2020-05-01T01:23:06+03:00
Экономика
КП Беларусь

10000 рублей спортсмену без образования, 8000 - слесарю и от 400 до 2000 рублей в месяц - врачу. Удивительные вакансии на бирже труда

Спросили у эксперта, кто в Беларуси останется без работы в ближайшее время, и посмотрели, какие зарплаты предлагают работодатели в республиканском банке вакансий
Таисия ЧЕРНУХО
Поделиться:
Средняя зарплата за март выросла почти у всех, но радоваться нечему: это произошло из-за того, что уволили самых низкооплачиваемых работников.Средняя зарплата за март выросла почти у всех, но радоваться нечему: это произошло из-за того, что уволили самых низкооплачиваемых работников.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

«У нас безработным не помогают, а наказывают их»

Эксперты Международной организацию труда (МОТ) дали неутешительный прогноз: из-за коронакризиса потерять заработок могут около 1,6 млрд человек - а это почти половина всей рабочей силы в мире. За первый месяц кризиса доходы работающих упали в среднем на 60%, в Африке - на 81%, а в Европе и Центральной Азии - на 70%.

А что с официальными цифрами безработицы в Беларуси? Фактическая безработица (соотношение людей от 17 до 74 лет, которые находятся без работы и считают себя безработными, к общему числу трудоспособных) в январе - марте 2020 года выросла на 0,1% и составила 4,1% от численности рабочей силы. А вот уровень официальной безработицы за это время не изменился - 0,2%. Почему? Разницу в 20 раз можно объяснить тем, что мало кто регистрируется официально безработным из-за маленького пособия - в среднем около 30 рублей.

- У нас традиционно во время кризиса безработица растет не так сильно, как в других странах, - объясняет экономический эксперт BEROC Лев Львовский. - Первая причина - это большой госсектор, который медленно реагирует на экономические шоки, вторая причина - скрытая безработица, когда людям сокращают рабочий день и зарплаты, но не увольняют. Третья причина - у нас нет социальной поддержки безработных. У нас безработных, наоборот, наказывают общественными работами, повышенной коммуналкой и мизерным пособием по безработице. У нас максимальное пособие - 54 рубля, на него никто не сможет прожить.

Эксперты исследовательских центров SATIO и BEROC в апреле этого года провели опрос среди белорусов и выяснили, что 45% уже столкнулись с уменьшением зарплат по сравнению с мартом, у 51% доход остался прежним, а у 1% даже вырос. Половина опрошенных уверены, что их зарплаты будут снижаться и дальше, ожидают, что аж на 44%. Падение дохода в первую очередь связали с курсом доллара (36%), у трети стало меньше клиентов, а четверти сократили зарплату.

У кого сейчас выше риск остаться вообще без работы?

- Во время кризиса на первом этапе большинство старается сохранить основу своего коллектива, самых опытных работников, - говорит Лев Львовский. - Мы уже видим, что в первую очередь наниматели увольняют работников-новичков, неопытных работников и тех, кто еще на испытательном сроке. На следующем этапе, когда этого становится недостаточно, включается «гуманистический» подход. То есть увольняют и сокращают исходя из того, насколько это тяжело ударит по конкретному работнику. Например, у пенсионеров есть альтернативный источник дохода - пенсия, у кого-то есть обеспеченный супруг. А вот если у одинокого человека есть ипотека, его скорее оставят на работе. Если говорить о секторах экономики, то начинает закрываться сфера обслуживания. В первую очередь это касается больших городов и Минска: если в маленьком городе одна пекарня восполнит все потребности населения, то в большом городе может быть десятки пекарен, и не все из них окажутся востребованными в кризис. А потом начинается «эффект домино» - хозяева бизнеса невостребованных услуг перестают платить арендодателям и сами перестают пользоваться другими услугами. Так и начинается полномасштабный экономический кризис. Какой будет далее уровень безработицы, сказать сложно.

Из банка вакансий исчезли 15 тысяч вакансий за две недели. Куда - непонятно

Александр Лукашенко в конце апреля посоветовал оставшимся в кризис без работы не просить помощи у государства, а идти на биржу труда: «Надо поработать и на нелюбимой работе 2 - 3 месяца, чтобы прокормить себя и свою семью».

Возможно ли найти работу там, куда президент послал безработных? В Республиканском банке вакансий на 30 апреля было 74,1 тысячи вакансий и всего 3,2 тысячи резюме. Можно было бы подумать, что у нас с безработицей все неплохо, но банк вакансий не показывает реальные цифры спроса-предложения. Это обычная государственная площадка по поиску работы, куда все наниматели обязаны подавать сведения о появившихся вакансиях в течение пяти дней. Правда, исправно делают это разве что государственные компании, частные чаще ищут на других площадках. Дело в том, что популярностью биржа труда не пользуется: на двух других частных площадках вакансий и резюме в десятки раз больше. Вторая причина - резюме в банк вакансий чаще подают лишь те, кто очень долго не может найти работу и уже потерял надежду. Для них вакансия в банке - обязательное условие, чтобы официально зарегистрироваться в качестве безработного и получать пособие.

Что ожидаемо, самая популярные сейчас вакансии - врач и медсестра/медбрат. Врачам в столице предлагают работу в поликлинике от 700 рублей до вычета налогов, в областных городах - от 400 рублей. Самая большая зарплата сейчас обещана анестезиологу-реаниматологу во 2-й клинической больнице Минска. За работу на передовой предлагают от 2000 рублей в месяц. В это время в традиционно самом бедном регионе - Могилеве - ищут врача-кардиолога на 0,5 ставки за 200 рублей, и врача кабинета лечебной физкультуры - 94 рубля до вычета налогов за работу на 0,25 ставки.

Есть совсем неожиданные предложения: в Могилевской области в сельсовете Вейно ищут слесаря по сбору металлоконструкций за 8000 рублей в месяц. Для этого нужно лишь среднее специальное образование и опыт работы от 1 года. Самая высокооплачиваемая вакансия во всем банке - в Минске, это замдиректора по информационным технологиям, которому предлагают 37 600 рублей в месяц. Требования - навыки управления в сфере разработки программного обеспечения и опыт работы не менее 15 лет. Пилоту самолета предлагают от 16,7 тысячи рублей в месяц, а спортсмену-инструктору хоккейного клуба «Динамо-Минск» предлагают от 10 000 рублей. Что примечательно, для этого не нужно никакого особенного образования, кроме оконченной средней школы и опыта работы инструктором.

По сравнению с прошлым годом, вакансий в банке стало на 15 тысяч меньше, а количество резюме осталось прежним. Если верить заместителю премьер-министра Дмитрию Крутому, эти вакансии исчезли буквально за последние две недели. Объяснить такой сильный скачок сложно.

- Скачки на государственном сайте по поиску работы могут быть значительно больше, чем на частном. Если меняется государственная политика, то многие предприятия могут сделать что-то одновременно. Возможно, прошел приказ заморозить наем. Судить по банку вакансий о рынке труда в Беларуси все равно невозможно, - считает эксперт.

Чего ждать дальше - зависит от слишком многих факторов: как быстро страны будут выходить из карантина, будут ли вторые волны заболеваемости, сколько предприятий сможет возобновить работу и т. д.

- Мы подошли к кризису в неплохой форме с точки зрения безработицы. Фактическая безработица в 4,1% - это очень низкий показатель, если он ниже 4% - значит, происходит перегрев экономики, - объясняет Лев Львоский. - Еще один интересный факт: средняя зарплата за март выросла почти во всех секторах. Объяснить это можно только тем, что наниматели стали увольнять наименее производительных работников с самыми маленькими зарплатами. Иначе это объяснить невозможно. При самом оптимистичном сценарии, в который сейчас никто почти не верит, к концу мая мы дойдем до 6% фактической безработицы. Более реальный сценарий состоит в том, что карантин в большинстве стран продлится до середины или до конца лета, а мы достигнем около 10% безработицы.

КСТАТИ

Пособие по безработице правительство планирует поднять и довести до суммы бюджета прожиточного минимума - 246,78 рубля. Но только для тех, кто числится безработным дольше 3 месяцев.

ТОП-5 РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА ВАКАНСИЙ

Самые популярные вакансии

Врач-специалист

Водитель автомобиля

Медсестра

Уборщик помещений

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Самые популярные резюме

Подсобный рабочий

Экономист

Водитель автомобиля

Грузчик

Бухгалтер

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
10000 рублей спортсмену без образования, 8000 - слесарю и от 400 до 2000 рублей в месяц - врачу. Удивительные вакансии на бирже труда
Спросили у эксперта, кто в Беларуси останется без работы в ближайшее время, и посмотрели, какие зарплаты предлагают работодатели в республиканском банке вакансий
Исследование: каждый второй белорус уже стал получать меньше из-за коронавируса, а 65% считают, что карантин нужен
В оценке последствий коронавируса белорусы - пессимисты. Треть ожидает, что ситуация будет ухудшаться еще пару месяцев, и почти все думают, что экономика начнет восстанавливаться не ранее чем через полгода
«Нас ждут 2 месяца шока и 8 лет глобального переустройства экономики». Известный экономист – о прогнозах и вариантах для Беларуси
Экономический эксперт Леонид Заико рассказал, как Беларуси пройти через кризис, вызванный пандемией коронавируса. Среди рецептов – отменить налоги для бизнеса и на 15% снизить зарплаты чиновников
Бизнес заплатит двойную аренду в октябре. Разбирались, кому и как поможет новый указ о поддержке экономики
Это первый пакет мер, направленный на смягчение последствий пандемии. Правительство продолжает работу над другими аналогичными документами, обещали как минимум еще два
Четырехдневка, перенос рабочих дней, отпуска и две третьих оклада: как справляются с кризисом из-за коронавируса крупнейшие белорусские предприятия
МАЗ, Тракторный завод, «Гродно Азот» и «Амкодор» пока никого не сокращают, но работы и зарплаты у людей меньше. Ведь из-за пандемии закрыты рынки сбыта и границы, нет комплектующих
«Рыбы хватит на неделю, и следующую партию вряд ли завезут». Как ограничение торговых надбавок в Беларуси скажется на ценах и импорте
Торговля сейчас работает в условиях постоянно меняющегося законодательства. Мы расспросили представителей бизнеса, как они выживают и чего ждать покупателям
Работникам белорусских заводов не снизят зарплаты, несмотря на падающую производительность труда. Правильно ли это?
Министерство экономики считает, что такое решение не окажет негативного влияния на экономику страны. Мы узнали мнение независимого эксперта
«Это просто фантики друг другу перепродают»: Вице-президент «Лукойла» отреагировал на падение нефтяных цен до отрицательных значений
Леонид Федун объяснил обозревателю «КП» Александру Гамову - как отразятся на российской экономике результаты торгов на Нью-Йоркской товарной бирже
Министр финансов Максим Ермолович: Суммарная программа финансирования МВФ может составить до 900 млн долларов США
Хватит ли денег в белорусском бюджете на то, что туда точно не было заложено? Министр финансов рассказал, сколько планируют занимать и как гасят долги
Новости 24