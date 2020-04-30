С 1 мая Нацбанк Беларуси меняет правила кредитования: доход можно заявлять устно, а при просрочке кредит придется вернуть за три месяца

Национальный банк Беларуси опубликовал два постановления, которые корректируют условия выдачи кредитов населению. Документы вступают в силу с 1 мая и затронуть могут почти каждого.

Просрочил выплату - верни всю сумму кредита за 3 месяца

Если клиент, имеющий кредит, исполняет свои обязательства ненадлежащим образом, то с 1 мая банк может потребовать досрочного погашения сразу всей суммы. Этот момент теперь будут прописывать во всех заключаемых кредитных договорах. Это означает, что недобросовестный клиент с момента получения от банка такого требования должен полностью погасить весь кредит - можно за месяц - два, но не позднее трех.

- Что означат «ненадлежащее исполнение» кредита, какие здесь критерии? - поинтересовалась «Комсомолка» у заместителя начальника Главного управления регулирования банковских операций Нацбанка Ольги Илюкевич.

- Критерии всегда определяются вашим договором, все обязательства клиента перед банком определяются именно там. Если вы их не исполняете, банк вправе выставить требование о досрочном взыскании всех средств, - отметила специалист. - Если речь идет о каких-то незначительных нарушениях договора, то банки вряд ли будут это делать: им самим это экономически невыгодно, потому что если в течение трех месяцев не погасите кредит, то для банка это означает просроченный кредит, для которого ему нужно искать внутренние резервы. Эта норма направлена в первую очередь на то, чтобы предоставить кредитополучателю время для того, чтобы решить вопрос, в том числе и с банком, возможно, о реструктуризации или рефинансировании кредита, по урегулированию спорных вопросов. Могу сказать исходя из банковской практики, что на такую меру банки идут, когда есть такие существенные нарушения, как невыплата платежей в срок, непредоставление клиентом залога, если это было оговорено в договоре.

Раз в месяц банк будет информировать клиента об остатке его долга

По новым правилам банк минимум раз в месяц обязан сообщать клиенту, какова у него задолженность по кредиту (основному долгу), какова сумма процентов за пользование кредитом и прочие обязательства (неустойка, штраф, пеня). Важно, что делать это банк теперь обязан совершенно бесплатно. Помимо этого, кредитополучатель теперь может требовать от банка письменное подтверждение полного исполнения обязательств по кредитному договору. Как отметила Ольга Илюкевич, эта норма направлена на то, чтобы сократить количество случаев, когда человек думал, что полностью погасил кредит, но на самом деле это было не так. В результате у него возникала просроченная задолженность.

Банкам запретили взимать комиссии за оформление кредита

Все расходы, которые банк несет в связи с предоставлением и возвратом кредита, теперь должны быть включены в процентную ставку. По мнению представителя Нацбанка, эта мера - дополнительная преграда на пути скрытых процентов и платежей, которые в конечном счете ложатся на плечи кредитополучателей.

О своем доходе можно заявить устно

Человек, претендующий на получение кредита, может подтвердить уровень своего дохода документально (то есть предоставить справку), а может просто озвучить свой доход. Однако все это - на усмотрение каждого конкретного банка.

- Возможность подтверждения дохода документально или заявительно имелась и раньше. Если реализуется заявительный принцип, то каждый банк может самостоятельно определять порог дохода, который достаточен для выдачи клиенту кредита. Еще есть разница в том, какой кредит берет человек. Если это кредит на недвижимость, то форма подтверждения в виде справки сохраняется. Это же касается потребительских кредитов на большие суммы, скажем, на покупку автомобиля. В этих ситуациях банк будет требовать справку. Но сейчас технологии развиваются, многие банки уходят от справок о заработной плате, находят другие каналы подтверждения дохода и проверки платежеспособности. Один из таких источников - база ФЗСН. Нацбанк рекомендует банкам, кроме прочего, использовать ее, поскольку есть случаи, когда предоставляемые справки о доходах были поддельными, - отметила Ольга Илюкевич.

К слову, если вы устно заявляете о сумме дохода, не факт, что банк будет ориентироваться на названную вами цифру. В расчет при выдаче кредита пойдет наименьшая из следующих величин: доход, который вы назвали, номинальная начисленная зарплата по областям и Минску (в зависимости от того, где проживает человек), номинальная начисленная зарплата работников в конкретной отрасли, средний размер пенсии по стране либо установленная банком величина дохода, не превышающая вышеперечисленные.

Новые кредиты - на условиях рассрочки

Нацбанк вводит новую категорию - кредитование физических лиц на условиях рассрочки. Ее особенность в том, что кредит предоставляется под процентную ставку, которая гораздо ниже ставки по кредитам. Важное условие - наличие между банком и конкретным магазином (организацией торговли и сервиса) соответствующего соглашения. То есть, если вы приходите в магазин, с которым у конкретного банка есть договор, то взять товар на условиях рассрочки можно под меньший процент, чем если бы вы просили у банка потребительский кредит.