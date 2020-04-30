Еще до 1 мая: В Минске заработали фонтаны. Посмотрите, как вдохновляет!

В четверг, 30 апреля, в белорусской столице запустили фонтаны, сообщила belta.by со слов Владимира Бабивского, главного инженера «Минскзеленстроя».

Всего же в нынешнем весенне-летнем сезоне гостей и жителей столицы Беларуси будут радовать три с половиной десятка работающих фонтанов. Причем два «гейзера» – абсолютная новинка.

Открытие фонтана у Большого театра оперы и балета.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске в этом году будут работать 35 фонтанов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

– Впервые запустили классический фонтан рядом с Верховным судом. А также в самое ближайшее время начнет работать светомузыкальный фонтан на улице Пулихова. Последний обещает быть очень зрелищным, так как оснащен светомузыкальной плоскостной динамической технологией, имеет водный лабиринт, купола и две параллельные водяные аллеи. Сейчас там завершаются строительные работы и проводится отладка оборудования, – добавил представитель Минскзеленстроя.

Возле Верховного суда заработал фонтан.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минчане поспешили запечатлеть это событие на фото.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Природное очарование.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фонтаны будут работать по будним и выходным дням.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фонтаны всегда поднимают настроение!Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске открывается сезон фонтанов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В ход пошло все, даже селфи!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Чтобы сделать фотосессию, нужно не только учитывать расписание фонтанов, но и обращать внимание на погоду.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сезон-2020 для фонтанов Минска открыт!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Узнать график работы каждого из столичных фонтанов можно здесь.

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