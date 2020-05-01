«Проще всего истерикам. Они свои эмоции отреагировали, успокоились - и живут дальше»: психолог о страхе, спорах и холодильнике во время коронавируса

Число новых случаев коронавируса в Беларуси продолжает расти. Вместе с тем растет и тревожность. Многие жалуются на трудности самоизоляции, отношений с близкими, рассказывают про панические атаки… Ответить на волнующие вопросы нам помогла главный внештатный психолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома, заведующая психологической лабораторией Городского клинического психиатрического диспансера Минска Татьяна Ушакевич.

«Запомните: каждый имеет право жить в своей реальности»

- Татьяна Александровна, многие белорусы признаются, что из-за ситуации с коронавирусом не могут ни спать, ни работать спокойно, ни тем более читать тревожные новости. Как справиться с тревогой?

- С одной стороны - важно соблюдать спокойствие, не паниковать. Но в то же время тревога заставляет наш организм включать инстинкт самосохранения и принимать все те меры безопасности, о которых говорят врачи. Если вы тревожный человек, постарайтесь дозировать информацию. К примеру, не читайте днями напролет все новости, которые попадаются на глаза. Выберите сайт с максимально достоверной и проверенной информацией и читайте актуальные новости - к примеру, два раза в день по 20 минут. Все остальное время советую распределить под свои цели. Подойдет такой сценарий: ставите задачу - выполняете - идете к следующей и т. д. Деятельность снимает тревогу.

Не торопитесь доказывать свою правоту. Каждый имеет право на собственную реальность. Фото: babyzzz.ru

- Ситуация, с которой сейчас столкнулись многие. Расскажу на своем примере. Одна подруга сидит дома на самоизоляции и ограничивает все передвижения и контакты. Другая категорически все отрицает, пуская в ход теории заговора и уверяя, что коронавирус - выдумка. Разругаться в такой ситуации - раз плюнуть. Как правильно себя вести и удержаться в равновесии?

- Начнем с того, что ничего «правильного» в принципе не существует. Есть более-менее подходящий вариант для отдельно взятого человека. Каждый имеет право жить в своей реальности. Не поверите: если речь идет о взрослом вменяемом человеке, он имеет полное право и кнопки лифта облизывать, если хочет. Яркий пример - журналист из Ирана, который уверял, что власти запугивают людей коронавирусом. Чтобы это доказать, он демонстративно облизывал святыни. В итоге заразился коронавирусом и умер. Принимая решения, человек берет на себя ответственность за свои поступки и, разумеется, имеет право на ошибку. В данном случае результатом ошибки человека стала смерть. И такое бывает. Мы же можем отвечать только за собственную жизнь и нести ответственность за своих несовершеннолетних детей.

- То есть, если мне кому-то что-то хочется доказать, это моя проблема?

- Вообще да. На самом деле, вся эта история о том, как каждому из нас хочется жить в своем комфортном мирке, где у всех его жителей такие же ценности, как и у нас.

К примеру, если мы сами считаем, что правильно мыть руки и носить маску, а кто-то так не думает, сразу хочется доказать противнику обратное и сделать его жителем своего мирка, чтобы все в нем снова было удобно и комфортно. Помните? Каждый имеет право на свою реальность. Хорошая новость: впустить инакодумца в свой мирок или нет - решать вам.

«Хотите сохранить отношения во время самоизоляции – чаще расходитесь по разным углам»

- Многие приняли решение остаться дома на самоизоляции. Еще пару месяцев назад ленты в соцсетях пестрили сообщениями а-ля «не хочу работать, вот бы недельку посидеть дома». И вот! Всех просят остаться дома, но, оказалось, для людей это настоящая пытка. Почему?

- Самоизоляция - это не просто сидеть дома. Самоизоляция - это ограничения. И тут возникает дух противоречия. Как это так, сидеть дома, когда я хочу гулять?! И второе: когда человек ходит на работу, он живет в своем ритме. Остается дома - ритм меняется. Вспомните себя в первые дни отпуска. Вроде хотели, а что-то не так. Но в отпуске вы сели в машину - и поехали, куда захотели, а во время самоизоляции вы находитесь в четырех стенах. В какой-то момент психологически это становится очень сложно. Советую занимать свое пространство и время чем-то новым. Учеба, йога, курсы… Это поможет.

Хотите сохранить отношения во время самоизоляции? Почаще расходитесь по разным углам. А еще лучше - по разным комнатам.Фото: www.inwit.ru

- Опять же у многих во время самоизоляции ухудшились отношения с детьми, мужьями, женами, родителями. Некоторые уже прогнозируют волну разводов после окончания пандемии. Почему тесное общение с близкими вызывает обратную реакцию, а не как в анекдоте «Выключили интернет. Пообщался с женой. Ничего такая женщина оказалась»?

- Если бы вы сутками в помещении сидели с коллегами, думаю, сложно было бы и с ними, - смеется психолог. - Человек нуждается в собственном пространстве. Притом любой - будь то мужчина, женщина, взрослый, ребенок. Друг от друга нужно отдыхать. Учитывая наш повседневный ритм, когда в основном с родными мы не проводим сутки напролет, а тут все резко оказались в одном пространстве, люди элементарно устают от этого. Даже в условии самоизоляции позаботьтесь о том, чтобы у каждого была возможность уединяться. Кто-то читает книжку, кто-то смотрит телевизор. Все в разных концах комнаты, а лучше - в разных комнатах. При этом каждый должен уважать потребность в уединении. В противном случае самоизоляция рискует привести семью к конфликтам. А семья - это и без того сложная штука. Даже в тех условиях, в которых мы жили раньше. Кстати, чаще всего скандалы в семье провоцируются, чтобы иметь возможность побыть в одиночестве.

«Слишком часто подходите к холодильнику? Скорее всего, вам сложно справляться с тревогой»

- Как правильно говорить о коронавирусе с ребенком, чтобы не испугать, но при этом обозначить, что проблема не пустяковая и требует ответственности от каждого?

- Выясните, что именно ребенок уже знают о коронавирусе. Задавайте вопросы, внимательно слушайте и обязательно отвечайте на вопросы ребенка понятным ему языком. Важно быть честным и говорить правду. К примеру, «да, это серьезная инфекция, но все будет хорошо у тебя и у нас, потому что мы стараемся и делаем все возможное». Научите ребенка мерам личной гигиены и безопасности. Подбадривайте, хвалите за их выполнение. Демонстрируйте заботу о себе. Завершайте разговоры с ребенком, обнимая его, словами любви и заботы. По поводу общения ребенка с родителями во время коронавируса уже есть много хороших разработок. Я бы рекомендовала разработки ЮНИСЕФ.

- Вопрос о пожилых людях. Многие из соображений безопасности не навещали родителей и бабушек-дедушек несколько месяцев. Людям в возрасте переживать такую изоляцию сложно. Как поддерживать пожилых родственников во время пандемии?

- Здесь важно понимать, как происходящее воспринимают ваши родители и бабушки с дедушками. Кому-то действительно сложно, а кому-то редкое общение не в новинку, потому что так было и раньше. Советую выстраивать максимально традиционный и понятный для вашей семьи диалог с пожилыми родственниками. Вполне возможно, что от ваших слишком частых звонков и слов «не выходи, опасно» у них появится еще большая тревожность и стресс. Звоните им, рассказывайте о своей жизни, спрашивайте о их, обязательно говорите, что любите и скучаете, но без фанатизма. Не забывайте: благими намерениями выстлана дорога в ад.

Те, кто пару недель уже посидел дома, начинают жаловаться, что не отходят от холодильника и уже наели пару-тройку лишних килограммов. Фото:ashenkar.com

- Те, кто пару недель уже посидел дома, начинают жаловаться, что не отходят от холодильника и уже наели пару-тройку лишних килограммов. Мужчины все чаще налегают на спиртное. Как бы себя уберечь от излишеств, или мы и на это все же имеем право в ситуации стресса?

- Ох уж этот мир идеальных людей! Знаете фразу: «Каждый алкоголик имеет право на свою жизнь»? Так вот, вы однозначно имеете право наесть пару-тройку кг. Идем дальше: учащенные подходы к холодильнику - это про то, что люди не знают, как правильно справиться с тревогой. Когда человек попадает в ситуацию стресса, в нем оживают первичные формы поведения. Как у ребенка. Пищевые (оральные) инстинкты - в том числе. Это один из инстинктов, которые нас успокаивают. Кто-то курит, кто-то пьет, кто-то ест. Все это позволяет нам адаптироваться к стрессу. Если понимаете, что это слишком затянулось и приводит к нежелательным результатам - к примеру, поправились на несколько размеров, и для вас эта мысль существенна, можно предпринимать конкретные действия. Увы, здесь нет универсальных советов. Иначе бы все было просто: прочитал книжку - решил все свои проблемы. Здесь надо разбираться очень индивидуально.

В идеале - обратиться к специалисту. Если пока не готовы, попробуйте понять, есть ли у вас другие способы, помогающие отвлечься и справиться с тревогой. И начинайте предпринимать конкретные шаги.

«Накопилась агрессия - не молчите!»

- Вопрос про медиков. Они сейчас, как солдаты. Спасают жизни, сутками на работе, у многих нервы на пределе. Можете дать совет, как им продержаться и не впадать в агрессию, особенно когда они просят всех оставаться дома, а многие продолжают говорить, что все их советы - ерунда?

- А кто вам сказал, что агрессия - это плохо? Она вообще лежит в основе любого нашего достижения.

- А как же все эти фразочки «не огрызайся», «не кричи», «не злись», которые мы с детства слышим?

- Да-да, в этом идеальном мире мальчики не плачут, а умирают в 40 лет от инфаркта. Если нам дано испытать множественные эмоций, значит, для чего-то они нужны. Давайте переведем на физиологическую метафору: если правая рука у вас хорошая, а левая плохая, то плохую надо отрубить? Ну нет же. Если говорить про врачей, то им сейчас не просто сложно, а сложно даже наблюдать за тем, что происходит. Конечно, они злятся. И имеют на это право. Они не могут вымещать свою агрессию на рабочем месте, но это прекрасно, что есть платформы, где они могут высказаться. Знаете, кому проще всего? Истеричкам. Они свои эмоции отреагировали, успокоились и живут дальше. Любое напряжение должно быть отреагировано. А врачи живут в напряжении. Отлично, пусть говорят и выражаются в той форме, которая, на их взгляд, позволительна. Есть люди, которым это сложно делать. В таком случае советую обращаться на нашу линию экстренной психологической помощи.

Психологи советуют: не держите эмоции в себе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Уже появилось такое понятие как «коронашейминг». Те, кто заболел, подвергаются дискриминации. Как на это правильно реагировать, притом обеим сторонам?

- Заболевание вызывает страх. Логично, ведь выживут не все. А страх толкает на не самые морально идеальные поступки. Со времен сожжения ведьм тут мало что изменилось. Призывать к человечности, говорить, что заболеть может каждый - не самый действенный совет. Человек, испытывающий страх, как раненое животное. Сложнее всего в такой ситуации включить мозг. Но как раз это полезно. Глубокий вдох, выдох - и стараемся подумать о ситуации критично. То есть включить интеллект и логику, разложить по полочкам. Если не получается, опять же не бойтесь обращаться за помощью к профессионалам.

Телефон круглосуточной экстренной психологической помощи Городского клинического психиатрического диспансера Минска: 8 (017) 352-44- 44.

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