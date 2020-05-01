«В начале четверти было ясно: обеспечить и очное, и дистанционное обучение невозможно». Педагог об аттестации школьников и коллегах в группе риска

Мы продолжаем публиковать истории от учителей, как во время пандемии коронавируса, проходит обучение в школах.

- Еще пару недель назад, на каникулах, мы опробовали дистанционную работу на платформе school.by, но уже тогда поняли, что есть недостатки, - рассказывает педагог из Минска Ирина. - Система не выдерживала нагрузки и висла. Когда началась четвертая четверть, стало понятно, что обеспечить и очную, и дистанционную формы обучения невозможно чисто физически.

В школе, где работает Ирина, на уроки ходят около 30-35% учеников.

- Остальные получают задания через электронный дневник. Но на второй неделе в четверти стало понятно, что объективно оценить задания, выполненные дистанционно, непросто, - признается педагог и приводит пример со своим сыном-шестиклассником. – На первой неделе сын был дома и выполнял задания дистанционно. Но на второй неделе пошел в школу: учиться дистанционно было непросто, получалось не все.

Через день после того как сын Ирины вернулся в школу, была контрольная работа.

- По той теме, которую сын учил дома, - уточняет Ирина. – Но выполнить все задания не получилось. А большинство одноклассников решали задания дома. Ну и где объективность?

Вопросы аттестации, говорит с коллегами обсуждают постоянно, но пока нет никакой конкретики.

- Информация от администрации школы поступает, но дозированно: не ставить «энки», готовить задания для тех, кто на удаленном обучении,проверять можно выборочно, - перечисляет Ирина. - То, что нет нормативных документов по аттестации, затрудняет работу учителей. Не прислали самостоятельные или практические - поставить отметку не можем. Да и вообще отметки за дистанционно выполненную работу пока в бумажный журнал не выставляем. Учителя и родители ждут решения Министерства образования.

Ирина отмечает, что активность тех, кто учится дистанционно, снижается.

- Похоже, так же, как и мотивация к учебе. Возможно, один из факторов – вопросы аттестации в 4 четверти. Некоторые ученики не проявляли желания выполнять задания, - говорит педагог. - Есть ученики , которых контролируют родители.

Ирина говорит и о мерах безопасности в школе.

- Учителя обычно носят маски, а дети сидят отдаленно от стола учителя, класс проветривается постоянно. Если дети находятся далеко от меня, во время объяснения материала маску могу снять. Если подхожу к школьникам - надеваю маску. Дети носят маски по желанию, как говорят родители. Мы не заставляем. Пожилые учителя особенно озабочены обстановкой, многие носят резиновые перчатки, в школе после занятий не задерживаются.

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