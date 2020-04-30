2020-04-30T15:46:22+03:00
Досуг
КП Беларусь

«Ураджай» Купаловского театра покажут в прямом эфире

4 мая покажут спектакль Национального академического театра имени Янки Купалы «Ураджай»
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Доступ к просмотру бесплатный для зрителей из любой точки Беларуси и за ее пределами. Трансляция проводится в рамках специального проекта к 100-му сезону Купаловского театра, который проходит при поддержке генерального партнера- компании А1.

«Ураджай» - спектакль по пьесе одного из самых востребованных белорусских драматургов современности Павла Пряжко. Его тексты переводятся на десятки языков мира, ставятся на сценах разных стран и обсуждаются на международных конкурсах, но в Беларуси имя Пряжко можно увидеть на афишах немногих театров.

Купаловский театр выпустил премьеру «Ураджай» в прошлом сезоне, и сейчас это один из самых популярных спектаклей на Камерной сцене. Его режиссер - Дмитрий Тишко, знакомый зрителям по постановке «Каханне як мілітарызм», которую также транслировали на VOKA. В этот раз он взялся за историю четверых молодых героев, которые пришли собирать яблоки в саду, но у них все время что-то идет не так - пчелы жалят, ящики разваливаются до гвоздей, а сами фрукты оказываются каменными.

Прямой эфир 4 мая будет доступен в мобильном приложении VOKA или на сайте voka.tv с любого устройства и в сети любого оператора Беларуси и других стран мира даже без авторизации. Многокамерная художественная съемка в высоком качестве позволит каждому зрителю максимально погрузиться в атмосферу театрального зала и увидеть все, что происходит на сцене, с разных ракурсов. Показ начнется в 19:00.

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