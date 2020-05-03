Ставки по вкладам в белорусских рублях в Банке «Решение» стали еще выше!

В условиях пандемии коронавируса важно избегать мест массового скопления людей и пользоваться дистанционными услугами, которые позволяют обойтись без прямых контактов. И также в этот период очень важно позаботиться о своих сбережениях, сохранить и приумножить их!

Банк «Решение» заботится о времени и здоровье своих клиентов, призывает вас отказаться от посещений отделений банка и открывать вклады оnline. Для открытия депозита достаточно использовать действующую банковскую карточку и смартфон, подключенный к интернету. Устанавливайте функциональное мобильное приложение «Банк Решение» на вашем смартфоне и открывайте вклад самостоятельно в любое время и в любом месте. Скачать приложение «Банк Решение» можно в App Store и Google Play.

На сегодня банк предлагает выгодные процентные условия и ставки по депозитам для физических лиц:

- безотзывные и отзывные вклады для новых и действующих клиентов банка;

- размер ставок по депозитам в белорусских рублях - до 13,5% годовых;

- сроки вкладов - от 35 дней до 24 месяцев;

- минимальная сумма - всего 5 рублей.

Выбирайте вклад, который вам подходит, и открывайте депозит не выходя из дома.

Подробную информацию об условиях оформления можно узнать на сайте банка или по телефону 465.

Управляйте своими деньгами выгодно!

rbank.by

Реклама.