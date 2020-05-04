2020-05-04T12:22:28+03:00
Общество
КП Беларусь

«Задыхаетесь в маске - учитесь правильно дышать и возвращаться в реальность»: психолог о борьбе с тревожными состояниями из-за коронавируса

Специалист объяснила, почему многим белорусам сложно ходить в масках, и научила справляться со стрессом во время пандемии
Ольга ИВАШЕНКО
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Специалист объяснила, почему многим белорусам сейчас сложно ходить в масках, и научила справляться со стрессом во время пандемии.Специалист объяснила, почему многим белорусам сейчас сложно ходить в масках, и научила справляться со стрессом во время пандемии.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Официально карантин в стране не введен, многие белорусы по-прежнему ездят на работу, пользуются транспортом… и рассказывают грустные истории. О том, что боятся дотрагиваться до поверхностей, что, надевая маску, их тут же бросает в пот, появляется ощущение, что они дышат испорченным воздухом…

Чаще всего жалуются на удушье. Мол, надевают маску - и начинают задыхаться. О том, почему так происходит, мы спросили у главного внештатного психолога Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, заведующей психологической лабораторией Городского клинического психиатрического диспансера Минска Татьяны Ушакевич.

- Дыхание в маске для человека действительно затруднительно. Это не выдумка. Все, что вы описали выше, - реакция организма на стресс, - поясняет Татьяна Александровна. - Если говорить грубо, то человек - системный организм. И тревогу в нем провоцирует кислород. Поясню. К примеру, во время панической атаки происходит неосознанная гипервентиляция легких. Случается это, когда, сами того не замечая, мы начинаем очень быстро дышать. Но на самом деле вам только кажется, что не хватает воздуха. Если бы сейчас я попросила вас очень ритмично и быстро подышать, то, если вы не спортсменка, в какой-то момент вы бы ощутили нехватку воздуха. Это и есть гипервентиляция легких. Мы жадно и активно вдыхаем кислород, кислород насыщает все клетки нашего тела, провоцируя движение. Именно так мы дышим в ситуациях стресса, когда нам нужно бороться или бежать. То есть, как только вы начинаете чаще вдыхать кислород - возникает тревожность. Разбираемся дальше. Вторая фаза дыхания - выдох. Во время выдоха клетки нашего тела насыщаются углекислым газом, тем самым вызывая успокоение.

- Может, есть действенные советы и практики для ситуаций, когда, надевая маску, возникает та самая тревожность и ощущение нехватки воздуха?

- Есть хорошее упражнение - дыхание в пакет. Берете пакет, плотно прижимаете к носоглотке, делаете медленный вдох, а потом - долгий выдох. Кислорода становится меньше, а углекислого газа больше. Как результат - организм успокаивается. Еще одно хорошее упражнение: «Вижу - слышу - чувствую». Оно тоже помогает, когда человека охватывает страх и тревога. Для начала находим визуальные объекты, которые нас окружают, и в течение 5 минут называем (можно и не вслух) все, что видим. Дальше 5 минут концентрируемся на звуках и проговариваем все, что слышим, каждый раз выискивая что-то новое. Третий пункт - акцентируемся на ощущениях своего тела. Сжата рука - ощущение такое-то. Поза такая-то - чувствую вот это... Это упражнение помогает вернуться в действительность. Тревога, как правило, возникает при мысли о будущем, которого на самом деле нет.

БУДЬ В КУРСЕ

Если вы не справляетесь с тревогой или стрессом, обращайтесь за помощью к специалистам. Телефон круглосуточной экстренной психологической помощи Городского клинического психиатрического диспансера Минска: 8 (017) 352-44- 44, 8 (017) 304-43-70.

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