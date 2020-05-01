«Надо 2000 рублей наторговать, чтобы покрыть аренду». Предприниматели «Экспобела» в Минске готовы съехать с рынка, если им не снизят арендную плату

Такие заявления подписали около 70 человек, хотя, по словам предпринимателей, придерживают такую позицию на рынке значительно больше. Но сотни заявлений слишком долго регистрировали бы в администрации, поэтому было решено остановиться именно на таком количестве.

В заявлениях предприниматели просят принять во внимание указ «О поддержке экономики», который рекомендует арендодателям снижать арендную плату, а также давать по ней отсрочку с последующей рассрочкой.

- Некоторые, конечно, уже опускают руки, считают, что все это уже бессмысленно. Те, у кого по несколько точек, собираются сворачиваться, потому что аренду не могут тянуть. У людей есть сдвоенные точки, по 30 квадратов, так у них аренда выходит 2000 рублей. А покупателей нет, и как им такую аренду покрыть? - рассказывает предприниматель Ольга. - Везде снизили аренду. В «Короне» - по 6 долларов метр, на «Табарах» (новый рынок возле Жданович) до сентября - 76 рублей за место. А у меня за место 890 рублей вышло за прошлый месяц. И мы ведь просим всего 50% скинуть, хотя и это дорого! Мне лично надо на 2000 рублей наторговать, чтобы покрыть аренду, налоги и доставку товара.

По словам Ольги, высокая цена аренды заставляет предпринимателей всерьез задуматься о переезде на другое место или закрытии дела, так как и перед пандемией продажи были на рынке не очень высокие, а сейчас стало практически невозможно покрывать такие расходы. Она поясняет, что кто-то может закрыться сразу, а кто-то в конце июня, когда закончится срок заключенного договора. Ведь на этом рынке действует понятие залогового платежа - 13-ой арендной платы, которая не возвращается, если расторгнуть договор раньше срока.

- Я всех не опрашивала, не знаю, сколько людей готовы ждать конца июня. Но понимаю, что не все смогут дотянуть. Разговаривала с подругой, она говорит, что за месяц наторговала 700 рублей, а только за аренду надо заплатить около 900. Она собирается уже с 1 мая расторгать договор. А я планирую в конце июня уходить, чтобы забрать залоговой платеж, - говорит собеседница.

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