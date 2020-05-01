2020-05-01T13:23:36+03:00
Общество
КП Беларусь

Свадебные банкеты на Брестчине во время коронавируса: гостей будет меньше, а фейерверки отменяются

Но провести свадьбу в ресторане в Брестской области по-прежнему никто не запретит
Раиса ЮДИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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- На 16 мая у нас запланирована свадьба на 100 человек в агроусадьбе. Дату не переносили. Могут ли свадьбу запретить? Очень переживаю за родителей, так как они не могут не прийти туда, - волнуются наши читатели из Брестской области.

Беспокойство читателей понятно - в Минске в связи с коронавирусом свадьбы, поминки, корпоративы и банкеты в организациях общепита отменили. Виновники торжеств, если могут, переносят праздничные застолья или вовсе от них отказываются.

В Брестской области, где эпидемиологическая ситуация в разы спокойнее, чем в столице, таких жестких мер пока нет. И если решения о закрытии предприятий общепита принимаются, то с учетом обстановки в определенном регионе и в конкретном заведении.

- На сегодняшний день вопрос о закрытии объектов общепита в целом не рассматривается, - прокомментировал Владимир Кляцко, заместитель главврача Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Он обратил внимание, что жесткие меры могут быть предприняты в отношении конкретного субъекта хозяйствования, если он не выполняет рекомендации, направленные всем объектам общепита и торговли с учетом нынешних реалий.

- До всех доведены определенные требования с учетом складывающейся ситуации, - пояснил Владимир Кляцко. - И обязанности выполнения требований по действующему законодательству для объектов общепита тоже никто не снимал с них.

Словом, если ресторан или кафе, в том числе и в агроусадьбе, работает, не нарушая предъявляемые требования, - свадьбе в Брестской области быть.

- Запретов нет, но нам сказали, чтобы больших банкетов не было, - рассказала хозяйка той самой агроусадьбы, где планируется свадьба. - Больших - это по 150 - 200 человек, как раньше были у меня. Сейчас таких и не будет. Раньше родственники из России, Украины (она тут у нас рядом) приезжали, а теперь только из Беларуси. Недавно была свадьба у нас в усадьбе - около 30 человек.

- Что у вас в работе изменилось в связи с этой ситуацией?

- Все, что требуется, выполняем, работаем по всем правилам: и обрабатываем, и дезсредства есть, маски и спецодежду носим… В сельсовете сказали, пока только два ограничения: до 11 вечера (раньше было до часу-двух ночи) и без фейерверков. Знаю еще, что в загсах сейчас на росписи присутствуют только молодые, родители и свидетели.

СПРАВКА «КП»

В Брестской области, по данным на 29 апреля, коронавирусная инфекция была выявлена у 681 человек.

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