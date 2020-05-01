Коронавирус в Беларуси, последние новости на 1 мая 2020 года: удручающий прогноз ЕС и праздник Первомай, который ушел в интернет

Число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 3-миллионный рубеж. Выздоровели более 970 тысяч человек, умерли – более 226 тысяч. Наибольшее количество выявленных случаев зафиксировано в США: там за все время заразились более миллиона человек.

В Беларуси по последним данным зарегистрировано 14 027 пациентов с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 2 386 человек, умерли – 89: это люди с многочисленными хроническими заболеваниями и подтвержденным коронавирусом. Это статистика Минздрава на четверг, 30 апреля. Цифры на 1 мая ведомство пока не озвучивало, но мы продолжаем следить за ситуацией.

Беларусь на втором месте по числу заразившихся COVID-19 в странах Центральной и Восточной Европы

На сайте statista.com можно посмотреть статистику заболеваемости коронавирусом в странах Центральной и Восточной Европы. И в ней Беларусь, увы, подбирается к верхушке рейтинга. Из 20 перечисленных государств на первом месте по числу выявленных случаев находится Россия, на втором – Беларусь, а на третьем – Польша.

Евросоюз: «Коронавирус очень сильно повлияет на Беларусь»

На онлайн-брифинге, в ходе которого обсуждалась обстановка в странах Восточного партнерства, заместитель генерального директора Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Катерина Матернова выразила беспокойство насчет положения Беларуси:

- Мы наблюдаем различия с коронавирусом в 6 странах. Например, если сравнивать введение мер сдерживания распространения COVID-19, то очень быстрой была реакция Грузии (Прим.: действует комендантский час, жесткий карантин). При этом у них серьезные экономические потери, требующие поддержки. И в то же время есть пример Беларуси, которая не предприняла таких мер, предотвращающих распространение коронавирусной инфекции, как в Грузии. И сейчас экспоненциальный рост количества случаев в Беларуси свидетельствует о том, что влияние на Беларусь будет очень большим.

В Беларуси отменили массовые мероприятия, запланированные на 1 мая

Впервые традиционных митингов и шествий на 1 мая не будет. Причина – неблагоприятная по коронавирусу санитарно-эпидемиологическая обстановка. Решение об отмене массовых мероприятий принял их организатор – Федерация профсоюзов Беларуси.

Однако некоторые маевки проведут в онлайн-формате: это касается концертов, конкурсов и выставок. Некоторые артисты белорусской эстрады примут участие в эфирах радиостанций.

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