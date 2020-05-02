2020-05-02T00:07:38+03:00
Минск
КП Беларусь

Посмотрите, как восстанавливают фасад дома минского губернатора на площади Свободы

За строительными лесами уже можно рассмотреть симпатичный балкон с кованной оградой и забытый за полвека декор [фото]
Сергей ТРЕФИЛОВ
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Фасад здания решили вписать в ансамбль площади Свободы.Фасад здания решили вписать в ансамбль площади Свободы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Да, в конце 1960-х здание, где уже с послевоенных лет была музыкальная школа, а примерно полвека размещается Республиканская гимназия-колледж при Академии музыки, окончательно утратило исторический облик. При ремонте тех лет окончательно исчезли с фасада декоративные элементы, да и внутренние работы, по сути, оказались глобальной перестройкой.

Дом губернатора на фото знаменитого фотографа Льва Дашкевича. Фото: альбом "Леў Дашкевіч"

Дом губернатора на фото знаменитого фотографа Льва Дашкевича. Фото: альбом "Леў Дашкевіч"

Так здание выглядело более 50 лет. Фото: Wikipedia.org

Так здание выглядело более 50 лет. Фото: Wikipedia.org

Тогда здание, построенное в 1699-м как школа иезуитов при коллегиуме этого католического ордена, с изначальных двух этажей догнали до четырех – сверху размещены высокий концертный зал, как можно догадаться по окнам.

Пока вокруг здания стоит строительное ограждение. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пока вокруг здания стоит строительное ограждение.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тот самый балкон. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тот самый балкон.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В истории Минска здание осталось известно прежде всего как дом губернатора. Его резиденция находилась прямо напротив городской ратуши – правда, она была не в том облике, как сегодня. Дом запечатлен на многих открытках 100-150-летней давности с характерным балкончиком.

А это обновленные окна концертного зала. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А это обновленные окна концертного зала.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Так теперь выглядят окна третьего этажа и декор окон второго. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Так теперь выглядят окна третьего этажа и декор окон второго.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Именно его и элементы украшений уже восстановили в рамках нынешней реставрации с реконструкцией. Часть здания гимназии-колледжа под тем самым концертным залом уже напоминает о прежних временах. Можно заметить, что зданию возвращено близкое к прежнему размещение окон, а цветовое решение исторической и более поздней частей отличается. Также различными приемами будут показаны утраченные элементы фасада.

Так на здании показаны места оригинальных торцевых окон. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Так на здании показаны места оригинальных торцевых окон.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Здание гимназии-колледжа стоит встык с кафедральным костелом Девы Марии. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Здание гимназии-колледжа стоит встык с кафедральным костелом Девы Марии.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пока на паспорте объекта сроком завершения работ указан май 2020 года. Напомним, работы на этой части гимназии-колледжа активно пошли после поручения президента Александра Лукашенко мэру Минска Анатолию Сиваку. Просьбу завершить ремонт озвучил главе государства оперный певец Владимир Громов.

Реконструкция со двора. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Реконструкция со двора.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Реконструкция со двора. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Реконструкция со двора.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Советская часть гимназии-колледжа. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Советская часть гимназии-колледжа.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Историческую и советскую часть выделят цветом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Историческую и советскую часть выделят цветом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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