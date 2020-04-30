2020-04-30T17:44:09+03:00
Спорт
КП Беларусь

Жена хоккеиста команды президента Беларуси, у которого подтвердили COVID-19: «Температуры нет, но состояние легких ухудшилось»

Надежда Мелешко рассказала, как самочувствие у ее супруга
Захар ПЛАТОНОВ
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Надежда Мелешко. Фото: instagram.com/nadyameleshkoНадежда Мелешко. Фото: instagram.com/nadyameleshko
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21 апреля стало известно, что у Дмитрия Мелешко, хоккеиста команды президента Беларуси подтвердили наличие коронавируса. Лечение он проходит в больнице.

У жены Дмитрия Мелешко Надежды и детей тесты были отрицательными.

Сегодня, 30 апреля, Надежда в своем Инстаграма рассказала о состоянии мужа.

Надежда Мелешко рассказала о состоянии мужчина, у которого covid-19.Источник: соцсети

- Для тех, кто интересовался здоровьем Димы. Температуры уже четыре дня нет. Мы очень радовались этому. Думали, что скоро он уже выздоровеет, но вчера ему сделали компьютерную томографию и у него ухудшилось состояние легких. Поэтому лечение продолжается, увеличили дозу антибиотика. Дней десять он еще точно будет лежать, - сказала Надежда Мелешко.

Так она сообщила, что находится в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова. Вероятно, ей делают очередной курс химиотерапии.

Еще она в Инстаграме написала, что ждет май:

- Я так хочу, чтобы мой любимы месяц принес в этот мир много хороших новостей.

nadyameleshkonadyameleshko
Жду май. Я так хочу, чтобы мой любимый месяц, принёс в этот мир много хороших новостей. Я так хочу, чтобы любимый муж был рядом здоровый и улыбающийся , баловал нас вкусными завтраками и своими объятиями
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В комментариях Дмитрий написал, что «газон уже косить надо».

Отметим, что недавно в интервью Pressball.by еще один игрок команды президента Беларуси Михаил Грабовский рассказывал, что дважды сдавал тест на COVID-19 и оба были отрицательными.

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