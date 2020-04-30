2020-04-30T21:29:03+03:00
Минск
КП Беларусь

Еще до 1 мая: В Минске заработали фонтаны. Посмотрите, как вдохновляет!

Весной 2020 года в белорусской столице будут работать 35 фонтанов – будет, где погулять и сфотографироваться [фото]
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
В Минске открыли сезон фонтанов.В Минске открыли сезон фонтанов.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

В четверг, 30 апреля, в белорусской столице запустили фонтаны, сообщила belta.by со слов Владимира Бабивского, главного инженера «Минскзеленстроя».

Всего же в нынешнем весенне-летнем сезоне гостей и жителей столицы Беларуси будут радовать три с половиной десятка работающих фонтанов. Причем два «гейзера» – абсолютная новинка.

Открытие фонтана у Большого театра оперы и балета. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Открытие фонтана у Большого театра оперы и балета.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске в этом году будут работать 35 фонтанов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске в этом году будут работать 35 фонтанов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

– Впервые запустили классический фонтан рядом с Верховным судом. А также в самое ближайшее время начнет работать светомузыкальный фонтан на улице Пулихова. Последний обещает быть очень зрелищным, так как оснащен светомузыкальной плоскостной динамической технологией, имеет водный лабиринт, купола и две параллельные водяные аллеи. Сейчас там завершаются строительные работы и проводится отладка оборудования, – добавил представитель Минскзеленстроя.

Возле Верховного суда заработал фонтан. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Возле Верховного суда заработал фонтан.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минчане поспешили запечатлеть это событие на фото. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минчане поспешили запечатлеть это событие на фото.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Природное очарование. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Природное очарование.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фонтаны будут работать по будним и выходным дням. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фонтаны будут работать по будним и выходным дням.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фонтаны всегда поднимают настроение! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фонтаны всегда поднимают настроение!Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске открывается сезон фонтанов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске открывается сезон фонтанов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В ход пошло все, даже селфи! Фото: Павел МАРТИНЧИК

В ход пошло все, даже селфи!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Чтобы сделать фотосессию, нужно не только учитывать расписание фонтанов, но и обращать внимание на погоду. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Чтобы сделать фотосессию, нужно не только учитывать расписание фонтанов, но и обращать внимание на погоду.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сезон-2020 для фонтанов Минска открыт! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сезон-2020 для фонтанов Минска открыт!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Узнать график работы каждого из столичных фонтанов можно здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Масштабное открытие поющего фонтана в Бресте собрало сотни людей.

В областном городе уникальный фонтан появился в честь 1000-летнего юбилея (подробности).

Сезон фонтанов 2019 года в Минске начался с конца апреля.

Посмотрите, как впервые после зимы запустили фонтаны (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Выгодные акции - время покупать! В столичном комплексе «Минск Мир» – лучшие предложения и последние квартиры в квартале «Эмиратс Люкс»
В ЖК «Минск Мир» действуют сразу три выгодные акции — «Платежные каникулы», «Покупайте сейчас — платите потом!» и «Минус 10%» на квартиры в квартале «Северная Америка». А при покупке квартиры онлайн можно сэкономить от 4 000 до 10 000 рублей!
«Прибыли нет, а за аренду и коммуналку надо 7000 рублей в месяц!»: в здании завода «Горизонт» студиям танцев и квест-румам уже отключают электричество
Владельцы «Горизонта» не дают арендаторам отсрочек по платежам. В результате многие известные заведения, которые там расположены, оказались на грани разорения
Пришло время купить свой первый iPhone. Выбор очевиден
То, чего ждали несколько лет, наконец произошло. Триумфальное возвращение iPhone SE в новом обличии. Никакой специальной презентации – страница с новым iPhone просто появилась на официальном сайте Apple и это был эффект разорвавшейся бомбы
Посмотрите, сколько людей пришло на Радуницу на Северное кладбище Минска
День поминовения, который в Беларуси отмечают во второй вторник после православной Пасхи, традиционно был выходным, но многие послушали рекомендации медиков и перенесли поход на кладбище [фото]
Престижная квартира – без первого взноса! Рассрочка на невероятно выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»
Уникальная акция «Покупайте сейчас – платите потом!», которая на пасхальной неделе стартовала в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев», стала настоящей сенсацией на белорусском рынке недвижимости
Большие выходные в «Дана Молл»: акции, скидки и отличное настроение!
Большие выходные кого-то позвали за город, но многие остались в столице. Как провести эти дни с пользой и удовольствием, получив заряд хорошего настроения? Конечно же, отправиться в крупнейший торгово-развлекательный центр страны «Дана Молл»!
Танцевальный стрим, массаж и йога: чем заняться на самоизоляции с партнером, если вы от всего устали?
Более десяти спикеров — психолог, сексолог, известные пары, которые готовы поделиться опытом своих отношений, — проведут онлайн-консультации для белорусских семей, которые сейчас находятся на «удаленке»
Радуница в 2020 году: как и когда добраться на кладбище, кто поможет с уборкой могил, как установить колумбарную стену
Для белорусов прийти в Радуницу на могилы предков - важная традиция. Но в этом году идеально поехать на кладбище только своей семьей и не в день Радуницы, советуют специалисты
В рассрочку – без первого взноса! Акция «Покупайте сейчас – платите потом!» стартовала в «Маяке Минска» и «Парке Челюскинцев»!
В комплексе «Маяк Минска» рассрочка без процентов предоставляется на готовые квартиры на 5 лет, в «Парке Челюскинцев» – на 4 года. Вам не нужно платить проценты или дополнительные взносы: цена квартиры просто делится на количество месяцев рассрочки
«Минск Мир»: столичный комплекс, в котором воплощаются ваши мечты о своей квартире
Это более 3 млн кв. метров жилых и коммерческих помещений, и более 340 га городской территории. Важнейший принцип застройщика - покупка квартиры должна быть доступна каждой белорусской семье со стабильным доходом
«Я закрывала больничный, а оказалось – у меня пневмония и коронавирус»: как минчанка вместо выхода на работу попала в больницу
У 45-летней Ольги были не совсем типичные симптомы - насморк без температуры и кашля. До больницы она три недели выходила только в магазин и поликлинику
Новости 24
Гомельчанина на 3 года лишили прав за «пьяную езду», и он купил в России поддельное удостоверение
В Минске хакеры через электронную подпись обчистили счета двух предприятий – украли больше $40 тысяч
В телепрограммах на 9 мая минского парада нет
В шестой больнице Минска, где лежат женщины с коронавирусом, родились четыре здоровых малыша
Ученые из США: Лекарство от Эболы влияет на коронавирус напрямую, и пациенты выздоравливают быстрее
Видеофакт. Минчанина, справившего нужду на машину ГАИ, посадили на 5 суток
Как в криминальной драме: В Толочинском районе неизвестный напал женщину в лесу, а она развязала ноги и убежала
В Беларуси госдолг в первом квартале вырос почти на 20%
Глава федерации футбола о старте чемпионата женских команд: «Начало перенесли, так как у игроков был контакт 1-го уровня по COVID-19»
Представитель ВОЗ заявила о неизбежности второй волны коронавируса