 1 мая.

Литва и Латвия тоже продлили действие ограничений на въезд иностранцев. Латвия - до 12 мая, в Литве срок карантина установлен до 11 мая. При этом министр иностранных дел Литвы Линас Лиинкявичюс заявлял, что с 18 мая страны Балтии могут открыть внутренние границы - то есть границы между Литвой, Латвией и Эстонией. Окончательного решения по этому вопросу еще нет.

При этом литовцам с 4 мая правительство разрешит выезжать за границу.

Шанс попасть на море в Турции в этом году все же есть! Фото: Оксана БРОВАЧ

Шанс попасть на море в Турции в этом году все же есть!Фото: Оксана БРОВАЧ

Украина про отмену запрета на въезд иностранцев пока ничего не сообщает. Кабинет министров продлил карантин до 11 мая.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Италия в этом году принимать иностранных туристов не планирует. Про это говорил министр туризма Дарио Франческини. Правда, в итальянских СМИ делается оговорка: все будет зависеть от развития ситуации с пандемией. Если она к концу лета пойдет на спад, у иностранцев все же появится шанс съездить в Италию. Чтобы поддержать туризм, итальянские власти готовы даже предоставлять большие скидки.

Зато белорусам можно рассчитывать на отпуск в Турции. Планируется, что курорты смогут принимать иностранцев не раньше августа 2020. Об этом сказал министр туризма и культуры Мехмет Эсрой. Сигналом к этому может стать возобновление авиасообщения - Турция намерена восстановить его со странами, в которых заболеваемость коронавирусом пойдет на спад. В мае же на отдых смогут попасть только граждане Турции.

Чехия одной из первых в ЕС открыла границы для иностранцев. Правда, всех приезжих обязывают соблюсти 14-дневный карантин.

Греция пока думает, на каких условиях впускать в страну туристов. Министр туризма Харис Теохарис говорил о введении паспортов здоровья для иностранцев. Этот документ должен будет подтверждать, что у туриста нет коронавируса. В открытию сезона в Греции готовятся уже с июня, правда, не исключено, что пускать на отдых будут только граждан ЕС или только самих греков. При этом отпускная пора в Греции продлится, как ожидается, до октября или ноября.

Болгария собирается открыть туристический сезон с 1 июля. Про это сказала министр туризма Николина Ангелкова. Принимать иностранцев страна сможет после того, как возобновится авиасообщение.

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