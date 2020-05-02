«Как аттестовать детей на домашнем обучении, не ясно»: учитель из райцентра о бесплатной работе и заданиях, что дети присылают не вовремя

Татьяна (имя изменено - Ред.), учительница биологии в одном из райцентров Брестской области. Кроме этого, она еще сама и мама двух младших школьников. Ее дети знают о коронавирусе и мерах профилактики, но сейчас посещают занятия.

- Мои дети ходят в ту же школу, где я работаю. У сына-второклассника присутствует только 5 человек, хотя детей в классе больше 20. У второго ребенка на уроки ходит около 15. В гимназии же в старшем звене ходят практически все, - делится наблюдениями учительница.

На вопрос, отправлять детей в школу или нет, у Татьяны нет ответа.

– Я не могу сказать, как правильно – водить детей в школу или нет. Мои дети, ученики младших классов, вполне могут и дома заниматься. Я им помогаю, дедушка тоже. Старший ребенок вообще сам довольно-таки неплохо справляется. У нас есть обратная связь с учителем, что очень хорошо – не смогла бы заниматься с ребенком самостоятельно всю четверть несмотря на то, что я педагог. Но если есть возможность, оставляю детей дома, - рассказывает Татьяна.

Родители, по ее наблюдениям, руководствуются не только своими убеждениями, но и реальными возможностями.

– Я знаю родителей, которые не справляются с детьми, или у них нет возможности оставить их дома. Кто-то считает, что угрозы нет. Хотя говорят, что в одной из школ полностью перевели два класса на обучение из дома, потому что у одного из учеников отец заболел пневмонией. У нас небольшой город, и слухов ходит много.

«ДЕТЯМ НА ДОМАШНЕМ ОБУЧЕНИИ Я ОТМЕТКИ НЕ ВЫСТАВЛЯЮ»

Кроме обычных уроков в школе Татьяна работает с теми, кто перешел на удаленное обучение. Школьникам даются задания, они их выполняют, фотографируют и присылают преподавателю в Вайбере или во Вконтакте. В классном журнале им при этом ставят «энки».

Татьяна говорит, что учителя еще не получили четкой инструкции по поводу того, как аттестовать таких детей. И это создает определенные сложности.

– Как мы будем детей аттестовать и будем ли – нет никаких конкретных рекомендаций. В принципе, я даю такие задания, по которым видно, что ребенок делал их самостоятельно – их вполне можно оценивать.

Хотя, например, в десятом классе на биологии школьники решают задачки по генетике. Есть такие, которые в интернете дети не найдут. Но у них есть знакомые, которые занимаются в классе с биологическим профилем – их можно попросить помочь, и я знаю, что школьники так и делают. Как оценивать эти работы? Имеем ли мы право их оценивать, выставлять за них отметки? Насчет этого не ясно. Возможно, в понедельник-вторник что-то будет известно.

Учителя пока не знают, как аттестовывать детей на домашнем обучении.Фото: Оксана БРОВАЧ

Для меня, например, такая непонятная ситуация чревата рядом проблем. За те работы, которые я даю детям на домашнем обучении, я отметки пока не выставляю. Если они мне могут пригодиться для аттестации, в таком случае, я должна все эти работы проверить. Но это большой труд! И по-хорошему, чтобы оценить адекватно, с единым подходом, их нужно сесть и проверить за раз все. А их же присылают, как попало: кто-то через день, кто-то через неделю-полторы. Если же эти отметки не понадобятся или их нельзя будет выставлять детям – каким тогда способом мы их будем аттестовать? И если мы принципиально не будем этих детей аттестовать, то зачем я буду делать лишнюю работу, за которую мне никто не платит?

«В МАСКЕ НЕВОЗМОЖНО РАЗГОВАРИВАТЬ – ЧУВСТВУЕШЬ СЕБЯ, КАК ДАРТ ВЕЙДЕР»

Пока с удаленным обучением учителя справляются каждый по-своему, в школе более или менее все понятно с правилами: детей разобщить, надеть маски. И с этим, оказывается тоже не так все просто.

- Мы, учителя, обязаны ходить на работу. И работать приходится в не очень приятных условиях. Дети все сидят только в своих кабинетах, переводить в другие их нельзя. Мой предмет, биологию, приятнее было бы преподавать в своем кабинете, где у меня есть оборудование, таблицы, но… Учителю химии тоже тяжело проводить уроки в неподходящем кабинете, – продолжает Татьяна.

Если в школу приходит много детей, то в классе не всегда получается рассадить их через парту. Зато всегда хватает мест в столовой - там школьники сидят по одному.

На физкультуре разобщить детей проще, а в классе посадить по одному за парту получается не всегда.Фото: Павел МАРТИНЧИК

– Учителя работают в масках. И это тоже создает трудности. Ты поговорил немного – она уже мокрая, не выполняет свои функции, ее надо менять. А если маска более плотная, в ней невозможно разговаривать. Чувствуешь себя, как Дарт Вейдер. На выдохе говоришь-говоришь-говоришь, а потом из последних сил хватаешь весь воздух. Учитель - это такая профессия, при которой надо много говорить. Один-два урока в маске – и я выхожу на улицу и не могу надышаться, – заключает учительница.

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